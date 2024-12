Programación Martes 17 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Oscar Pettiford y su orquesta

Nica’s tempo

Two french fries

Chick Corea y Gary Burton

Strange meadow lark

Eleanor Rigby

Angela Hagenbach

My one and only

The sweetest sound

00.30

La Trasnoche Clásica

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, K.481

Sonata para clave en fa menor, K.239

Alexandre Tharaud, piano

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Gerald Finzi

Cinco bagatelas para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

Georg Philipp Telemann

Música para la mesa, 1ª parte. 1. Obertura (suite orquestal) en mi menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.106

Cuarteto Alban Berg

Johann Baptist Cramer

Sonata para piano en Fa mayor, op.27, Nº1

Ian Hobson, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

James Galway, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Darius Milhaud

Sinfonía Nº11, op.384, "Romántica"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Barbara Strozzi

Udite amanti

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzi

Johannes Brahms

Tres intermezzos para piano, op.117

Radu Lupu, piano

Gustav Mahler

Canciones Rückert

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Piotr Ilich Chaikovsky

El voyevoda, balada sinfónica op.78

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

06.00

Y la mañana va

Gabriel Pierné

Divertimento sobre un tema pastoral, op.49

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Clara Wieck Schumann

Variaciones sobre un tema de Robert Schumann, op.20

Yoshiko Iwai, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº10 en Fa mayor

Trío Locatelli

Niels Gade

Noveleta para orquesta de cuerdas Nº1 en Fa mayor, op.53

Orquesta de Cámara Arhus / Ove Vedsten Larsen

07.00

John Ireland

Una obertura para Londres

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Isaac Albeniz

Pavana, Bolero y Malagueña

Alicia de Larrocha, piano

Nicolò Paganini

Tema variado en La mayor, para violín y guitarra

Franco Mezzena, violín

Adriano Sebastiani, guitarra



Jean Sibelius

La hija de Pohjola, poema sinfónico op.49

Orquesta Philharmonia / Esa-Pekka Salonen

08.00

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Ulbricht

Franz Schubert

Impromptu para piano en fa menor, op.142

Maria João Pires, piano

Alban Berg

Siete canciones tempranas

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

09.00

Johan Halvorsen

Sinfonía Nº3 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de Trondheim / Ole Kristian Ruud

Carl Philipp Emanuel Bach

Doble concierto para dos claves y orquesta en Fa mayor

Andreas Staier y Robert Hill, claves

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

10.00

Johannes Brahms

Tres intermezzos para piano, op.117

Gerhard Oppitz, piano

Johann Baptist Vanhal

Divertimento para violín, viola y contrabajo

Konrad Other, violín

Helmut Löchel, viola

Barbara Sanderling, contrabajo

Béla Bartók

Suite de danzas

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

11.00

Los Caminos del Barroco

Reinhard Keiser

Sinfonía de la ópera Octavia

Orquesta Barroca Café Internacional / Anna Scholl

Reinhard Keiser

Sinfonía de la ópera Croesus

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Reinhard Keiser

“Chacona”, “Ballet de los soldados persas”, “Ballet de los aldeanos y las aldeanas” y “Passepied de los fuegos de artificio”, de la ópera Croesus

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Reinhard Keiser

Recitativo de Ciro, del primer acto de la ópera de la ópera Croesus

Johannes Mannov, bajo-barítono

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Reinhard Keiser

“El niño ciego”, aria de Thirdates, del segundo acto de la ópera Octavia

Lucile Richardot, mezzosoprano

Ensamble ActeSix / Samuel Hengebaert

Reinhard Keiser

Aria y coro de los niños campesinos, del segundo acto de la ópera Croesus

Coro de Niños

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Reinhard Keiser

Dúo y Cuarteto del primer acto de la ópera Croesus

Dorothea Roschmann y Salomé Haller

Markus Schäfer, tenor

Klaus Häger, bajo

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Reinhard Keiser

“Tus suaves vientos”, aria de Euriloco, del tercer acto de la ópera Ulises

Markus Brutscher. tenor

Orquesta Barroca de Göttingen / Antonius Adamske

Reinhard Keiser

Ritornello y Dúo del campesino y la campesina, del segundo acto de la ópera Croesus

Solistas vocales

Clemencid Consort / René Clemencic

Reinhard Keiser

“No confíes en mi alma, en mi deseo, en mi dicha”, aria del primer acto de la ópera Croesus

Dorothea Roschmann, soprano

Kurt Azesberger, tenor

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

12.00

El Clásico del Mediodía

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº1 en re menor, BWV 1052

Glenn Gould, piano

Orquesta Académica Sinfónica de Leningrado / Vladimir Golschmann

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en do menor, BWV 1060

András Schiff y Zoltán Kocsis, piano

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Johann Sebastian Bach

Concierto para cuatro pianos y orquesta en la menor, BWV 1065

Zoltán Kocsis, Sándor Falvai, András Schiff y Imre Rohmann, pianos

Orquesta de la Academia de Música Franz Liszt /Albert Simon

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Mitsuko Uchida, piano

Ramón Garay (1761-1823)

Sinfonía Nº2 en Re mayor (1791)

Orquesta de Córdoba / José Luis Temes

Ferdinando Carulli (1770-1741)

Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexandre Lagoya, guitarra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Piotr Ilich Chaikovsky

Francesca da Rimini, fantasía orquestal op.32

Orquesta dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"

Cuarteto Amadeus

José Serebrier

Momento psicológico

Michael Guttman, violín

Orquesta Filarmónica Real / José Serebrier

19.00

Clásica en vivo desde el Auditorio

Este martes, tendremos el último programa especial del año de Nacional Clásica con músicos en vivo en el Auditorio de Radio Nacional.

Con la conducción de Boris, participarán cuatro artistas excepcionales: el dúo de arpa y flauta que integran Lucrecia Jancsa y Patricia DaDalt, y el bajo Nahuel Di Pierro junto al pianista Juan Pablo Scafidi. Van a ofrecer obras de Gluck, Piazzolla, Handel, Ravel y Mozart.

No te pierdas este último programa especial de Clásica en vivo desde el Auditorio, con grandes artistas invitados, mañana a las 19 hs., en el Auditorio de Radio Nacional (Maipú 555), con entrada libre y gratuita.

20.00

La Gran Aldea (Austria)

Franz Schreker

Preludio para un drama

Orquesta Real de Concertgebouw / Friedrich Cerha

Robert Fuchs

Diez piezas de fantasía para violín y piano, op.74

Arnold Steinhardt, violín

Victor Steinhardt, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Celestino Piaggio

Obertura en do menor (1914)

Orquesta Estable del Teatro Colón / Pedro Ignacio Calderón

Ángel Lasala

Leyenda, para chelo y piano (1941)

Fernando Gentile, chelo

Laura Brunetti, piano

Carlos Barraquero (1927-2002)

Quinteto para vientos (1982)

Quinteto de Vientos Aconcagua

Graciela Paraskevaídis

Piezas de bolsillo (1999)

Ensamble de Percusión de Montevideo

Sebastián Pereira, músico invitado