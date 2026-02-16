Programación Martes 17 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº5 en Mi bemol mayor, op.44, Nº3
Cuarteto Melos
Bartomeu Cárceres
La trulla (extracto). Ensalada a 4
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
Bohuslav Martinu
Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot
Robin Canter, oboe;
David Campbell, clarinete;
Graham Sheen, fagot
Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en la menor
Alexandre Tharaud, piano
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Ottorino Respighi
Belfagor, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes
Camille Saint-Saëns
Habanera para violín y orquesta, op.83
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Ludwig van Beethoven
Variaciones para piano sobre un tema de Diabelli, op.120
Daniel Barenboim, piano
Edouard Lalo
Sonata para chelo y piano en la menor
Maria Kliegel, chelo;
Bernd Glemzer, piano
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Si bemol mayor
Consortium Classicum
Leo Brouwer
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra
Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, R.450
Xenia Löffler, oboé
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Claude Debussy
Prosas líricas, L.84
Della Jones, mezzosoprano;
Malcolm Martineau, piano
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
César Franck
Preludio, coral y fuga, M.21
Murray Perahia. Piano
Arnold Bax
Obertura para una comedia picaresca
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Franz Schubert
Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo Nº11 en Mi mayor, op.2, Nº11
Trío Locatelli
Alexander Zemlinsky
Un rayo de luz
Silke Avenhaus, piano
07.00
Programación especial de música
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
Programación especial de música