Programación Martes 14 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Marian Mc Partland
What is this thing called love
Willow weep for me
Lullaby in rhythm
Mariano Massolo
Lady be good
Aurora
Georgia on my mind
Julie Bond Rhyne
Green dolphin street
When I fall in love
00.30
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
Preludios para piano, Primer libro, L.117
Claudio Arrau, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en sol menor, BWV 1020
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Robert Veyron-Lacroix, clave;
Jordi Savall, viola da gamba
Kurt Weill
Speak low
Jessye Norman, soprano;
John Williams, piano
Samuel Wesley
Sinfonía en Si bemol mayor
London Mozart Player / Matthias Bamert
Amy Beach
Tema y variaciones para flauta y cuarteto de cuerdas en la menor, op.80
Helen Keen, flauta
The Ambache
Dmitri Shostakovich
El sol resplandece sobre nuestra madre patria, op.90
Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia / Paavo Järvi
Coro Concertante de Estonia y Coro de Niños de Narva
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sol Gabetta, chelo
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti
Henry Purcell
Abdelazar o La venganza del moro, Z.570. Suite
The Parley of Instruments / Peter Holman
Sergei Prokofiev
Música para niños, op.65
Boris Berman, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano
Clara Schumann
Lorelei
Me quedé en los sueños oscuros, op.13, Nº1
Miah Persson, soprano;
Joseph Breinl, piano
Benjamin Godard
Suite de tres piezas para flauta y orquesta, op.116
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox
Antonio Salieri
Veintiséis variaciones sobre la folia de España
Philharmonia Orchestra / Pietro Spada
Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en Sol mayor
Alexandre Tharaud, piano
Franz Schubert
Sinfonía Nº1 en Re mayor, D.82
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Carlos Guastavino
Sonata para guitarra Nº3
María Isabel Siewers, guitarra
Leos Janácek
Sonata para violín y piano
Petr Messieurer, violín;
Radoslav Kvapil, piano
Robert Schumann
Humoreske para piano en Si mayor, op.20
Evgeny Zarafiants, piano
Johannes Brahms
Trío Nº3 en do menor, op.101
Trío Beaux Arts
07.00
Y la mañana va
Joseph Jongen (compositor belga, 1873-1953)
Poema para chelo y orquesta Nro.1, op.16
Henri Demarquette, chelo
Orquesta Filarmónica Real de Lieja / Christian Arming
John Stanley
Concierto para cuerdas a 7 partes Nº2 en si menor, op.2, Nº2
Orquesta Barroca The Parley of Instruments / Roy Goodman
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330
Mitsuko Uchida, piano
Ernest Bloch
Dos interludios de la ópera “Macbeth”
Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas
08.00
Engelbert Humperdinck
Cuarteto para cuerdas en Do mayor
Cuarteto Diógenes
Félix Mendelssohn
Selección de Canciones sin palabras. Arreglo para clarinete y piano
Darío Zingales, clarinete
Alexey Grots, piano
Louis Nicolas Clérambault
“La muerte de Hércules”, cantata Nº4 del Libro III de cantatas francesas
Nicolas Rivenq, bajo
Les Arts Florissants / William Christie
09.00
Jules Massenet
Concierto para piano y orquesta en Mi bemol mayor
Stephen Coombs, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Jean Yves Ossonce
Franz Lachner
Quinteto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlín
10.00
Aaron Copland
Sinfonía de danzas
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati
Charles Valentin Alkan
Obertura, op.39, Nº11
Bernard Ringeissen, piano
Ottorino Respighi
Preludio, coral y fuga para orquesta
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda
11.00
Los Caminos del Barroco
Claudio Monteverdi
"Laudate Dominum N°2", de Selva morale e spirituale
Ensamble Elyma / Gabriel Garrido
Juan de Araujo
Aquí, aquí, valentones, jácara a cinco
Capilla Cisplatina
Ensamble Elyma y Ensamble Luis Berger / Gabriel Garrido
Luigi Rossi
No pierde primero su belleza sobre el tronco, cantata
María Cristina Kiehr, soprano
Concerto Soave / Jean-Marc Aymes
Johann Sebastian Bach
“Largo e dolce”, de la Sonata en si menor para flauta travesera y clave, BWV 1030
Manfredo Zimmermann, flauta barroca
Yuko Inoue, clave
David Pettersen
Sonata para violín y continuo, op.2, N°6
Manfredo Kraemer, violín
The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer
George Frideric Handel
“Frío en todas mis venas”, aria del tercer acto de la ópera Siroe
Lisandro Abadie, bajo-barítono
Orquesta del Festival de Göttingen / Laurence Cummings
Giovanni Girolamo Kapsberger
Toccata arpegiada
Dolores Costoyas, tiorba
Grabado en vivo en el Festival Guitaras del Mundo 1996
Sigismondo D’india
Mientras que el corazón, aria
Francesco Cavalli
“Mira estas dos luces”, de la ópera Las bodas de Tetis y Peleo
Mariana Flores, soprano
Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón •
12.00
Al Mediodía
Robert Kahn (1865-1951)
Serenata en fa menor para clarinete, chelo y piano, op.73
David Ottensamer, clarinete
Stephan Koncz, chelo
Christoph Traxler, piano
Gioachino Rossini
“Pas de six”, de la ópera Guillermo Tell
Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
Joaquín Turina
Sonata para guitarra, op.61
Manuel Barrueco, guitarra
Joseph Horowitz
Jazz Concerto, para piano, cuerdas y percusión (1965)
Royal Ballet Sinfonia / Joseph Horowitz
Alexander Borodin
“Nocturno”, del Cuarteto Nº2 en Re mayor
Cuarteto Takács
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Wilhelm Friedeman Bach (1710-1784)
Sonata en la menor para teclado
Christophe Rousset, clave
János Lavotta (1764-1820)
Nocturno húngaro en Do mayor
Orquesta de Cámara del Estado de Zilina / Oliver Dohnányi
Márk Rózsavölgyi (1787-1848)
Primera danza circular húngara
Capella Savaria / Pál Németh
Vaclav Mašek
Partita en Do mayor, para dos oboes, dos cornos y dos fagotes
Collegium Musicum Pragense
Franciszek Lessel
Nueva polonesa, para piano
Tomasz Lupa, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Aaron Copland
Primavera en los Apalaches
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein
Carlos Guastavino
Rosita Iglesias
Pablo Saraví, violín
Alicia Belleville, piano
Louis Nicolas Clérambault (compositor francés, 1676-1749)
Orfeo, tercera cantata del Libro de cantatas francesas
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie
19.00
Leopold Kozeluch
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Fa mayor
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / Howard Shelley
Guillaume Lekeu
Meditación
Cuarteto Debussy
Jacques Ibert
Homenaje a Mozart
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi
20.00
Momentos Musicales
Wilhelm Friedemann Bach
Fantasía para clave en do menor, FK 2
Christophe Rousset, clave
Giuseppe Verdi
Obertura de la ópera “Las Vísperas Sicilianas”
Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis
Wolfgang Amadeus Mozart
Dúo para violín y viola Nº2 en Si bemol mayor, K.424
Stephan Barratt-Due, violín
Soon-Mi Chung, viola
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90
Claudio Arrau, piano
21.00
Claude Debussy
Juegos, poema danzado L.126
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor, op.4, Nº1 R.383a
Simon Standage, violín
The English Concert / Trevor Pinnock
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4
Leif Ove Andsnes, piano
22.00
Industria Nacional
Emilio Ángel Napolitano
Dos piezas populares para cuarteto (“Vidalitay” y “Gato”)
Cuarteto Petrus
Rodolfo Arizaga
Concertino para piano y orquesta (1951)
Lía Cimaglia Espinosa, piano
Orquesta Sinfónica Nacional / Paul Klecki
Transmisión radial del 23 de septiembre de 1963
Santiago Santero
Set de parches (2017)
Bruno Lo Bianco, percusión
Vanesa Harbek
Recorriendo el barrio (“Amanece un tango”, “Duerme un encuentro” y “Despierta el olvido”) (2008)
Sebastián Masci, violín
Irene Amerio, piano
Leo Hassler
Vater unser im Himmelreich (Padre Nuestro, que estás en los Cielos), motete
Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín
Grabado en vivo en la Iglesia Metodista Central el 25 de julio de 1998
23.00
Complemento musical
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.103, "Egipcio"
Pascal Rogé, piano
Orqiesta Filarmónica Real / Charles Dutoit
Louis Spohr
Trío Nº4 en Mi bemol mayor, op.133
Trío Borodin