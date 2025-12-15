Programación Martes 16 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Fabio Tiralongo

Blues for Trane

Greenwood

Phileas Fogg Trío

Lefty Lucy

Meta Roos

All of me

Dream a little dream

Goody goody

00.30

La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Evgeny Kissin, piano

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto Nº2 en do menor, op.14

Cuarteto de Copenhague

Manuel de Falla

Noches en los jardines de España, impresiones sinfónicas para piano y orquestra

Alicia De Larrocha, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Rafael Frühbeck de Burgos

Malcolm Arnold

Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37

Judith Pearce, flauta;

Gareth Hulse, oboe;

Michael Collins, clarinete

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Claude Debussy

El mar. Tres bosquejos sinfónicos

Orquesta Sinfónica de la BBC / Malcolm Sargent

Felix Mendelssohn

Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus

Cuarteto Melos

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

Johann Nepomuk Hummel

Partita-octeto en Mi bemol mayor

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Edward Elgar

Suite La corona de la India, op.66

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

06.00

Y la mañana va

William Sterndale Bennett

Las náyades, obertura op.15

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K.540

Claudio Arrau, piano

Ernst Ludwig Leitner

Homenaje a Haydn

Orquesta Bruckner de Linz / Martin Sieghart

07.00



Bedrich Smetana

“Sarka”, poema sinfónico del ciclo Mi Patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Ludwig van Beethoven

Cuatro bagatelas, op.126

Bernard Roberts, piano

François Couperin

Concierto para oboe d’amore y bajo continuo Nº9, de los Nuevos conciertos

Ensamble Couperin

Piotr illych Tchaikovsky

Obertura en Fa mayor,

Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev

08.00



Francesco Cilea

Sonata para chelo y piano en Re mayor

Jacopo Di Tonno, chelo

Domenico Codispoti, piano

Emil Hartmann

Serenata para vientos, chelo y contrabajo en Si bemol mayor, op.43

Orquesta de Cámara de Randers, Dinamarca

Johannes Brahms

“Canciones de amor”, valses para coro y orquesta, op.52

Ensamble Vocal Michel Piquemal

Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan

09.00

Cipriani Potter (pianista y compositor inglés, que vivió entre 1792 y 1871)

Concierto para piano y orquesta Nro.4 en Mi mayor

Howard Shelley, piano y dirección

Orquesta Sinfónica de Tasmania

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Joseph Haydn

Trío para baryton, viola y chelo en Re mayor, Hoboken 16, Nro.45

Balász Kakuk, baryton (instrumento de 6 o 7 cuerdas del siglo 18, de la familia de la viola da gamba)

Péter Lukács, viola

Tibor Párkányi, chelo

10.00

Jozef Wieniawski (compositor y director polaco, 1837-1912, hermano de Henryk Wieniawski)

Sinfonía en Re mayor, op.49

Orquesta Filarmónica Arthur Rubinstein / Pawel Przytocki

Franz Schubert

Sonata para piano Nro.14 en la menor, op.143, Deutsch 784

Young Ah Tak, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean Jacques Champion de Chambonières

Suite en Do mayor

Françoise Lengellé, clave

Arcangelo Corelli

Sonata trío en Mi mayor, op.2, N°10

Cuarteto Purcell

Johann Heermann Schein

Suite N°1, de Banquete musical (”Intrata”, ”Pavana”, ”Gallarda”, ”Corrente”, ”Alemanda” y ”Tripla”)

Accademia del Piacere / Pietro Busca

Marin Marais

Suite en Re mayor, del Trercer Libro de piezas para viola

Juan Manuel Quintana

Dolores Costoyas, tiorba

Attilio Cremonesi, clave

12.00

El Clásico del Mediodía

Hugo Wolf

Cancionero italiano (selección)

Per Vollestad, barítono;

Sigmund Hjelset, piano

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en la menor

Gidon Kremer, violín;

Veronika Hagen, viola;

Clemens Hagen, chelo;

Oleg Maisenberg, piano

Gustav Mahler

Las canciones del caminante

Thomas Hampson, barítono;

David Lutz, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Stephen Storace

“Cuánto se equivoca el enamorado”, de la ópera cómica El doctor y el apotecario

Patricia Michaels, soprano

Orquesta Concert Arts / Stephen Alltop

Franz Schubert

Sonata para piano en Si bemol mayor D 960 (1828)

Mitsuko Uchida, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Christoph Friedrich Bach

La americana (cantata)

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Aleksandar Sedlar (compositor y arreglador serbio en actividad)

Suite sinfónica basada en “Scheherazade” de Nikolái Rimski-Kórsakov

Nemanja Radulović, violín

Stéphanie Fontanarosa, piano

Ensamble Double Sens

Gaetano Donizetti

Cuarteto Nº2 en La mayor

Cuarteto de la Tonhalle de Zürich

19.00

Georg Philipp Telemann

Trío para flauta, oboe y continuo en mi menor de la colección “Música para la mesa”

Jed Wentz, flauta

Michael Niesemann, oboe

Phoebe Carrai, chelo

Thierry Maeder, clave

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta

Thibaut Garcia, guitarra

Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Ben Glassberg

John Marsh

Conversación sinfónica para dos orquestas

London Mozart Players / Matthias Bamert

Franz Liszt

Elegía Nº1 para chelo y piano, S.130

Miklós Perényi , chelo

Imre Rohmann, piano

20.00

La Gran Aldea (Estonia)

Arvo Pärt

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Londres / Franz Welser-Möst

Eduard Tubin

Concierto Nº2 para violín y orquesta (1945)

Gustavo García, violín

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

René Eespere

Motus

Esteban Colucci, guitarra

21.00

Industria Nacional

Camille Saint-Saëns

Preludio del oratorio El diluvio, op.45

Carlos Pessina, violín

Orquesta / Juan Emilio Martini

Roque Cerrutti

Beatus Vir (Bienaventurado el hombre), motete a cuatro coros

Coro de Niños Cantors de Córdoba

Ensamble Louis Berger

Ensemble Elyma / Gabriel Garrido

María Teresa Luengo

Saltos transparentes II, para piano y electroacústica (2004)

Nora García, piano

Manuel Moreno Buendía

Suite popular española, para flauta, viola y arpa

Trío Luminar

22.00

Complemento musical