Programación Martes 17 de Febrero

00.00

La Trasnoche Clásica

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº5 en Mi bemol mayor, op.44, Nº3

Cuarteto Melos

Bartomeu Cárceres

La trulla (extracto). Ensalada a 4

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Bohuslav Martinu

Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe;

David Campbell, clarinete;

Graham Sheen, fagot

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en la menor

Alexandre Tharaud, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Camille Saint-Saëns

Habanera para violín y orquesta, op.83

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Ludwig van Beethoven

Variaciones para piano sobre un tema de Diabelli, op.120

Daniel Barenboim, piano

Edouard Lalo

Sonata para chelo y piano en la menor

Maria Kliegel, chelo;

Bernd Glemzer, piano

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Consortium Classicum

Leo Brouwer

Elogio de la danza, para guitarra

Matías Liva, guitarra

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, R.450

Xenia Löffler, oboé

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Claude Debussy

Prosas líricas, L.84

Della Jones, mezzosoprano;

Malcolm Martineau, piano

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

César Franck

Preludio, coral y fuga, M.21

Murray Perahia. Piano

Arnold Bax

Obertura para una comedia picaresca

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº11 en Mi mayor, op.2, Nº11

Trío Locatelli

Alexander Zemlinsky

Un rayo de luz

Silke Avenhaus, piano

07.00

Programación especial de música

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Programación especial de música