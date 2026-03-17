Programacion Martes 17 de marzo

00.00

La Trasnoche Clásica

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Miembros del cuarteto de Cleveland

Emanuel Ax, piano

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en fa menor, op.5

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Béla Bartók

Bosquejos húngaros, Sz 97

The Philharmonia / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

Vincenzo Bellini

Norma. "Casta diva"

Montserrat Caballé, soprano

Gustav Holst

Hammersmith, preludio y scherzo para banda militar, op.52

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Mauro Giuliani

Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.85

Mikael Helasvuo, flauta

Jukka Savijoki, guitarra

Clara Schumann

Tardes musicales para piano, op.6

Yoshiko Iwai, piano

Agostino Steffani

La altivez de de Alessandro. Suite

I Barocchisti / Diego Fasolis

Vincenzo Bellini

Torna, vezzosa Fillide

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

James Levine, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)

Yuri Bashmet, viola

Solistas de Moscú

Jan Dismas Zelenka

Obertura concertante a 7 partes en Fa mayor, ZWV 188

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Johann Sebastian Bach

Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)

Rosalyn Tureck, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Franz Krommer

Cuarteto con flauta en Sol mayor, op.92

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Franz Liszt

Lo que se oye en la montaña, poema sinfónico Nº1, S.95

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Ferruccio Busoni

Fantasía contrapuntística para piano, BV 256

Geoffrey Douglas Madge, piano

07.00

Y la mañana va

Piotr illych Tchaikovsky

Obertura en Fa Mayor

Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev

Ernö Dohnányi

Dos rapsodias para piano, op.11

Martin Roscoe, piano

Orlando Gibbons

Cinco fantasías “a tres”

Ensamble The Parley of instruments / Peter Holman

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº13 en Fa mayor, K.112

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

08.00



Félix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nro.1 en sol menor, op.25

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de cámara Orpheus

Francesco Domenico Araia (compositor italiano, 1709-1770)

"Pastor che a notte ombrosa", aria de la ópera “Seleuco”

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta I Barocchisti / Diego Fasolis

Arthur Bliss

Suite para piano

Mark Bebbington, piano

09.00



Henri Dutilleux (compositor francés, 1916-2013)

Sinfonía Nro.1, para gran orquesta (escrita en 1951)

Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Gustavo Gimeno

Vojtech Jírovec (compositor y director checo, 1763-1850)

Gran trio concertante para clarinete, chelo y piano, op.43

Trio Tones

10.00

Maurice Ravel

Fragmentos de la ópera cómica “La hora española”

Luca Lombardo, tenor

Marc Barrard, barítono

Isabelle Druet, mezzosoprano

Nicolas Courjal, bajo

Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

Carl Nielsen

Música para piano para chicos y grandes, Libro 2, op.53

Elisabeth Westenholz, piano

Pieter van Maldere (violinista y compositor belga, que vivió entre 1729 y 1768)

Sinfonía en sol menor, op.4, Nro.1

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

11.00

Los Caminos del Barroco

Carlo Tessarini

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Re mayor, op.1 Nro. 4

Compagnia de Musici / Francesco Baroni

Carlo Tessarini

Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op.3 Nro.2

Valerio Losito, violín

Federico del Sordo, clavecín

Carlo Tessarini

Contrasto armonico en La mayor, op. 10 Nro.1

Aura Musicale / Balázs Máté

Carlo Tessarini

El arte de la nueva modulación fantasía para dos violines, cueras y bajo continuo

Compagnia de' Musici / Francesco Baroni

Carlo Tessarini

Gran sinfonía Nro. 5

Compagnia de' Musici / Francesco Baroni

12.00

Al Mediodía

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Rheingold Gliere

Las sirenas, op.33, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Kirill Karabits

Grabado en vivo el 24 de noviembre de 2018

Pierre Sancan

Sonatina para flauta y piano

Claude Régimbald, flauta

Claude Webster, piano

Amilcare Ponchielli

“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda

Orquesta del Estado de Dresde / Silvio Varviso

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Johann Nikolaus Forkel

Sinfonía en MI bemol mayor (1790)

Orquesta Barroca de Göttinigen / Antonius Adаmskе

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en re menor, op.20, Nº4

La Magnifica Comunitá

Johann Nepomuk Hummel

Doce valses con coda, para orquesta

London Mozart Players / Howard Shelley

Anton Reicha

“Fuga Nº7”, de las Treinta y seis fugas, para piano (1803)

Tiny Wirtz, piano

Johann Nikolaus Forkel

Sinfonía en MI bemol mayor (1790)

Orquesta Barroca de Göttinigen / Antonius Adаmskе

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Leoš Janáček

Las danzas de Lašsko

Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Gerd Albrecht

Johann Nepomuk Hummel

Quinteto con piano en mi bemol menor, op.87

Trío Wanderer

Stéphane Logerot, contrabajo

Vincent Coq, piano

Fernando de las Infantas

Quasi stella matutina, motete

Coro de la Catedral de Westminster / James O'Donnell

19.00

Joseph Haydn

Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor

János Rolla, violín

Zsuzsa Pertis, clave

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

Ernő Dohnányi

Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10

The Nash Ensemble

20.00

Momentos Musicales

Johannes Brahms

Dieciséis valses para piano, op.39

Bruno Gelber, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor, op.9, nº7, R.359

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Luigi Boccherini

Sonata para dos chelos en Mi bemol mayor

Anner Bysma, chelo

Kenneth Slowik, chelo

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

21.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº18 en Sol mayor, K.301

Arthur Grumiaux, violín

Walter Klein, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en Mi mayor, BWV 1006a

Nigel North, laúd

Felix Mendelssohn

Marcha nupcial de Sueño de una noche de verano, op.61

Orquesta Estatal de Hungría / Ádam Fischer

Alberto Ginastera

Milonga y Pampeana Nº2 para chelo y piano, op.21

Alejandro Beresi, flauta

Guillermo Cerviño Wood, chelo

Chantal Levie, piano

22.00

Industria Nacional

Ana Schneider de Cabrera

Pa' qué me estás mirando, gato al modo popular, con texto de Ricardo Velazco (1940)

Adriana Alba y Gladis Martino, sopranos

Diana Lopszyc, piano

Luis Gianneo

Divertimento N°1 para flauta, clarinete y fagot (1934)

María Alicia Ortolani, flauta

Daniel Kellñevich, clarinete

Pedro Chiambaretta, fagot

Alejandro Civilotti

Cinco grabados para orquesta (1991)

Orquesta de la Radio Televisión Española / Sergiu Comissiona

Jorge Luis Chikiar (1970)

No te calles (2017)

Bruno Lo Bianco, percusión

Jorge Luis Chikiar, electrónica

23.00

Complemento musical

Leonard Bernstein

Divertimento para orquesta

Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Alfred Brendel, piano

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano