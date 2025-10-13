Programación Martes 14 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Melomatic Orchestra

Aladdin

Hypochondriac

John Scofield’s Hudson

Lay lady lay

Irene Atman

The very thought of you

The nearness of you

00.30

La Trasnoche Clásica

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en la menor

Alexandre Tharaud, piano

Nueve danzas de Nagyszombat

Cuerdas Barrocas de Budapest / István Kertész

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de Cámara Orpheus

Pauline Hall

Suite para quinteto de vientos

Quinteto de Vientos de Bergen

Hermann Raupach

Alceste. "Idu na smert" (aria de Alceste)

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

I Barocchisti / Diego Fasolis

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta en Nº1 fa sostenido menor, op.14

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Anton Arensky

Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica Académica de la URSS

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en la menor, Wq 166, H.430

Emmanuel Pahud, flauta

Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock

Luigi Boccherini¨

Trío de cuerdas en Fa mayor, op.14, Nº1, G.95

Trío Flieder

Johannes Brahms

Sinfonía Nº1 en do menor, op.68

Staatskapelle Berlín / Daniel Barenboim

John Dowland

Lejos de la corte triunfal

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laúd

Aaron Copland

Sonata para clarinete y piano

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Claudio Arrau, piano

Camille Saint-Saëns

Habanera para violín y orquesta, op.83

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Carl Loewe

La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47

Cord Garben, piano

06.00

Y la mañana va

Ralph Vaughan Williams

Rapsodia de Norfolk Nº1 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Antonio Vivaldi

“In turbato mare irato”, motete para soprano y orquesta, Ryom.627

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Isaac Albeniz

España, seis hojas de álbum, op.165. Arreglo para guitarra de la intérprete, sobre el original para piano

Xuefei Yang, guitarra

Felix Mendelssohn

Capricho brillante para piano y orquesta en si menor, op.22

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

07.00



Hugo Alfven

Danza de las doncellas, de la suite El rey de la montaña, op.37

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Frédéric Chopin

Dos nocturnos para piano: N°4 en Fa mayor y N°17 en Si mayor

Leif Ove Andsnes, piano

Joseph Haydn

Sinfonía N°89 en Fa mayor

Orquesta del Siglo 18 / Franz Brüggen

Henry Vieuxtemps

Fantasía apasionada para violín y orquesta, op.35

Charles Jongen, violín

Orquesta Sinfónica de Lieja / Gérard Cartigny

08.00



Benjamin Britten

Lachrymae, reflexiones sobre una canción de John Dowland, para viola y orquesta de cuerdas, op.48a

Rivka Golani, viola

I Musici de Montreal / Yuli Turovski

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Martha Argerich, piano

Grabación realizada en vivo en el Concertgebouw de Amsterdam en 1978.

Francesco Geminiani

Primera parte de “El bosque encantado”, concierto para orquesta sobre una obra de Tasso

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

09.00



Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Meadowmount

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en mi menor

Jed Wentz, flauta y dirección

Ensamble ”Música ad Rhenum”

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)

Tres motetes para coro mixto, op.35

Coro de la Catedral de Bergen / Magnar Mangersnes

10.00

Ignaz Pleyel

Sinfonía en re menor

Camerata Pro Música / Christian Birnbaum

Enrique Granados

Valses poéticos para piano

Daniel Ligorio, piano

Malcolm Arnold

Concierto para oboe y orquesta, op.39

Malcolm Messiter, oboe

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

11.00

Los Caminos del Barroco

Heinrich Schütz

Alégrate mujer de tu juventud, SWV453, motete

Fieder Lang, tenor

Coro Monteverdi

Solistas Barrocos de Inglaterra y Los Sacabuches y Trompetas de Su Majestad / John Elliot Gardiner

Maurice Webster

Gallarda basada en Bocquer

Robert Johnson II

Aire en sol menor

Alfonso Ferrabosco II

Alemanda en Do mayor

The Parley of Instruments / Pewter Holman

Antonio Caldara

Stabat Mater

Ibolya Verebics, soprano

Éva Lax, contralto

Gábor Kállay, tenor

Béla Szilágyi, barítono

Concerto Armonico / Éva Kollár

Arcangelo Corelli

Sonata trío en Sol mayor, op.4, Nº10

Cuarteto Purcell

Francisco António de Almeida

A ese rostro gracioso, cantata

Gemma Bertagnoli, soprano

Ensamble Divino Sospiro / Enrico Onofrio

12.00

El Clásico del Mediodía

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Piotr Ilich Chaikovsky

El cascanueces, suite op.71ª

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Bernhard Joachim Hagen (1720-1787)

Sonata para laúd, violín y chelo en Si bemol mayor

John Schneiderman, laúd de trece órdenes

Elizabeth Blumenstok, violin

William Skeen, chelo

Alessandro Rolla

Concertino para viola y orquesta en Si bemol mayor (1808)

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano en fa menor, “La invocación”, op.77 (1812)

Rudolf Firkušný, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Frédéric Chopin

Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbański

Antonín Dvořák

Serenata para vientos, op.44

Miembros de la Orquesta de Cámara Orpheus

Tomaso Albinoni

Sonata para violín y continuo en Sol mayor, op.6, Nº9

Trío Locatelli

19.00

Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op.126

Nelson Goerner, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre motivos de ‘Carmen’ de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Jules Massenet

"Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place" de la ópera Werther

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel

Wilhelm Kaiser-Lindemann

Los 12 en bossa-nova

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

20.00

La Gran Aldea (Japón)

Humiwo Hayasaka (1914 – 1955)

Concierto para piano y orquesta

Hiromi Okada, piano

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Toshirō Mayuzumi

Symphonic Mood (1950)

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Takuo Yuasa

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional