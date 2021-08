Programación Martes 17 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Ambrose Akinmusire

Bubbles

Memo

Barry Harris

Is you is or is you ain’t my baby

Don’t blame

Karen Jones

Who can I turn to

All blues

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Nicolai Rimsky-Korsakov

Trío en do menor

Trío de Moscú

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta y continuo en re menor, TWV 41

Michala Petri, flauta;

Lars Hannibal, laúd

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho minués para orquesta, K.315

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

07.00

Y la mañana va

Joseph Haydn

Sonata para piano en Sol mayor, Hob.16, Nº40

Alfred Brendel, piano



Oscar Fetrás

Reminiscencias de la ópera “Aída” de Verdi (arreglo para orquesta de salón de Walter Görgel)

Orquesta de Salón de Colonia

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano: “Luz en la noche”, “La felicidad del bosque”, “Arrebato“ y “Canción de la cosecha”

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº3 en Do mayor, op.5, Nº3

Ensamble Convivium

Niels Gade

Movimiento para trío en Si bemol mayor

Trio Tre Musici

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera El viaje a Reims

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raytchev

Antonin Dvorak

Rondo para chelo y piano en sol menor, op.94

Heinrich Schiff, chelo

André Previn, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ambroise Thomas

Música de ballet, del Acto IV de la ópera “Hamlet”

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

David Monrad Johansen (compositor noruego, 1888-1974)

Cuarteto para cuerdas, op.35

Cuarteto de Oslo

Karol Szymanowski

Sonata para piano N°2 en La mayor, op.21

Martin Roscoe, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 447

Alfredo Bernardini, oboe y dirección

Ensamble Zefiro

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón