Programación Martes 17 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Cat Anderson

Cat’s in the alley

Birth of the blues

June bug

Dado Moroni

Alone together

Kristin Callahan

Lush life

Lost in a dream

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Franz Berwald

Sinfonía Nº1 en sol menor, "Seria"

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Aram Jachaturián

Trío para clarinete, violín y piano

Andreas Ottensamer, clarinete;

Nemanja Radulovic, violín;

Laure Favre-Kahn, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op-101

Alfred Brendel, piano

Béla Bartók

Concierto para viola y orquesta, Sz.120 (completado por Tibor Serly)

Géza Németh, viola

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Jean-Philippe Rameau

Castor y Pollux, suite instrumental

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Vincenzo Bellini

Dolente immagine di Fille mia

La farfalletta

Per pietà, bell'idol mio

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

Emmanuel Chabrier

Diez piezas pintorescas para piano

Annie D'Arco, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “Las bodas de Fígaro”, K.620

Orquesta de St.John's Smith Square / John Lubbock

Conrad Friedrich Hurlebusch (alemán, 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y orquesta en la menor

Ensamble "Musica Ad Rhenum"

Bela Bartok

Improvisaciones para piano sobre cantos populares húngaros, op.20

Claude Helffer, piano

Nicoló Paganini

Maestosa sonata sentimentale

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Johan Svendsen

Rapsodia noruega Nro.4, op.22

Orquesta Filarmónica de Bergen / Neeme Järvi

08.00



Joseph Haydn

Sinfonía Nº52 en do menor

Royal Northern Sinfonia / Rebecca Miller

Maurice Ravel

Shéhérazade, ciclo de tres canciones sobre textos de Tristan Klingsor.

Renée Fleming, soprano

Orquesta Filarmónica de Radio France / Alan Gilbert

Aaron Copland

Variaciones para piano

David Northington, piano

09.00

Ernö Dohnanyi

“Ruralia Hungárica”, cinco piezas para orquesta, op.32 b

Orquesta Filarmónica de la BBC / Matthias Bamert

Arnold Schönberg

Tres piezas para piano op.11

Mitsuko Uchida, piano

Henry Purcell

Suite de la música incidental para El nudo gordiano desatado

The Parley of Instruments / Peter Holman

10.00

Muzio Clementi

Sinfonía Nº2 en Re mayor

Orquesta Philarmonia / Francesco D' Avalos

John Ireland

Cinco piezas para piano

Eric Parkin, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y cuerdas en Do mayor, Ryom 443

László Czidra, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón