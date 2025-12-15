Programación Martes 16 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Fabio Tiralongo
Blues for Trane
Greenwood
Phileas Fogg Trío
Lefty Lucy
Meta Roos
All of me
Dream a little dream
Goody goody
00.30
La Trasnoche Clásica
Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op.16
Dúo Drinkall-Baker
Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium
Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Evgeny Kissin, piano
Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Wilhelm Stenhammar
Cuarteto Nº2 en do menor, op.14
Cuarteto de Copenhague
Manuel de Falla
Noches en los jardines de España, impresiones sinfónicas para piano y orquestra
Alicia De Larrocha, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Rafael Frühbeck de Burgos
Malcolm Arnold
Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37
Judith Pearce, flauta;
Gareth Hulse, oboe;
Michael Collins, clarinete
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
Glenn Gould, piano
Claude Debussy
El mar. Tres bosquejos sinfónicos
Orquesta Sinfónica de la BBC / Malcolm Sargent
Felix Mendelssohn
Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus
Cuarteto Melos
Johannes Brahms
Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5
Grigory Sokolov, piano
Johann Nepomuk Hummel
Partita-octeto en Mi bemol mayor
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Edward Elgar
Suite La corona de la India, op.66
Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson
06.00
Y la mañana va
William Sterndale Bennett
Las náyades, obertura op.15
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)
Jordi Savall, viola da gamba
Bruno Cocset, bajo de violín
Michael Behringer, clave
Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio para piano en si menor, K.540
Claudio Arrau, piano
Ernst Ludwig Leitner
Homenaje a Haydn
Orquesta Bruckner de Linz / Martin Sieghart
07.00
Bedrich Smetana
“Sarka”, poema sinfónico del ciclo Mi Patria
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann
Ludwig van Beethoven
Cuatro bagatelas, op.126
Bernard Roberts, piano
François Couperin
Concierto para oboe d’amore y bajo continuo Nº9, de los Nuevos conciertos
Ensamble Couperin
Piotr illych Tchaikovsky
Obertura en Fa mayor,
Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev
08.00
Francesco Cilea
Sonata para chelo y piano en Re mayor
Jacopo Di Tonno, chelo
Domenico Codispoti, piano
Emil Hartmann
Serenata para vientos, chelo y contrabajo en Si bemol mayor, op.43
Orquesta de Cámara de Randers, Dinamarca
Johannes Brahms
“Canciones de amor”, valses para coro y orquesta, op.52
Ensamble Vocal Michel Piquemal
Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan
09.00
Cipriani Potter (pianista y compositor inglés, que vivió entre 1792 y 1871)
Concierto para piano y orquesta Nro.4 en Mi mayor
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta Sinfónica de Tasmania
Federico Moreno Torroba
Sonatina para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra
Joseph Haydn
Trío para baryton, viola y chelo en Re mayor, Hoboken 16, Nro.45
Balász Kakuk, baryton (instrumento de 6 o 7 cuerdas del siglo 18, de la familia de la viola da gamba)
Péter Lukács, viola
Tibor Párkányi, chelo
10.00
Jozef Wieniawski (compositor y director polaco, 1837-1912, hermano de Henryk Wieniawski)
Sinfonía en Re mayor, op.49
Orquesta Filarmónica Arthur Rubinstein / Pawel Przytocki
Franz Schubert
Sonata para piano Nro.14 en la menor, op.143, Deutsch 784
Young Ah Tak, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Jean Jacques Champion de Chambonières
Suite en Do mayor
Françoise Lengellé, clave
Arcangelo Corelli
Sonata trío en Mi mayor, op.2, N°10
Cuarteto Purcell
Johann Heermann Schein
Suite N°1, de Banquete musical (”Intrata”, ”Pavana”, ”Gallarda”, ”Corrente”, ”Alemanda” y ”Tripla”)
Accademia del Piacere / Pietro Busca
Marin Marais
Suite en Re mayor, del Trercer Libro de piezas para viola
Juan Manuel Quintana
Dolores Costoyas, tiorba
Attilio Cremonesi, clave
12.00
El Clásico del Mediodía
Hugo Wolf
Cancionero italiano (selección)
Per Vollestad, barítono;
Sigmund Hjelset, piano
Gustav Mahler
Cuarteto con piano en la menor
Gidon Kremer, violín;
Veronika Hagen, viola;
Clemens Hagen, chelo;
Oleg Maisenberg, piano
Gustav Mahler
Las canciones del caminante
Thomas Hampson, barítono;
David Lutz, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Stephen Storace
“Cuánto se equivoca el enamorado”, de la ópera cómica El doctor y el apotecario
Patricia Michaels, soprano
Orquesta Concert Arts / Stephen Alltop
Franz Schubert
Sonata para piano en Si bemol mayor D 960 (1828)
Mitsuko Uchida, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann Christoph Friedrich Bach
La americana (cantata)
Magdalena Kožená, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Aleksandar Sedlar (compositor y arreglador serbio en actividad)
Suite sinfónica basada en “Scheherazade” de Nikolái Rimski-Kórsakov
Nemanja Radulović, violín
Stéphanie Fontanarosa, piano
Ensamble Double Sens
Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº2 en La mayor
Cuarteto de la Tonhalle de Zürich
19.00
Georg Philipp Telemann
Trío para flauta, oboe y continuo en mi menor de la colección “Música para la mesa”
Jed Wentz, flauta
Michael Niesemann, oboe
Phoebe Carrai, chelo
Thierry Maeder, clave
Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta
Thibaut Garcia, guitarra
Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Ben Glassberg
John Marsh
Conversación sinfónica para dos orquestas
London Mozart Players / Matthias Bamert
Franz Liszt
Elegía Nº1 para chelo y piano, S.130
Miklós Perényi , chelo
Imre Rohmann, piano
20.00
La Gran Aldea (Estonia)
Arvo Pärt
Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica de Londres / Franz Welser-Möst
Eduard Tubin
Concierto Nº2 para violín y orquesta (1945)
Gustavo García, violín
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
René Eespere
Motus
Esteban Colucci, guitarra
21.00
Industria Nacional
Camille Saint-Saëns
Preludio del oratorio El diluvio, op.45
Carlos Pessina, violín
Orquesta / Juan Emilio Martini
Roque Cerrutti
Beatus Vir (Bienaventurado el hombre), motete a cuatro coros
Coro de Niños Cantors de Córdoba
Ensamble Louis Berger
Ensemble Elyma / Gabriel Garrido
María Teresa Luengo
Saltos transparentes II, para piano y electroacústica (2004)
Nora García, piano
Manuel Moreno Buendía
Suite popular española, para flauta, viola y arpa
Trío Luminar
22.00
Complemento musical