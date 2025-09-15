Programación Martes 16 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Joel Laforet Quartet
For Helene
Esperance
Bennie Maupin y Dr.Patrick Gleeson
The work
Marina and the Kats
Dirty
Mother
Undecided
00.30
La Trasnoche Clásica
Antonín Dvorák
Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51
Cuarteto Vermeer
Marc-Antoine Charpentier
Medea, H.491, suite
Les Arts Florissants / William Christie
Francis Poulenc
Ocho nocturnos para piano
Pascal Rogé, piano
Esteban Benzecry
Sinfonía Nº1, "El Compendio de la vida"
Orquesta Sinfónica Simon Bolivar / Mario Benzecry
Robert Schumann
Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3
Cuarteto Melos
Johann Sebastian Bach
Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989
Rosalyn Tureck, piano
Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63
Viktoria Mullova, violín
Royal Philharmonic Orchestra / André Previn
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº32 en Sol mayor, K.318
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Nikolaus Harnoncourt
Camille Saint-Saëns
Trío para violín, chelo y piano Nº2 en mi menor, op.92
Trío Florestan
George Enescu
Suite para piano Nº1 en sol menor, op.3 "En estilo antiguo"
Aurora Ienei, piano
Georg Philipp Telemann
Obertura (suite orquestal) en Do mayor, TWV 55:C6
The English Concert / Trevor Pinnock
Edouard Lalo
Concierto ruso para violín y orquesta, op.29
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier
Josef Rheinberger
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.184 "Romántica"
Jürg Hanselmann, piano
06.00
Y la mañana va
Francis Poulenc
Suite francesa
Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick
Franz Schubert
Sonatina para violín y piano en sol menor, Deutsch 408
Isaac Stern, violín
Daniel Barenboim, piano
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta, viola de gamba, fagot y clave en Do mayor
Ensamble Bassorilievi
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata para orquesta Nº6 en Re mayor, K.239, "Serenata nocturna"
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
07.00
Sergei Prokofiev
"Desde que nos conocimos", vals de La guerra y la paz
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Johann Nepomuk Hummel
Introducción, tema y variaciones para trombón y orquesta, op.102
Branimir Slokar, trombón
Orquesta de cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer
Frédéric Chopin
Tres nocturnos: op.55 Nº2 en Mi bemol mayor, op.62 Nº1 en Si mayor y op.62 Nº2 en Mi mayor
María Joao Pires, piano
Giacomo Puccini
“Vogliatemi bene”, del Acto I de Madama Butterfly (arreglo para orquesta)
Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel
Gabriel Fauré
Elegía para chelo y orquesta, op.24
Julian Lloyd Webber, chelo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier
08.00
Leos Janacek
Cuarteto para cuerdas Nº1, “Sonata Kreutzer”, inspirado en la novela homónima de Leon Tolstoy
Cuarteto Smetana
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nro.1 en Mi mayor, op.49
Patrick Gallois, flauta y dirección
Sinfonía Finlandia
Jean Sibelius
Cuatro piezas para violín y piano, op.2 y op.77
Nils-Erik Sparf, violin
Bengt Forsberg, piano
09.00
Alphons Diepenbrock
Himno para violín y orquesta
Emmy Verhey, violín
Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk
Ludwig van Beethoven
Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor
Christoph Eschenbach, piano
Norbert Brainin, violín
Peter Schidlof, viola
Martin Lovett, chelo
Benjamin Britten
Cuatro interludios marinos, op.33a, de la ópera “Peter Grimes”
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
10.00
Henry Purcell
Música para el funeral de la Reina María
Felicity Lott, soprano
Charles Brett, contratenor
Thomas Allen, bajo
Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner
Anatoli Liadov
Variaciones sobre una canción popular polaca, op.51
Monique Duphil, piano
Friedrich Hartmann Graf (compositor alemán, 1727 - 1795)
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Jan Vogler, chelo
Orquesta de cámara de Munich / Reinhard Goebel
11.00
Los Caminos del Barroco
Girolamo Frescobaldi
Toccata Nº8.... del Primer libro
Scott Ross, clave
Girolamo Frescobaldi
Fuga inédita
Roberto Loreggian, órgano
Jean-Baptiste Lully
“El invierno que nos atormenta”. Coro de los habitantes de los climas fríos, de la tragedia lírica Isis
Coro de Cámara de Namur
Les Talents Lyriques / Christophe Rousset
Henry Purcell
Preludio al tercer acto y Escena de la escarcha, de la semi ópera Rey Arturo
Stephen (várkou) Varcoe, barítono
Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner
Antonio Vivaldi
Primer movimiento del Concierto para violín y orquesta en fa menor, op.9, N°4, “El invierno”, de Las cuatro estaciones
Simon Standge, violín
The English Concert / Trevor Pinnock
Arcangelo Corelli
Trío sonata en Sol mayor, op.2, N°12. Chacona
Ensamble Aurora
Antonio Vivaldi
Concierto para mandolina y orquesta en Sol mayor, RV 532
Tom Finucane, mandolina I y II•
New London Consort / Philip Pickett
Pietro Antonio Locatelli
Selección de los veinticuatro Caprichos de El arte del violín
Gabriel Tchalik, violín
12.00
El Clásico del Mediodía
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"
Maria João Pires, piano
Ludwig van Beethoven
Trío en un movimiento en Mi bemol mayor
Pinchas Zuckerman, violín;
Jacqueline Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Anónimo
Solo en Do mayor, para mandora (“Sinfonía”, “Minué”, “Allegretto. Adagio” y “Minué”)
Jakub Mitrik, mandora
Christoph-Wilibald von Gluck
Tercer acto de El reencuentro imprevisto o Los peregrinos de La Meca (1764), con libreto de Louis Hurtaut Dancourt
Lynne Dawson, Claudine Le Coz, Sophie Marin-Degor y Catherine Dubosc, sopranos
Guy de Mey, Jean-Luc Viala, tenores
Gilles Cachemaille, bajo-barítono
Jean Philippe Lafont, barítono
Orquesta de la Ópera de Lyon / John Eliot Gardiner
Johann Baptist Cramer (1777-1858)
Selección de estudios para piano (1805)
Ian Hobson, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
Joseph Haydn
Las estaciones
Marlis Petersen, soprano
Werner Güra, tenor
Dietrich Henschel, barítono
Coro de Cámara RIAS
Orquesta Barroca de Friburgo / René Jacobs
23.00
Industria Nacional
Giuseppe Verdi
Segunda escena del segundo acto de la ópera Aída
Martina Arroyo, soprano
Carlo Bergonzi, tenor
Bizerka Cvejic, mezzosoprano
Cornell MacNeil, barítono
Jorge Algorta, bajo
Coro Estable del Teatro Colón / Romano Gandolfi
Orquesta Estable del Teatro Colón / Bruno Bartoletti
Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 15 de junio de 1968
Pompeyo Camps
Rapsodia para viola, op.73
Alan Kovacs, viola
Grabado en vivo en junio de 2000
Horacio López de la Rosa
Para Inés (“Blanco y negro”, “¡Cómo discuten el mayor y el menor! y “Tanguito””)
Juan Manuel Solare, piano
Jorge Tsílicas
Diafonías, para 2 guitarras
Jorge Martínez Zárate y Horacio Ceballos, guitarra