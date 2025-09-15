PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

15/09/2025

Programación Martes 16 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz

Joel Laforet Quartet
For Helene
Esperance

Bennie Maupin y Dr.Patrick Gleeson
The work

Marina and the Kats
Dirty
Mother
Undecided

00.30
La Trasnoche Clásica

Antonín Dvorák
Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51
Cuarteto Vermeer

Marc-Antoine Charpentier
Medea, H.491, suite
Les Arts Florissants / William Christie

Francis Poulenc
Ocho nocturnos para piano
Pascal Rogé, piano

Esteban Benzecry
Sinfonía Nº1, "El Compendio de la vida"
Orquesta Sinfónica Simon Bolivar / Mario Benzecry

Robert Schumann
Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3
Cuarteto Melos

Johann Sebastian Bach
Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989
Rosalyn Tureck, piano

Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63
Viktoria Mullova, violín
Royal Philharmonic Orchestra / André Previn

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº32 en Sol mayor, K.318
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Camille Saint-Saëns
Trío para violín, chelo y piano Nº2 en mi menor, op.92
Trío Florestan

George Enescu
Suite para piano Nº1 en sol menor, op.3 "En estilo antiguo"
Aurora Ienei, piano

Georg Philipp Telemann
Obertura (suite orquestal) en Do mayor, TWV 55:C6
The English Concert / Trevor Pinnock

Edouard Lalo
Concierto ruso para violín y orquesta, op.29
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Josef Rheinberger
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.184 "Romántica"
Jürg Hanselmann, piano

06.00
Y la mañana va

Francis Poulenc
Suite francesa
Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Franz Schubert
Sonatina para violín y piano en sol menor, Deutsch 408
Isaac Stern, violín
Daniel Barenboim, piano

Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta, viola de gamba, fagot y clave en Do mayor
Ensamble Bassorilievi

Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata para orquesta Nº6 en Re mayor, K.239, "Serenata nocturna"
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

07.00

Sergei Prokofiev
"Desde que nos conocimos", vals de La guerra y la paz
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel
Introducción, tema y variaciones para trombón y orquesta, op.102
Branimir Slokar, trombón
Orquesta de cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Frédéric Chopin
Tres nocturnos: op.55 Nº2 en Mi bemol mayor, op.62 Nº1 en Si mayor y op.62 Nº2 en Mi mayor
María Joao Pires, piano

Giacomo Puccini
“Vogliatemi bene”, del Acto I de Madama Butterfly (arreglo para orquesta)
Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Gabriel Fauré
Elegía para chelo y orquesta, op.24
Julian Lloyd Webber, chelo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

08.00

Leos Janacek
Cuarteto para cuerdas Nº1, “Sonata Kreutzer”, inspirado en la novela homónima de Leon Tolstoy
Cuarteto Smetana

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nro.1 en Mi mayor, op.49
Patrick Gallois, flauta y dirección
Sinfonía Finlandia

Jean Sibelius
Cuatro piezas para violín y piano, op.2 y op.77
Nils-Erik Sparf, violin
Bengt Forsberg, piano

09.00

Alphons Diepenbrock
Himno para violín y orquesta
Emmy Verhey, violín
Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Ludwig van Beethoven
Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor
Christoph Eschenbach, piano
Norbert Brainin, violín
Peter Schidlof, viola
Martin Lovett, chelo

Benjamin Britten
Cuatro interludios marinos, op.33a, de la ópera “Peter Grimes”
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

10.00

Henry Purcell
Música para el funeral de la Reina María
Felicity Lott, soprano
Charles Brett, contratenor
Thomas Allen, bajo
Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Anatoli Liadov
Variaciones sobre una canción popular polaca, op.51
Monique Duphil, piano

Friedrich Hartmann Graf (compositor alemán, 1727 - 1795)
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Jan Vogler, chelo
Orquesta de cámara de Munich / Reinhard Goebel

11.00
Los Caminos del Barroco

Girolamo Frescobaldi
Toccata Nº8.... del Primer libro
Scott Ross, clave

Girolamo Frescobaldi
Fuga inédita
Roberto Loreggian, órgano

Jean-Baptiste Lully
“El invierno que nos atormenta”. Coro de los habitantes de los climas fríos, de la tragedia lírica Isis
Coro de Cámara de Namur
Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Henry Purcell
Preludio al tercer acto y Escena de la escarcha, de la semi ópera Rey Arturo
Stephen (várkou) Varcoe, barítono
Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Antonio Vivaldi
Primer movimiento del Concierto para violín y orquesta en fa menor, op.9, N°4, “El invierno”, de Las cuatro estaciones
Simon Standge, violín
The English Concert / Trevor Pinnock

Arcangelo Corelli
Trío sonata en Sol mayor, op.2, N°12. Chacona
Ensamble Aurora

Antonio Vivaldi
Concierto para mandolina y orquesta en Sol mayor, RV 532
Tom Finucane, mandolina I y II•
New London Consort / Philip Pickett

Pietro Antonio Locatelli
Selección de los veinticuatro Caprichos de El arte del violín
Gabriel Tchalik, violín

12.00
El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"
Maria João Pires, piano

Ludwig van Beethoven
Trío en un movimiento en Mi bemol mayor
Pinchas Zuckerman, violín;
Jacqueline Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Anónimo
Solo en Do mayor, para mandora (“Sinfonía”, “Minué”, “Allegretto. Adagio” y “Minué”)
Jakub Mitrik, mandora

Christoph-Wilibald von Gluck
Tercer acto de El reencuentro imprevisto o Los peregrinos de La Meca (1764), con libreto de Louis Hurtaut Dancourt
Lynne Dawson, Claudine Le Coz, Sophie Marin-Degor y Catherine Dubosc, sopranos
Guy de Mey, Jean-Luc Viala, tenores
Gilles Cachemaille, bajo-barítono
Jean Philippe Lafont, barítono
Orquesta de la Ópera de Lyon / John Eliot Gardiner

Johann Baptist Cramer (1777-1858)
Selección de estudios para piano (1805)
Ian Hobson, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

20.00
La Gran Aldea 

21.00
Música Nocturna

Joseph Haydn
Las estaciones
Marlis Petersen, soprano
Werner Güra, tenor
Dietrich Henschel, barítono
Coro de Cámara RIAS
Orquesta Barroca de Friburgo / René Jacobs

23.00
Industria Nacional

Giuseppe Verdi
Segunda escena del segundo acto de la ópera Aída
Martina Arroyo, soprano
Carlo Bergonzi, tenor
Bizerka Cvejic, mezzosoprano
Cornell MacNeil, barítono
Jorge Algorta, bajo
Coro Estable del Teatro Colón / Romano Gandolfi
Orquesta Estable del Teatro Colón / Bruno Bartoletti
Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 15 de junio de 1968

Pompeyo Camps
Rapsodia para viola, op.73
Alan Kovacs, viola
Grabado en vivo en junio de 2000

Horacio López de la Rosa
Para Inés (“Blanco y negro”, “¡Cómo discuten el mayor y el menor! y “Tanguito””)
Juan Manuel Solare, piano

Jorge Tsílicas
Diafonías, para 2 guitarras
Jorge Martínez Zárate y Horacio Ceballos, guitarra