Programación Martes 16 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

George Shearing

The Continental

September in the rain

How’s Trix?

John Patitucci

Sonny side

Darius De Haas

Just a sittin and a rockin

Satin doll

Take the A train

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en fa menor, op.4

Shlomo Mintz, violín

Paul Ostrovsky, piano

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Maurice Ravel

Cinco canciones populares griegas

Paulina Stark, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Dennis Burkh

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

Claude Debussy

Gigas, Nº1 de Imágenes para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Edvard Grieg

Danzas noruegas para orquesta, op.35

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Cesar Franck

Trío Nº4 en si menor, op.2, M.5

Ruxandra Colan, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

George Gershwin

Porgy y Bess, cuadro sinfónico

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº2. R.345

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

07.00

Y la mañana va

Ferenc Erkel

Czardas de la ópera Ladislao Hunyadi

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor

Ricercar Consort

Franz Liszt

“El Valle de Obermann”, de Suiza, 1er.año del ciclo Años de peregrinaje

Jorge Bolet, piano

Francois Boieldieu

Concierto para arpa y orquesta Nº6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean Francois Paillard / Jean Francois Paillard

Anton Arensky

Suite del ballet “Noches egipcias”, op.50a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Boris Demchenko

Ferruccio Busoni

Sonatina para piano Nº1, Kinderman 257

Geoffrey Douglas Madge, piano

George Frideric Handel

Jubilate, HWV 279

Charles Brett, contratenor

Rogers Covey-Trump y Paul Elliot, tenores

David Thomas, bajo

Coro de la Catedral de Cristo de Oxford

The Academy of Ancient Music / Simon Preston

Frank Bridge

Verano

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Niels Gade

Sinfonía Nº8 en si menor, op.47

Sinfonieta de Estocolmo / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto para cuerdas Nº7 en Mi bemol mayor, K.160

Cuarteto Festetics

Dmitri Kabalevsky

Once preludios para piano, op.38

Murray MacLachlan, piano

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en do mayor, Hob.7b, Nº1

Nicolas Altstaedt, chelo

Orquesta de Cámara Académica de Potsdam / Michael Sanderling

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Alex Klein, oboe

Phillip Bush, piano

Alexander Arutiunian

Sinfonietta

Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón