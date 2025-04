Programación Martes 15 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

John Coltrane

A love supreme, Part 2: Resolution

iiro Rantalá y Stefano Bollani

Preludio del Acto I de “La Traviata”

Va pensiero, de “Nabucco”

Trish Hatley

Fascinating rhythm

These foolish things

Shiny stocking

00.30

La Trasnoche Clásica

Anton Arensky

Cuatro piezas para chelo y piano, op.56

Dmitri Khrichev, chelo

Olga Solovieva, piano

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete y orquesta Nº4 en La mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6

Alfred Brendel, piano

Ludwig van Beethoven

La encantadora muchacha de Inverness (The Lovely Lass of Inverness), O Mary, estaré en tu ventana (O Mary, at Thy Window Be, El muchacho más dulce era Jamie (The Sweetest Lad was Jamie), de Veinticinco canciones escocesas, op.108, Nº17

Marjanne Kweksilber, soprano

Vera Beths, violín;

Anner Bijlsma, chelo;

Stanley Hoogland, fortepiano

Darius Milhaud

Concierto para chelo y orquesta Nº1, op.136

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Claude Debussy

Estampas para piano, L.100

Martin Jones, piano

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Murray Perahia, piano

Miembros del Cuarteto Amadeus

Antonio Caldara

Adriano in Siria. "Tutti nemici e rei"

Philippe Jaroussky, contratenor

Concerto Köln

Ferdinando Carulli

Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Alexander Lagoya, guitarra

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en si menor, op.2, Nº8

Cuarteto Purcell

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite para orquesta Nº4 en Sol mayor, op.61, "Mozartiana"

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Miguel Ángel Estrella, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Luigi Mangiocavallo, violín;

Claudio Ronco, chelo;

Marco Mencoboni, clave

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº3 en la menor, op.44

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808

Glenn Gould, piano

Franz Krommer

Cuarteto con flauta en Fa mayor, op.17

Peter-Lukas Graf, flauta

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

06.00

Y la mañana va

Gilbert and Sullivan

Obertura de la ópera cómica “Los piratas de Penzance”

Royal Philharmonic Orchestra / Isidore Godfrey

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8

Chouchanne Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave

Engelbert Humperdinck

Movimiento de cuarteto en do menor, op.38

Cuarteto Diógenes



07.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

Carl Stamitz

Sinfonía en Sol mayor, op.13, Nº4

London Mozart Players / Matthias Bamert

Antonio Lauro (guitarrista y compositor venezolano, 1917-1986)

Suite venezolana

Adam Holzman, guitarra

Giuseppe Verdi

"Patria oppressa… O figli, o figli miei", del Acto IV de la ópera “Macbeth”

Fabio Armiliato, tenor

Coro y Orquesta Filarmónica de la Ópera de Niza / Marcello Panni

08.00



Franz Schubert

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, Deutsch 87

Cuarteto Melos

Jean Sibelius

Cinco piezas románticas para piano, op.101

Erik Tawaststjerna, piano

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº9 para orquesta de cuerdas

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

09.00



Charles Villiers Stanford

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Ludwig van Beethoven

Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17

Justin Sharp, corno

Peter Josza, piano

10.00

Igor Stravinsky

Sinfonía en tres movimientos

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Michael Haydn (hermano de Joseph Haydn, que vivió entre 1737 y

806)

Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor

Hirofumi Fukai, viola

Klaus Stoppel, chelo

Gerhard Dzwiza, contrabajo

Percy Grainger

“El poder de Roma y el Corazón Cristiano”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de La BBC / Richard Hickox

11.00

Los Caminos del Barroco

Leopold I

Stabat Mater

Les Cornets Noirs

Cappella Murensis / Johannes Strobl

Leopold I

Balletti

Ensamble Barroco Incontro

Unico Wilhelm van Wassenaer

Concierto Nº1 en Sol mayor, de los Concerti Armonici

The Brandenburg Consort / Roy Goddman

Princesa Anna Amalia de Prusia

Sonata para órgano Nº1 en sol menor

Fuga en Re mayor

Roland Münch, órgano

12.00

El Clásico del Mediodía

Frédéric Chopin

3 Nocturnos para piano del op.9: N.1 en si bemol menor, N.2 en Mi bemol mayor, N.3 en Si mayor

Maria João Pires, piano

Franz Schubert

Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897

Trío Beaux Arts

Gabriel Fauré

4 Nocturnos para piano del op.33; N.1 en mi bemol menor, N.2 en Si mayor, N.3 en La bemol mayor y N.4 en Mi bemol mayor.

Pascal Rogé, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Gregor Joseph Werner (1693-1766)

“Septiembre”, del Calendario musical instrumental (1748)

Collegium Musicum de Viena / Paul Angerer

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto para oboe y cuerdas en Fa mayor, K.370 (1781)

Fumiaki Miyamoto, oboe

Cuarteto de Mannheim

Blas de Laserna

“Ay, Cupidillo”, de la tonadilla escénica Ahí va ese disparate

“Piensa en la novia el novio” y “Cuando Bastiana”, de la tonadilla escénica El abuelo y la nieta

“Porfía por porfía” de la tonadilla escénica La bella serrana

Marta Almajano, soprano

La Real Cámara / Emilio Moreno

Gioachino Rossini

Andante y tema con variaciones en Mi bemol mayor para clarinete y orquesta

János Szepesi, clarinete

Virtuosi Húngaros / Tamás Benedek

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Bedrich Smetana

“Vysehrad” del ciclo Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Darius Milhaud

Concierto para piano y orquesta Nº1, op.127

Claude Helffer, piano

Orquesta Nacional de Francia / David Robertson

Luis Gianneo

Cinco piezas para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Do mayor

Péter Pongrácz, Bertalan Hock, oboes

András Medveczky, Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile, András Nagy, fagotes

19.00

August Enna

Selección de la ópera La pequeña cerillera

Henriette Bonde-Hansen, soprano

Gitta-Maria Sjöberg, soprano

Coro de niñas de la Radio de Dinamarca

Coro del Distrito de Sokkelund

Orquesta Sinfónica de la Radio de Dinamarca / Roman Zeilinger

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

Francesco Antonio Rosetti

Concierto para fagot en Si bemol major

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

20.00

La Gran Aldea (Suecia)

Hugo Alfvén

Suite del ballet El Rey de la montaña

Orquesta Nacional Real de Escocia / Niklas Willén

Bernhard Henrik Crusell

Cuarteto con clarinete Nº1 en Mi bemol mayor, op.2

Thea King, clarinete

Miembros del Cuarteto Allegri

Ture Rangström

Seis canciones para voz y piano

Solveig Kringelborn, soprano

Malcolm Martineau, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Constantino Gaito

Cuarteto Nº1, op 23 (1916)

Cuarteto Sarastro

Esteban Benzecry

Kurupira. El guardián de la naturaleza

Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo / Roberto Minczuk

Grabado en vivo en la Sala San Pablo, San Pablo, Brasil, el 28 de marzo de 2025

Eduardo Sáinz de la Maza

Campanas del alba

Alexander Ivanov-Kramskoy

Ráfaga

Carlo Domeniconi

Nieve en Estambul

Carlos Gustavo Guevel, guitarra