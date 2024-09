Programación Martes 17 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

00.30

La Trasnoche Clásica

Harald Saeverud

Quinteto para vientos Nº2, op.56

Quinteto de Vientos de Bergen

Francesco Geminiani

Concerto grosso en La mayor, op.2, Nº6

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de El gallo de oro

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Igor Stravinsky

Suite El pájaro de fuego

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Julián Aguirre

De la colección Aires Nacionales Argentinos, “Cinco tristes” y “Huella”

Polly Ferman, piano

Samuel Barber

Reencarnaciones, op.16

Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina y orquesta en Mi bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius

Dos piezas para violín y piano, op.2

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Radu Lupu, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº1: La francesa

Musica ad Rhenum

Enrique Granados

Escenas románticas para piano

Thomas Rajna, piano

06.00

Y la mañana va

Ludwig van Beethoven

Fidelio, obertura op.72b

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Scherzo Nª4 en Mi mayor, op.54 y Canción de cuna en Re bemol mayor, op.57

Maurizio Pollini, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, “Alexander’s Feast”

The English Concert / Trevor Pinnock



07.00

Ernst Eichner (compositor y fagotista alemán, 1740-1777)

Sinfonía en Fa mayor, op.10 Nro.3

Orquesta Theresia / Vanni Moretto

Frederic Chopin

Introducción y Polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Harald Saeverud (compositor noruego, 1897-1992)

Quinteto para vientos Nº1, op.21

Quinteto de Vientos de Bergen



08.00

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Claudio Arrau, piano

Louis Nicolas Clérambault

La musa de la ópera, cantata

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Johann Strauss (hijo)

Vino, mujeres y canciones, vals op.333

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel



09.00

Emil Von Sauer (compositor y pianista alemán, alumno de Franz Liszt, 1862-1942)

Concierto para piano y orquesta Nro.1 en mi menor

Stephen Hough, piano

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster

Felix Mendelssohn

Cuarteto para cuerdas Nro.1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Melos



10.00

Carlos Chávez (compositor y director mexicano, 1899-1978)

Paisajes mexicanos

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nro.30 en Mi mayor, op.109

Alexandre Tharaud, piano

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

11.00

Los Caminos del Barroco

Robert Cambert

Primer acto de la ópera Pomona (1671)

Françoise Massot, soprano

Howard Crook, tenor

Bruno Rostand, bajo

Otros solistas vocales

La Symphonie du Marais / Hugo Reyne

Jean-Baptiste Lully

Aire para oboes (1672)

Musica Antiqua Köln / Rheinhard Goebel

Tomaso Vitali

Chacona, para violín y continuo

Stéphanie De Failly, violín

Lionel Desmeules, órgano

George Frideric Handel

El brillo trémulo del juego de las olas, aria

Maria Frederika Schöder, soprano

Orquesta de la Corte de Batzdorf

Gaspar Sanz

Clarín de los mosqueteros del rey de Francia y Sarabanda francesa

Santiago de Murcia

Jácaras francesa

Caroline Lieby, arpa barroca

Victorien Disse, tiorba y guitarra barroca

Roland Martin Alonso, viola da gamba

Laurent Sauron, percusión barroca

Chloé Sévère, dirección general

12.00

El Clásico del Mediodía

César Franck

Sinfonía en re menor, M.48

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

César Franck

Preludio, fuga y variación para órgano, op.18 (transcripción para piano)

Dominique Cornil, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Leopold Mozart (1719-1787)

Concierto en Re mayor para trompeta y orquesta

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de París / Albert Beauchamps

Luigi Boccherini

Stabat Mater, versión para solista y cuerdas

Roberta Invernizzi, soprano

L’Archidudelli / Jeanne Lammon

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Carl Orff

Primera y segunda parte de la cantata Carmina Burana

Boje Skovhus, barítono

Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Metha

Peter Hänsel (compositor alemán, 1770 – 1831)

Quinteto de cuerdas en Sol mayor, op.9

Los Músicos de Cámara de Zurich

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº10 en re menor, op.6, Nº10

I Musici

19.00

Johann Strauss I

Vals Tivoli-Rutsch, op.39b

Ensamble Viena

Edouard Lalo

Concierto para piano y orquesta en fa menor

Pierre-Alain Volondat, piano

Tapiola Sinfonietta / Kees Bakels

Leopold Mozart

Sinfonía de los juguetes

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes

Anatol Liadov

Fantasía sobre canciones gitanas

Dmitri Khrichev, chelo

Olga Solovieva, piano

20.00

La Gran Aldea (Italia)

Gian Franceso Malipiero

Cuarteto para cuerdas Nº6, “El arca de Noe”

Cuarteto de Cuerdas Orpheus

Antonio Salieri

Veintiséis variaciones para orquesta sobre “La Folia de España”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Camden, oboe

The London Virtuosi / John Georgiadis

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Constantino Gaito

Quinteto para piano y cuerdas, op.24 (1917)

Karin Olivieri, piano

Cuarteto Austral

Fermina Casanova

Concierto para contrabajo y orquesta

Juan Pablo Navarro, contrabajo

Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata / Diego Sánchez Hasse

Raúl Minsburg

Canción de cuna, obra electroacústica (2022)