Programación Martes 17 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola; Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

George Frideric Handel

Rinaldo, HWV 7. "Lascia ch'io pianga"

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"

Orquesta Filarmónica de Hungría / Janos Ferencsik

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77

Gergely Sárközy, clave laúd

Ignaz Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Vincent D'Indy

Lied para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

John Corigliano

Concierto para piano y orquesta

Barry Douglas, piano

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Cesar Franck

Trío Nº2, op.1, Nº2, M.2, "Trío de salón"

Mariana Sirbu, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Franz Liszt

Años de peregrinación, S.160, Suiza

Alfred Brendel, piano

Charles Villiers Stanford

Sinfonía Nº3 en fa menor, "Irlandesa", op.28

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

William Byrd

Fantasía Nº2

Rose Consort of viols

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº1 en La bemol mayor, op.29

Impromptu para piano Nº2 en Fa sostenido mayor, op.36

Impromptu para piano Nº3 en Sol bemol mayor, op.51

Impromptu para piano Nº4 en do sostenido menor, op.66 (póstumo), "Fantasía impromptu"

Claudio Arrau, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade, suite sinfónica op.35

Sidney Harth, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Preludio de la ópera “La cantinera”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

Edvard Grieg

Escenas de la vida campestre, op.19

Eva Knardahl, piano

Franz Danzi

Cuarteto para fagot y trío de cuerdas en Si bemol mayor, op.40, Nº3

Caniel Smith, fagot

Miembros del Cuarteto Coull

John Ireland

Marcha épica

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

08.00

Jean Françaix

Concierto para dos pianos y orquesta

Jean y Claude Françaix, pianos

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania / Pierre Stoll

George Frideric Handel

“Mi palpita il cor”, cantata

Drew Minter, contratenor

Collegium Musicum de Budapest

Bohuslav Martinu

“Tres caballeros”, para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Martinu

09.00

Sergey Taneyev

Sinfonía Nro.3 en re menor

Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia / Valeri Polyansky

Percy Grainger

En una cáscara de nuez, suite para piano

Martin Jones, piano

10.00

George Frideric Handel

Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op.1, Nº13

György Pauk, violín

Mária Frank, chelo

János Sebestyén, clave

László Lajtha (compositor y director húngaro, 1892-1963)

Cuarteto para cuerdas Nº5, op.20

Cuarteto Auer

Hugo Alfvén

Suite del ballet El hijo pródigo

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén

11.00

Música de Verano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Guillermo Tell

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº4 en Re mayor, op.83

Cuarteto Borodin

Charles-Valentin Alkan (1813-1888)

Sonatina para piano, op.61

Marc-André Hamelin, piano

12.00.

Isaac Albéniz

Concierto para piano y orquesta (Concierto fantástico), op.78

Aldo Ciccolini, piano

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Charles Ives

Sonata para violín y piano Nº2

Hilary Hahn, violín

Valentina Lisitsa, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.35, Nº6

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

13.00

Actualidad musical

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en La menor, op.54

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

El 18 de septiembre de 2022 en el Musikverein de Viena

George Frideric Handel

Gloria in excelsis Deo

Julia Lezhneva, soprano

Orquesta del Festival de Göttingen / George Petrou

George Frideric Handel

“Agitata da due venti”, de la ópera Griselda

Julia Lezhneva, soprano

Orquesta del Festival de Göttingen / George Petrou

14.00

Ernest Chausson

Trío con piano en sol menor, op.3

Ilya Gringolts, violín

Sol Gabetta, cello

Bertrand Chamayou, piano

Registro tomado el 3 de julio de 2022 en el Solsberg Festival

Enrique Mario Casella (1891 - 1948)

Nahuel Huapi, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín / Francisco Varela

El 9 de julio de 2022 en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner

Ellen Taaffe Zwilich (compositora estadounidense nacida en 1939)

Prólogo y variaciones

Santa Rosa Symphony / Francesco Lecce-Chong

15.00

Mozart

Concierto para piano y orquesta N°17 en Sol mayor, K.453

Tomás Alegre, piano

Orquesta de Cámara Freixenet / András Schiff

Registro tomado en el Museo Reina Sofía de Madrid el 23 de junio de 2022.

Alberto Ginastera

Sonata para cello y piano, op.49

Estelle Revaz, cello

Anaïs Crestin, piano

Manuel de Falla

Jota, de Siete canciones populares españolas (Arreglo para cello y piano de Maurice Maréchal)

Estelle Revaz, cello

Anaïs Crestin, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Georg Philip Telemann

Concierto para viola y orquesta en Sol mayor, TWV 51:G9

Tomás Tichauer, viola

Camerata Bariloche / Elías Khayat

Granville Bantock (compositor del romanticismo inglés, 1868-1946)

Dante y Beatriz, poema para orquesta

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Eduard Brunner, clarinete

Gerhard Oppitz, piano

19.00

Edouard Lalo

Sinfonía española para violín y orquesta, op.21

Miklós Szenthelyi, violín

Orquesta Sinfónica del Estado de Hungría / Ervin Luckács

Bohuslav Martinu

Sonata para flauta y piano Nº1, H.306

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

20.00

Gustav Holst

St. Paul's Suite, op.29, Nº2

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Carlos Guastavino

Dos cantilenas: -Santa Fe antiguo

-Trébol

Alfredo Corral, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, WoO34, "Gran sinfonía nacional"

The Philharmonia / Francesco D' Avalos

Juan Pedro Franze

Pequeño homenaje a Carl Philipp Emmanuel Bach

Mercedes Pomilio, clave

Rued Langgaard (Dinamarca, 1893-1952)

Flores de la montaña, para trío

Tre Musici

21.00

André Cardinal Destouches (Francia 1672-1749)

Suite de la ópera-ballet “Los elementos”

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº1 (arreglo orquestal de Levon Atovmian)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Rondó para piano en Do mayor, op.51, Nº1

Rudolf Buchbinder, piano

Giovanni Girolamo Kapsberger

Cuatro danzas para laúd: - Gagliarda 1a

- Gagliarda 10a

- Corrente 7a

- Corrente 2ª

-Ciachone

Paul O'Dette, laúd

22.00

Modest Mussorgsky

“Danza de las esclavas persass”,de la ópera Jovánchina (1880) (orquestación de Rimsky-Korsakov)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Constantino Gaito

“Introducción: El alba”, “Gato” y “Ritmo de zamba”, “La tempestad” y “Epílogo. El Valle de Isandú”, del poema coreográfico La flor del irupé, op.39 (1927)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón

Registro documental

Léo Delibes

Música del primer acto del ballet en tres actos Coppélia (1870)

Orquesta Filarmónica de Rótterdam / David Zinman

23.00

Industria Nacional

Ludwig van Beethoven

Cuarteto en do menor, op.18, N°4

Cuarteto Gianneo

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 18 de julio de 2015

Adrián Russovich

Ersterbend

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Alexei Izmirliev

Johann Sebastian Bach

Trío sonata para órgano en Sol mayor, BWV 525 (en transcripción para dos guitarras)

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarra