Programación Martes 16 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Mathew Gee

Gee!

Joram

Walter Sopicki

Once I loved

The Black Market Trust

LOVE

You make me feel so young

Cheek to cheek

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.106

Cuarteto Alban Berg

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Jan Lisiecki, piano

Sinfonia Varsovia / Howard Shelley

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Maurice Ravel

Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas

Eva Maros, arpa;

Zoltán Gyongyossy, flauta;

Béla Kovács, clarinete

Cuarteto Kodály

Diego Ortiz

Recercada Quarta sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Michael Behringer, clave

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº2 en sol sostenido menor, op.19

Daniil Trifonov, piano

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

07.00

Y la mañana va

Jacob Adolf Hägg (compositor sueco, 1850-1928)

Obertura de concierto Nº1 en Re mayor, op.28

Orquesta Sinfónica de Gavlerborg / Mats Liljefors

Alessandro Rolla

Concierto para corno di basetto y orquesta en Fa mayor

Paul Meyer, corno di basetto

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lili Boulanger

Tres piezas para violín y piano: “En una mañana de primavera", "Nocturno" y “Cortejo”

Olivier Charlier, violín

Emile Naoumoff, piano

Frank Bridge

“Hay un sauce inclinado hacia el arroyo”, impresión para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Fernando Sor

Seis arias de “La Flauta Mágica”, de Mozart, op.19

Lex Eisenhardt, guitarra

08.00

Léo Delibes

Suite del ballet “Sylvia”

Orquesta New Philharmonia / Richard Bonynge

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Bern Glemser, piano

Johann Sebastian Bach

"Jesús tomó consigo a los doce", BWV 22

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00

Charles Gounod

Cuarteto para cuerdas en La mayor

Cuarteto del Tonhalle de Zurich

Carl Maria Von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Camerata Berliner / Joan Enric Lluna

Aram Jachaturian

Suite para dos pianos

Seta Tanyel y Jeremy Brown, pianos

10.00

Jean-Philippe Rameau

Concierto Nº6, sobre las Piezas de clavecín en concierto

Ensamble “Les Talens Lyriques” / Christophe Rousset

Ludwig van Beethoven

Seis aires nacionales con variaciones para piano con acompañamiento de flauta, op.105

Wolfgang Schulz, flauta

Rudolf Buchbinder, piano

Gian Carlo Menotti

Fantasía para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta del Festival de Spoleto / Richard Hickox

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón