Programación Martes 14 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Melomatic Orchestra
Aladdin
Hypochondriac
John Scofield’s Hudson
Lay lady lay
Irene Atman
The very thought of you
The nearness of you
00.30
La Trasnoche Clásica
Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en la menor
Alexandre Tharaud, piano
Nueve danzas de Nagyszombat
Cuerdas Barrocas de Budapest / István Kertész
Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de Cámara Orpheus
Pauline Hall
Suite para quinteto de vientos
Quinteto de Vientos de Bergen
Hermann Raupach
Alceste. "Idu na smert" (aria de Alceste)
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
I Barocchisti / Diego Fasolis
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta en Nº1 fa sostenido menor, op.14
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa
Anton Arensky
Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22
Orquesta Sinfónica Académica de la URSS
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en la menor, Wq 166, H.430
Emmanuel Pahud, flauta
Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock
Luigi Boccherini¨
Trío de cuerdas en Fa mayor, op.14, Nº1, G.95
Trío Flieder
Johannes Brahms
Sinfonía Nº1 en do menor, op.68
Staatskapelle Berlín / Daniel Barenboim
John Dowland
Lejos de la corte triunfal
Emma Kirkby, soprano;
Anthony Rooley, laúd
Aaron Copland
Sonata para clarinete y piano
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137
Cuarteto Purcell
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570
Claudio Arrau, piano
Camille Saint-Saëns
Habanera para violín y orquesta, op.83
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta;
Ute Petersilge, chelo;
Aline Zylberajch, clave
Carl Loewe
La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47
Cord Garben, piano
06.00
Y la mañana va
Ralph Vaughan Williams
Rapsodia de Norfolk Nº1 en mi menor
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Antonio Vivaldi
“In turbato mare irato”, motete para soprano y orquesta, Ryom.627
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
Isaac Albeniz
España, seis hojas de álbum, op.165. Arreglo para guitarra de la intérprete, sobre el original para piano
Xuefei Yang, guitarra
Felix Mendelssohn
Capricho brillante para piano y orquesta en si menor, op.22
Cyprien Katsaris, piano
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
07.00
Hugo Alfven
Danza de las doncellas, de la suite El rey de la montaña, op.37
Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist
Frédéric Chopin
Dos nocturnos para piano: N°4 en Fa mayor y N°17 en Si mayor
Leif Ove Andsnes, piano
Joseph Haydn
Sinfonía N°89 en Fa mayor
Orquesta del Siglo 18 / Franz Brüggen
Henry Vieuxtemps
Fantasía apasionada para violín y orquesta, op.35
Charles Jongen, violín
Orquesta Sinfónica de Lieja / Gérard Cartigny
08.00
Benjamin Britten
Lachrymae, reflexiones sobre una canción de John Dowland, para viola y orquesta de cuerdas, op.48a
Rivka Golani, viola
I Musici de Montreal / Yuli Turovski
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83
Martha Argerich, piano
Grabación realizada en vivo en el Concertgebouw de Amsterdam en 1978.
Francesco Geminiani
Primera parte de “El bosque encantado”, concierto para orquesta sobre una obra de Tasso
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
09.00
Ernest Chausson
Trío en sol menor, op.3
Trío Meadowmount
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en mi menor
Jed Wentz, flauta y dirección
Ensamble ”Música ad Rhenum”
Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Tres motetes para coro mixto, op.35
Coro de la Catedral de Bergen / Magnar Mangersnes
10.00
Ignaz Pleyel
Sinfonía en re menor
Camerata Pro Música / Christian Birnbaum
Enrique Granados
Valses poéticos para piano
Daniel Ligorio, piano
Malcolm Arnold
Concierto para oboe y orquesta, op.39
Malcolm Messiter, oboe
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople
11.00
Los Caminos del Barroco
Heinrich Schütz
Alégrate mujer de tu juventud, SWV453, motete
Fieder Lang, tenor
Coro Monteverdi
Solistas Barrocos de Inglaterra y Los Sacabuches y Trompetas de Su Majestad / John Elliot Gardiner
Maurice Webster
Gallarda basada en Bocquer
Robert Johnson II
Aire en sol menor
Alfonso Ferrabosco II
Alemanda en Do mayor
The Parley of Instruments / Pewter Holman
Antonio Caldara
Stabat Mater
Ibolya Verebics, soprano
Éva Lax, contralto
Gábor Kállay, tenor
Béla Szilágyi, barítono
Concerto Armonico / Éva Kollár
Arcangelo Corelli
Sonata trío en Sol mayor, op.4, Nº10
Cuarteto Purcell
Francisco António de Almeida
A ese rostro gracioso, cantata
Gemma Bertagnoli, soprano
Ensamble Divino Sospiro / Enrico Onofrio
12.00
El Clásico del Mediodía
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Piotr Ilich Chaikovsky
El cascanueces, suite op.71ª
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Bernhard Joachim Hagen (1720-1787)
Sonata para laúd, violín y chelo en Si bemol mayor
John Schneiderman, laúd de trece órdenes
Elizabeth Blumenstok, violin
William Skeen, chelo
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Si bemol mayor (1808)
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano en fa menor, “La invocación”, op.77 (1812)
Rudolf Firkušný, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Frédéric Chopin
Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbański
Antonín Dvořák
Serenata para vientos, op.44
Miembros de la Orquesta de Cámara Orpheus
Tomaso Albinoni
Sonata para violín y continuo en Sol mayor, op.6, Nº9
Trío Locatelli
19.00
Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Nelson Goerner, piano
Alexandre Lagoya
Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre motivos de ‘Carmen’ de Bizet
Alexandre Lagoya, guitarra
Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito
Jules Massenet
"Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place" de la ópera Werther
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel
Wilhelm Kaiser-Lindemann
Los 12 en bossa-nova
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín
20.00
La Gran Aldea (Japón)
Humiwo Hayasaka (1914 – 1955)
Concierto para piano y orquesta
Hiromi Okada, piano
Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky
Toshirō Mayuzumi
Symphonic Mood (1950)
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Takuo Yuasa
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional