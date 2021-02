Programación Martes 16 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Plas Johnson

Too close for comfort

If I had you

S’il vous plait

Shai Maestro

The thief’s dream

Lu Ann Simms

I won’t be home no more

I wouldn’t want it any other way

You could be my love

Bing, bang boom!

01.30

Clásica en La (Margarita Zelarayán & Gisela López)

03.30

La Trasnoche de La 96.7

Heitor Villa-Lobos

Mazurka-Chôro, de la Suite popular brasileña para guitarra (arreglo para metales de Roger Harvey)

London Brass

Robert Schumann

Piezas de fantasía para piano, op.12

Murray Perahia, piano

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano en mi menor, op.108

Shlomo Mintz, violín

Yefin Bronfman, piano

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

Richard Strauss

Llevo mi amor, op.32, Nº1

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera Penélope

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Dmitri Kabalevsky

Sonatina para piano en Do mayor, op.13, Nº1

Murray MacLachlan, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Trío Beaux Arts

William Byrd

Christ rising again

Rose Consort of viols / Red Byrd

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Kronos

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Maria João Pires, piano

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinete

François-René Duchable, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, “Drum roll”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ernest Chausson

Pieza para chelo y piano, op.39

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Obertura Festiva

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

William Boyce

Sinfonía Nº8 en re menor

The English Concert / Trevor Pinnock

Josef Suk

“Sobre mi madre”, cinco piezas para piano, op.28

Antonín Kubalek, piano

Alexander Scriabin

Poema sinfónico en re menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hoboken 7b, Nº1

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y bajo continuo en mi menor, BWV 1034

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, clave

Jordi Savall, viola da gamba

Eric Satie

Piezas en forma de pera, para piano a cuatro manos

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano

Thomas Tallis

Lamentaciones del profeta Jeremías, primera serie)

Camerata Oxford / Jeremy Summerly

Gustav Holst

Hammersmith, preludio y scherzo para banda militar, op.52

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Franz Liszt

El Valle de Obermann y Nostalgia, de “Suiza, primer año de peregrinación”

Alfred Brendel, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.37, Nº4, Gerard 518

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Joaquín Rodrigo

3 mazurkas para guitarra

Wolfgang Lendle, guitarra

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, “Serioso”

Cuarteto Juilliard

Sergei Taneyev

Preludio y fuga en sol sostenido menor, op.29

Olga Kern, piano

Antonin Dvorak

“La canción del héroe”, poema sinfónico op.111

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Complemento musical

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes noches del Teatro Colón