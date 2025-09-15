Programación Martes 16 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Joel Laforet Quartet

For Helene

Esperance

Bennie Maupin y Dr.Patrick Gleeson

The work

Marina and the Kats

Dirty

Mother

Undecided

00.30

La Trasnoche Clásica

Antonín Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Esteban Benzecry

Sinfonía Nº1, "El Compendio de la vida"

Orquesta Sinfónica Simon Bolivar / Mario Benzecry

Robert Schumann

Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3

Cuarteto Melos

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63

Viktoria Mullova, violín

Royal Philharmonic Orchestra / André Previn

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº32 en Sol mayor, K.318

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Camille Saint-Saëns

Trío para violín, chelo y piano Nº2 en mi menor, op.92

Trío Florestan

George Enescu

Suite para piano Nº1 en sol menor, op.3 "En estilo antiguo"

Aurora Ienei, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura (suite orquestal) en Do mayor, TWV 55:C6

The English Concert / Trevor Pinnock

Edouard Lalo

Concierto ruso para violín y orquesta, op.29

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Josef Rheinberger

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.184 "Romántica"

Jürg Hanselmann, piano

06.00

Y la mañana va

Francis Poulenc

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en sol menor, Deutsch 408

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta, viola de gamba, fagot y clave en Do mayor

Ensamble Bassorilievi

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata para orquesta Nº6 en Re mayor, K.239, "Serenata nocturna"

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

07.00

Sergei Prokofiev

"Desde que nos conocimos", vals de La guerra y la paz

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel

Introducción, tema y variaciones para trombón y orquesta, op.102

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Frédéric Chopin

Tres nocturnos: op.55 Nº2 en Mi bemol mayor, op.62 Nº1 en Si mayor y op.62 Nº2 en Mi mayor

María Joao Pires, piano

Giacomo Puccini

“Vogliatemi bene”, del Acto I de Madama Butterfly (arreglo para orquesta)

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y orquesta, op.24

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

08.00



Leos Janacek

Cuarteto para cuerdas Nº1, “Sonata Kreutzer”, inspirado en la novela homónima de Leon Tolstoy

Cuarteto Smetana

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nro.1 en Mi mayor, op.49

Patrick Gallois, flauta y dirección

Sinfonía Finlandia

Jean Sibelius

Cuatro piezas para violín y piano, op.2 y op.77

Nils-Erik Sparf, violin

Bengt Forsberg, piano

09.00



Alphons Diepenbrock

Himno para violín y orquesta

Emmy Verhey, violín

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Ludwig van Beethoven

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor

Christoph Eschenbach, piano

Norbert Brainin, violín

Peter Schidlof, viola

Martin Lovett, chelo

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a, de la ópera “Peter Grimes”

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

10.00

Henry Purcell

Música para el funeral de la Reina María

Felicity Lott, soprano

Charles Brett, contratenor

Thomas Allen, bajo

Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Anatoli Liadov

Variaciones sobre una canción popular polaca, op.51

Monique Duphil, piano

Friedrich Hartmann Graf (compositor alemán, 1727 - 1795)

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Jan Vogler, chelo

Orquesta de cámara de Munich / Reinhard Goebel

11.00

Los Caminos del Barroco

Girolamo Frescobaldi

Toccata Nº8.... del Primer libro

Scott Ross, clave

Girolamo Frescobaldi

Fuga inédita

Roberto Loreggian, órgano

Jean-Baptiste Lully

“El invierno que nos atormenta”. Coro de los habitantes de los climas fríos, de la tragedia lírica Isis

Coro de Cámara de Namur

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Henry Purcell

Preludio al tercer acto y Escena de la escarcha, de la semi ópera Rey Arturo

Stephen (várkou) Varcoe, barítono

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Antonio Vivaldi

Primer movimiento del Concierto para violín y orquesta en fa menor, op.9, N°4, “El invierno”, de Las cuatro estaciones

Simon Standge, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Arcangelo Corelli

Trío sonata en Sol mayor, op.2, N°12. Chacona

Ensamble Aurora

Antonio Vivaldi

Concierto para mandolina y orquesta en Sol mayor, RV 532

Tom Finucane, mandolina I y II•

New London Consort / Philip Pickett

Pietro Antonio Locatelli

Selección de los veinticuatro Caprichos de El arte del violín

Gabriel Tchalik, violín

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"

Maria João Pires, piano

Ludwig van Beethoven

Trío en un movimiento en Mi bemol mayor

Pinchas Zuckerman, violín;

Jacqueline Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Anónimo

Solo en Do mayor, para mandora (“Sinfonía”, “Minué”, “Allegretto. Adagio” y “Minué”)

Jakub Mitrik, mandora

Christoph-Wilibald von Gluck

Tercer acto de El reencuentro imprevisto o Los peregrinos de La Meca (1764), con libreto de Louis Hurtaut Dancourt

Lynne Dawson, Claudine Le Coz, Sophie Marin-Degor y Catherine Dubosc, sopranos

Guy de Mey, Jean-Luc Viala, tenores

Gilles Cachemaille, bajo-barítono

Jean Philippe Lafont, barítono

Orquesta de la Ópera de Lyon / John Eliot Gardiner

Johann Baptist Cramer (1777-1858)

Selección de estudios para piano (1805)

Ian Hobson, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

Joseph Haydn

Las estaciones

Marlis Petersen, soprano

Werner Güra, tenor

Dietrich Henschel, barítono

Coro de Cámara RIAS

Orquesta Barroca de Friburgo / René Jacobs

23.00

Industria Nacional

Giuseppe Verdi

Segunda escena del segundo acto de la ópera Aída

Martina Arroyo, soprano

Carlo Bergonzi, tenor

Bizerka Cvejic, mezzosoprano

Cornell MacNeil, barítono

Jorge Algorta, bajo

Coro Estable del Teatro Colón / Romano Gandolfi

Orquesta Estable del Teatro Colón / Bruno Bartoletti

Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 15 de junio de 1968

Pompeyo Camps

Rapsodia para viola, op.73

Alan Kovacs, viola

Grabado en vivo en junio de 2000

Horacio López de la Rosa

Para Inés (“Blanco y negro”, “¡Cómo discuten el mayor y el menor! y “Tanguito””)

Juan Manuel Solare, piano

Jorge Tsílicas

Diafonías, para 2 guitarras

Jorge Martínez Zárate y Horacio Ceballos, guitarra