PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

15/12/2025

Programación Martes 16 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz

Fabio Tiralongo
Blues for Trane
Greenwood

Phileas Fogg Trío
Lefty Lucy

Meta Roos
All of me
Dream a little dream
Goody goody

00.30
La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op.16
Dúo Drinkall-Baker

Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium

Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Evgeny Kissin, piano

Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Wilhelm Stenhammar
Cuarteto Nº2 en do menor, op.14
Cuarteto de Copenhague

Manuel de Falla
Noches en los jardines de España, impresiones sinfónicas para piano y orquestra
Alicia De Larrocha, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Rafael Frühbeck de Burgos

Malcolm Arnold
Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37
Judith Pearce, flauta;
Gareth Hulse, oboe;
Michael Collins, clarinete

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
Glenn Gould, piano

Claude Debussy
El mar. Tres bosquejos sinfónicos
Orquesta Sinfónica de la BBC / Malcolm Sargent

Felix Mendelssohn
Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus
Cuarteto Melos

Johannes Brahms
Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5
Grigory Sokolov, piano

Johann Nepomuk Hummel
Partita-octeto en Mi bemol mayor
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Edward Elgar
Suite La corona de la India, op.66
Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

06.00
Y la mañana va

William Sterndale Bennett
Las náyades, obertura op.15
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)
Jordi Savall, viola da gamba
Bruno Cocset, bajo de violín
Michael Behringer, clave

Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio para piano en si menor, K.540
Claudio Arrau, piano

Ernst Ludwig Leitner
Homenaje a Haydn
Orquesta Bruckner de Linz / Martin Sieghart

07.00

Bedrich Smetana
“Sarka”, poema sinfónico del ciclo Mi Patria
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Ludwig van Beethoven
Cuatro bagatelas, op.126
Bernard Roberts, piano

François Couperin
Concierto para oboe d’amore y bajo continuo Nº9, de los Nuevos conciertos
Ensamble Couperin

Piotr illych Tchaikovsky
Obertura en Fa mayor,
Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev

08.00

Francesco Cilea
Sonata para chelo y piano en Re mayor
Jacopo Di Tonno, chelo
Domenico Codispoti, piano

Emil Hartmann
Serenata para vientos, chelo y contrabajo en Si bemol mayor, op.43
Orquesta de Cámara de Randers, Dinamarca

Johannes Brahms
“Canciones de amor”, valses para coro y orquesta, op.52
Ensamble Vocal Michel Piquemal
Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan

09.00

Cipriani Potter (pianista y compositor inglés, que vivió entre 1792 y 1871)
Concierto para piano y orquesta Nro.4 en Mi mayor
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta Sinfónica de Tasmania

Federico Moreno Torroba
Sonatina para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra

Joseph Haydn
Trío para baryton, viola y chelo en Re mayor, Hoboken 16, Nro.45
Balász Kakuk, baryton (instrumento de 6 o 7 cuerdas del siglo 18, de la familia de la viola da gamba)
Péter Lukács, viola
Tibor Párkányi, chelo

10.00

Jozef Wieniawski (compositor y director polaco, 1837-1912, hermano de Henryk Wieniawski)
Sinfonía en Re mayor, op.49
Orquesta Filarmónica Arthur Rubinstein / Pawel Przytocki

Franz Schubert
Sonata para piano Nro.14 en la menor, op.143, Deutsch 784
Young Ah Tak, piano

11.00
Los Caminos del Barroco

Jean Jacques Champion de Chambonières
Suite en Do mayor
Françoise Lengellé, clave

Arcangelo Corelli
Sonata trío en Mi mayor, op.2, N°10
Cuarteto Purcell

Johann Heermann Schein
Suite N°1, de Banquete musical (”Intrata”, ”Pavana”, ”Gallarda”, ”Corrente”, ”Alemanda” y ”Tripla”)
Accademia del Piacere / Pietro Busca

Marin Marais
Suite en Re mayor, del Trercer Libro de piezas para viola
Juan Manuel Quintana
Dolores Costoyas, tiorba
Attilio Cremonesi, clave

12.00
El Clásico del Mediodía

Hugo Wolf
Cancionero italiano (selección)
Per Vollestad, barítono;
Sigmund Hjelset, piano

Gustav Mahler
Cuarteto con piano en la menor
Gidon Kremer, violín;
Veronika Hagen, viola;
Clemens Hagen, chelo;
Oleg Maisenberg, piano

Gustav Mahler
Las canciones del caminante
Thomas Hampson, barítono;
David Lutz, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Stephen Storace
“Cuánto se equivoca el enamorado”, de la ópera cómica El doctor y el apotecario
Patricia Michaels, soprano
Orquesta Concert Arts / Stephen Alltop

Franz Schubert
Sonata para piano en Si bemol mayor D 960 (1828)
Mitsuko Uchida, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Johann Christoph Friedrich Bach
La americana (cantata)
Magdalena Kožená, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Aleksandar Sedlar (compositor y arreglador serbio en actividad)
Suite sinfónica basada en “Scheherazade” de Nikolái Rimski-Kórsakov
Nemanja Radulović, violín
Stéphanie Fontanarosa, piano
Ensamble Double Sens

Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº2 en La mayor
Cuarteto de la Tonhalle de Zürich

19.00

Georg Philipp Telemann
Trío para flauta, oboe y continuo en mi menor de la colección “Música para la mesa
Jed Wentz, flauta
Michael Niesemann, oboe
Phoebe Carrai, chelo
Thierry Maeder, clave

Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta
Thibaut Garcia, guitarra
Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Ben Glassberg

John Marsh
Conversación sinfónica para dos orquestas
London Mozart Players / Matthias Bamert

Franz Liszt
Elegía Nº1 para chelo y piano, S.130
Miklós Perényi , chelo
Imre Rohmann, piano

20.00
La Gran Aldea (Estonia)

Arvo Pärt
Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica de Londres / Franz Welser-Möst

Eduard Tubin
Concierto Nº2 para violín y orquesta (1945)
Gustavo García, violín
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

René Eespere
Motus
Esteban Colucci, guitarra

21.00
Industria Nacional

Camille Saint-Saëns
Preludio del oratorio El diluvio, op.45
Carlos Pessina, violín
Orquesta / Juan Emilio Martini

Roque Cerrutti
Beatus Vir (Bienaventurado el hombre), motete a cuatro coros
Coro de Niños Cantors de Córdoba
Ensamble Louis Berger
Ensemble Elyma / Gabriel Garrido

María Teresa Luengo
Saltos transparentes II, para piano y electroacústica (2004)
Nora García, piano

Manuel Moreno Buendía
Suite popular española, para flauta, viola y arpa
Trío Luminar

22.00
Complemento musical