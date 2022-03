Programación Martes 15 de Marzo

Martes 15-03-2022

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Walt Dickerson

Relativity

Steppin’ out

Luis Lascano

Deberíamos agradecerle a Osvaldo

Apresa coelho

Sue Raney

The world is waiting for the sunrise

Better luck next time

Be warm

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en fa menor, op.4

Shlomo Mintz, violín

Paul Ostrovsky, piano

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Maurice Ravel

Cinco canciones populares griegas

Paulina Stark, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Dennis Burkh

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

Claude Debussy

Gigas, Nº1 de Imágenes para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Edvard Grieg

Danzas noruegas para orquesta, op.35

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Cesar Franck

Trío Nº4 en si menor, op.2, M.5

Ruxandra Colan, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

George Gershwin

Porgy y Bess, cuadro sinfónico

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº2. R.345

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

07.00

Y la mañana va

Louis Ferdinand, Príncipe de Prusia

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Lennox Berkeley

Sonatina para guitarra, op.51

Roberto Aussel, guitarra

Johann Sebastián Bach

Concierto para tres claves y cuerdas en Do mayor, BWV 1064

Andras Schiff, Peter Serkin y Bruno Canino, pianos

Camerata Bern

Franz Schubert

Cuarteto Nº11 en Mi mayor, Deutsch 353

Cuarteto Melos

Carl Nielsen

Suite para piano, op.45

Christian Eggen, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº6

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Frédéric Chopin

Dos polonesas, op.26

Rafal Blechacz, piano

Charles Ives

Set orquestal Nº2

Coro y Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Michael Tilson Thomas

Joseph Haydn

Sinfonía Nº46 en Si mayor, Hoboken 1, Nº46

il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Josef Myslivecek

Octeto para vientos Nº1 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

Franciszek Lessel

Fantasía para piano en Mi menor, op.13

Marcin Lukaszewski, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón