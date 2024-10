Programación Martes 15 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Bill Mobley Sextet

49th street

Panon impressions

Maurice Vander

Dixieland

Girl talk

Peter Grant

The best is yet to come

All the way

I saw her standing there

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

Zoltán Kocsis, piano

miembros del Cuarteto Takács

Ferenc Csontos, contrabajo

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Claudio Arrau, piano

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Dmitri Shostakovich

Suite de El Tábano, op.97ª

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín;

Alfred Holecek, piano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo (guitarra) en la menor, op.1, Nº4

René Clémencic, flauta dulce;

András Kecskés, guitarra

Joseph Haydn

Cuarteto Nº56 en Mi bemol mayor, op.71, Nº3, Hob.III:71

Cuarteto Tátrai

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.49, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

06.00

Y la mañana va

Giacomo Puccini

Capricho sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Edith Fischer, piano

Claude Debussy

“Rondas de primavera”, N°3 de las “Imágenes” para orquesta

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

07.00

Charles Bestor (compositor y pedagogo estadounidense, 1924-2016)

Obertura para una comedia romántica

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Bystrik Rezucha

Charles Mayer (pianista y compositor prusiano, 1799-1862)

Sueños de juventud, seis piezas para piano, op.300

Luigi Gerosa, piano

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra, chelo y clave en Do menor

Lászlo Szendrey-Karper, guitarra

Ede Banda, chelo

János Sebestyén, clave

Carl Nielsen

“Un viaje imaginario a las Islas Feroe”, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Chung



08.00

Jacques Offenbach

Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto militar"

Ofra Harnoy, chelo

Orquesta Sinfónica de Cincinatti / Erich Kunzel

Arthur Bliss

Cinco miniaturas para piano

Philip Fowke, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

09.00

Ermanno Wolf Ferrari

Trío Nro.2 en Fa sostenido mayor, op.7

Franco Mezzena, violín

Sergio Patria, chelo

Elena Ballario, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Collegium Musicum de Copenhagen / Michael Schønwandt

10.00

Arnold Bax

Sonata para piano Nro.1

Eric Parkin, piano

Louis Spohr

Concierto para violín y orquesta Nº8 en la menor, op.47, "In modo di scena cantante"

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue

Rued Langgaard

Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot

Ensamble de Jutlandia

11.00

Los Caminos del Barroco

Jacopo Peri

Fragmento de la tercera escena de la ópera Eurídice (1600)

Gian Paolo Fagotto, tenor

Gloria Banditelli, mezosoprano

Sergio Foresti y Furio Zanasi, barítono

Ensamble Arpeggio / Roberto De Caro

Biaggio Marini

Sonata para violín “para tocar con dos cuerdas” de la colección Sonatas, sinfonías y ritornelos, op.8

Ensamble Convivium

Girolamo Frescobaldi

Toccata para clave Nº10 del Segundo libro (1527)

Scott Ross, clave

Giaccomo Carissimi

Fragmentos del oratorio Jonás, oratorio

Complesso Pro Musica Firenze / Gabriele Micheli

12.00

El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Wolfgang Amadeus Mozart

Las bodas de Fígaro, K.492. Obertura

English Sinfonia / Charles Groves

Wolfgang Amadeus Mozart

Las bodas de Fígaro. "Voi, che sapete"

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Praga / Michel Swierczewski

Wolfgang Amadeus Mozart

Las bodas de Fígaro. "Non piu andrai"

Thomas Allen, barítono

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano en do menor, K.475

Mitsuko Uchida, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Franz Schubert

Sinfonía N°2 en Si bemol mayor, D.125 (1815)

Academy of St. Martin in the Fields / NeOrquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor

Cuarteto David

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y cuerdas en Fa mayor, op.9, Nº3

Pierre Pierlot y Jacques Chambon, oboes

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia, piano

Pieter van Maldere

Sinfonía en Re mayor, op.5, Nº1

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

19.00

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en sol menor, op.49

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8

Chouchane Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave

Zdenek Fibich

Un cuento de primavera, op.23

Nad'a Šormová, soprano

Karel Průša, bajo

Orquesta Sinfónica y Coro de la Radio de Praga / František Vajnar

Fernando Sor

Estudio para guitarra en Sol mayor, op.29, Nº11

Frank Bungarten, guitarra

20.00

La Gran Aldea (Inglaterra)

William Alwyn

Sinfonieta para orquesta de cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd-Jones

William Yeates Hurlstone

Suite para clarinete y piano

Thea King, clarinete

Clifford Benson, piano

Frank Bridge

“Una melodía irlandesa” y “Cereza madura”

Cuarteto Delmé

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Claude Debussy

Cuarteto en sol menor, op.10

Cuarteto de Cuerdas Buenos Aires

Anton Bruckner

Ave Maria y Os justi meditabur, motetes

Jorge Viñas

El sueño de la vendimia

Coro Polifónico Nacional / Carlos López Puccio

Marcelo Cura

Transformaciones II, para piano y medios electrónicos

Susana Kasakoff, piano