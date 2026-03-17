Programacion Martes 17 de marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Miembros del cuarteto de Cleveland
Emanuel Ax, piano
Bernhard Henrik Crusell
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en fa menor, op.5
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz
Béla Bartók
Bosquejos húngaros, Sz 97
The Philharmonia / Neeme Järvi
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494
Mitsuko Uchida, piano
Vincenzo Bellini
Norma. "Casta diva"
Montserrat Caballé, soprano
Gustav Holst
Hammersmith, preludio y scherzo para banda militar, op.52
Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.85
Mikael Helasvuo, flauta
Jukka Savijoki, guitarra
Clara Schumann
Tardes musicales para piano, op.6
Yoshiko Iwai, piano
Agostino Steffani
La altivez de de Alessandro. Suite
I Barocchisti / Diego Fasolis
Vincenzo Bellini
Torna, vezzosa Fillide
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
James Levine, piano
Dmitri Shostakovich
Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)
Yuri Bashmet, viola
Solistas de Moscú
Jan Dismas Zelenka
Obertura concertante a 7 partes en Fa mayor, ZWV 188
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Johann Sebastian Bach
Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)
Rosalyn Tureck, piano
Franz Schubert
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125
Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim
Franz Krommer
Cuarteto con flauta en Sol mayor, op.92
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina
Franz Liszt
Lo que se oye en la montaña, poema sinfónico Nº1, S.95
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
Ferruccio Busoni
Fantasía contrapuntística para piano, BV 256
Geoffrey Douglas Madge, piano
07.00
Y la mañana va
Piotr illych Tchaikovsky
Obertura en Fa Mayor
Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev
Ernö Dohnányi
Dos rapsodias para piano, op.11
Martin Roscoe, piano
Orlando Gibbons
Cinco fantasías “a tres”
Ensamble The Parley of instruments / Peter Holman
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº13 en Fa mayor, K.112
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
08.00
Félix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nro.1 en sol menor, op.25
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de cámara Orpheus
Francesco Domenico Araia (compositor italiano, 1709-1770)
"Pastor che a notte ombrosa", aria de la ópera “Seleuco”
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta I Barocchisti / Diego Fasolis
Arthur Bliss
Suite para piano
Mark Bebbington, piano
09.00
Henri Dutilleux (compositor francés, 1916-2013)
Sinfonía Nro.1, para gran orquesta (escrita en 1951)
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Gustavo Gimeno
Vojtech Jírovec (compositor y director checo, 1763-1850)
Gran trio concertante para clarinete, chelo y piano, op.43
Trio Tones
10.00
Maurice Ravel
Fragmentos de la ópera cómica “La hora española”
Luca Lombardo, tenor
Marc Barrard, barítono
Isabelle Druet, mezzosoprano
Nicolas Courjal, bajo
Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin
Carl Nielsen
Música para piano para chicos y grandes, Libro 2, op.53
Elisabeth Westenholz, piano
Pieter van Maldere (violinista y compositor belga, que vivió entre 1729 y 1768)
Sinfonía en sol menor, op.4, Nro.1
The Academy of Ancient Music / Filip Bral
11.00
Los Caminos del Barroco
Carlo Tessarini
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Re mayor, op.1 Nro. 4
Compagnia de Musici / Francesco Baroni
Carlo Tessarini
Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op.3 Nro.2
Valerio Losito, violín
Federico del Sordo, clavecín
Carlo Tessarini
Contrasto armonico en La mayor, op. 10 Nro.1
Aura Musicale / Balázs Máté
Carlo Tessarini
El arte de la nueva modulación fantasía para dos violines, cueras y bajo continuo
Compagnia de' Musici / Francesco Baroni
Carlo Tessarini
Gran sinfonía Nro. 5
Compagnia de' Musici / Francesco Baroni
12.00
Al Mediodía
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
Rheingold Gliere
Las sirenas, op.33, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Kirill Karabits
Grabado en vivo el 24 de noviembre de 2018
Pierre Sancan
Sonatina para flauta y piano
Claude Régimbald, flauta
Claude Webster, piano
Amilcare Ponchielli
“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda
Orquesta del Estado de Dresde / Silvio Varviso
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Johann Nikolaus Forkel
Sinfonía en MI bemol mayor (1790)
Orquesta Barroca de Göttinigen / Antonius Adаmskе
Luigi Boccherini
Quinteto para cuerdas en re menor, op.20, Nº4
La Magnifica Comunitá
Johann Nepomuk Hummel
Doce valses con coda, para orquesta
London Mozart Players / Howard Shelley
Anton Reicha
“Fuga Nº7”, de las Treinta y seis fugas, para piano (1803)
Tiny Wirtz, piano
Johann Nikolaus Forkel
Sinfonía en MI bemol mayor (1790)
Orquesta Barroca de Göttinigen / Antonius Adаmskе
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Leoš Janáček
Las danzas de Lašsko
Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Gerd Albrecht
Johann Nepomuk Hummel
Quinteto con piano en mi bemol menor, op.87
Trío Wanderer
Stéphane Logerot, contrabajo
Vincent Coq, piano
Fernando de las Infantas
Quasi stella matutina, motete
Coro de la Catedral de Westminster / James O'Donnell
19.00
Joseph Haydn
Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor
János Rolla, violín
Zsuzsa Pertis, clave
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Georg Friedrich Handel
“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante
Lorraine Hunt, mezzosoprano
Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan
Ernő Dohnányi
Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10
The Nash Ensemble
20.00
Momentos Musicales
Johannes Brahms
Dieciséis valses para piano, op.39
Bruno Gelber, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor, op.9, nº7, R.359
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Luigi Boccherini
Sonata para dos chelos en Mi bemol mayor
Anner Bysma, chelo
Kenneth Slowik, chelo
Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
21.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº18 en Sol mayor, K.301
Arthur Grumiaux, violín
Walter Klein, piano
Johann Sebastian Bach
Suite para laúd en Mi mayor, BWV 1006a
Nigel North, laúd
Felix Mendelssohn
Marcha nupcial de Sueño de una noche de verano, op.61
Orquesta Estatal de Hungría / Ádam Fischer
Alberto Ginastera
Milonga y Pampeana Nº2 para chelo y piano, op.21
Alejandro Beresi, flauta
Guillermo Cerviño Wood, chelo
Chantal Levie, piano
22.00
Industria Nacional
Ana Schneider de Cabrera
Pa' qué me estás mirando, gato al modo popular, con texto de Ricardo Velazco (1940)
Adriana Alba y Gladis Martino, sopranos
Diana Lopszyc, piano
Luis Gianneo
Divertimento N°1 para flauta, clarinete y fagot (1934)
María Alicia Ortolani, flauta
Daniel Kellñevich, clarinete
Pedro Chiambaretta, fagot
Alejandro Civilotti
Cinco grabados para orquesta (1991)
Orquesta de la Radio Televisión Española / Sergiu Comissiona
Jorge Luis Chikiar (1970)
No te calles (2017)
Bruno Lo Bianco, percusión
Jorge Luis Chikiar, electrónica
23.00
Complemento musical
Leonard Bernstein
Divertimento para orquesta
Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Alfred Brendel, piano
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano