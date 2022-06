Programación Martes 14 de Junio

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Scott Hamilton

Intermission riff

Parker’s pals

Thierry Maillard

Monument valley

Victoria Urusova

Just one word

My light in the emptiness

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga para clave Nº6 en re menor, BWV 875

Preludio y fuga para clave Nº8 en re sostenido menor, BWV 877

András Schiff, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Benjamin Britten

Sinfonía para chelo y orqesta, op.68

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Steuart Bedford

Alexander Zemlinsky

Cuarteto Nº1 en La mayor, op.4

Cuarteto Brodsky

Gabriel Fauré

Poemas de un día, op.21

Barbara Hendricks, soprano;

Michel Dalberto, piano

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6

Alfred Brendel, piano

André Cardinal Destouches

Los elementos. Suite de la ópera-ballet

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Johannes Brahms

Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

07.00

Y la mañana va

Camille Saint-Saëns

Bacanal de la ópera Sansón y Dalila

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Stephen Gunzenhauser

Leos Janacek

“Variaciones Zdenka”, para piano

Radoslav Kvapil, piano

Anton Arensky

Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Ludwig Van Beethoven

Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor

Susan Milan, flauta

Sergio Azzolini, fagot

08.00

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Fernando Sor

Seis piezas para guitarra, op.48

Jeffrey McFadden, guitarra

Gabriel Faure

Suite de la música incidental para “Pelléas et Mélisande”, op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

09.00

Joseph Martin Kraus

“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas

Rossina Sonnenschimdt, soprano

Ensamble Sephira de Stuttgart

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99

Zuill Bailey, chelo

Awadagin Pratt, piano

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº1 en Si bemol mayor

Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para piano, oboe, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, K.452

Stephen Hough, piano

Andreas Wittmann, oboe

Walther Seyfarth, clarinete

Fergus McWilliam, corno

Henning Trog, fagot

Dmitri Kabalevsky

Cuatro bocetos musicales sobre “Romeo y Julieta”, op.55

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

John Field

Sonata para piano en Do menor, op.1, Nº3

Míceál O'Rourke, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón