PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

13/07/2026

Programación Martes 14 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz

Marian Mc Partland
What is this thing called love
Willow weep for me
Lullaby in rhythm

Mariano Massolo
Lady be good
Aurora
Georgia on my mind

Julie Bond Rhyne
Green dolphin street
When I fall in love

00.30
La Trasnoche Clásica

Claude Debussy
Preludios para piano, Primer libro, L.117
Claudio Arrau, piano

Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en sol menor, BWV 1020
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Robert Veyron-Lacroix, clave;
Jordi Savall, viola da gamba

Kurt Weill
Speak low
Jessye Norman, soprano;
John Williams, piano

Samuel Wesley
Sinfonía en Si bemol mayor
London Mozart Player / Matthias Bamert

Amy Beach
Tema y variaciones para flauta y cuarteto de cuerdas en la menor, op.80
Helen Keen, flauta
The Ambache

Dmitri Shostakovich
El sol resplandece sobre nuestra madre patria, op.90
Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia / Paavo Järvi
Coro Concertante de Estonia y Coro de Niños de Narva

Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sol Gabetta, chelo
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti

Henry Purcell
Abdelazar o La venganza del moro, Z.570. Suite
The Parley of Instruments / Peter Holman

Sergei Prokofiev
Música para niños, op.65
Boris Berman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano

Clara Schumann
Lorelei
Me quedé en los sueños oscuros, op.13, Nº1
Miah Persson, soprano;
Joseph Breinl, piano

Benjamin Godard
Suite de tres piezas para flauta y orquesta, op.116
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox

Antonio Salieri
Veintiséis variaciones sobre la folia de España
Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en Sol mayor
Alexandre Tharaud, piano

Franz Schubert
Sinfonía Nº1 en Re mayor, D.82
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carlos Guastavino
Sonata para guitarra Nº3
María Isabel Siewers, guitarra

Leos Janácek
Sonata para violín y piano
Petr Messieurer, violín;
Radoslav Kvapil, piano

Robert Schumann
Humoreske para piano en Si mayor, op.20
Evgeny Zarafiants, piano

Johannes Brahms
Trío Nº3 en do menor, op.101
Trío Beaux Arts

07.00
Y la mañana va

Joseph Jongen (compositor belga, 1873-1953)
Poema para chelo y orquesta Nro.1, op.16
Henri Demarquette, chelo
Orquesta Filarmónica Real de Lieja / Christian Arming

John Stanley
Concierto para cuerdas a 7 partes Nº2 en si menor, op.2, Nº2
Orquesta Barroca The Parley of Instruments / Roy Goodman

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330
Mitsuko Uchida, piano

Ernest Bloch
Dos interludios de la ópera “Macbeth”
Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas

08.00

Engelbert Humperdinck
Cuarteto para cuerdas en Do mayor
Cuarteto Diógenes

Félix Mendelssohn
Selección de Canciones sin palabras. Arreglo para clarinete y piano
Darío Zingales, clarinete
Alexey Grots, piano

Louis Nicolas Clérambault
“La muerte de Hércules”, cantata Nº4 del Libro III de cantatas francesas
Nicolas Rivenq, bajo
Les Arts Florissants / William Christie

09.00

Jules Massenet
Concierto para piano y orquesta en Mi bemol mayor
Stephen Coombs, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Jean Yves Ossonce

Franz Lachner
Quinteto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlín

10.00

Aaron Copland
Sinfonía de danzas
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Charles Valentin Alkan
Obertura, op.39, Nº11
Bernard Ringeissen, piano

Ottorino Respighi
Preludio, coral y fuga para orquesta
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

11.00
Los Caminos del Barroco

Claudio Monteverdi
"Laudate Dominum N°2", de Selva morale e spirituale
Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Juan de Araujo
Aquí, aquí, valentones, jácara a cinco
Capilla Cisplatina
Ensamble Elyma y Ensamble Luis Berger / Gabriel Garrido

Luigi Rossi
No pierde primero su belleza sobre el tronco, cantata
María Cristina Kiehr, soprano
Concerto Soave / Jean-Marc Aymes

Johann Sebastian Bach
“Largo e dolce”, de la Sonata en si menor para flauta travesera y clave, BWV 1030
Manfredo Zimmermann, flauta barroca
Yuko Inoue, clave

David Pettersen
Sonata para violín y continuo, op.2, N°6
Manfredo Kraemer, violín
The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

George Frideric Handel
“Frío en todas mis venas”, aria del tercer acto de la ópera Siroe
Lisandro Abadie, bajo-barítono
Orquesta del Festival de Göttingen / Laurence Cummings

Giovanni Girolamo Kapsberger
Toccata arpegiada
Dolores Costoyas, tiorba
Grabado en vivo en el Festival Guitaras del Mundo 1996

Sigismondo D’india
Mientras que el corazón, aria
Francesco Cavalli
“Mira estas dos luces”, de la ópera Las bodas de Tetis y Peleo
Mariana Flores, soprano
Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón •

12.00
Al Mediodía

Robert Kahn (1865-1951)
Serenata en fa menor para clarinete, chelo y piano, op.73
David Ottensamer, clarinete
Stephan Koncz, chelo
Christoph Traxler, piano

Gioachino Rossini
“Pas de six”, de la ópera Guillermo Tell
Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Joaquín Turina
Sonata para guitarra, op.61
Manuel Barrueco, guitarra

Joseph Horowitz
Jazz Concerto, para piano, cuerdas y percusión (1965)
Royal Ballet Sinfonia / Joseph Horowitz

Alexander Borodin
“Nocturno”, del Cuarteto Nº2 en Re mayor
Cuarteto Takács

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Wilhelm Friedeman Bach (1710-1784)
Sonata en la menor para teclado
Christophe Rousset, clave

János Lavotta (1764-1820)
Nocturno húngaro en Do mayor
Orquesta de Cámara del Estado de Zilina / Oliver Dohnányi

Márk Rózsavölgyi (1787-1848)
Primera danza circular húngara
Capella Savaria / Pál Németh

Vaclav Mašek
Partita en Do mayor, para dos oboes, dos cornos y dos fagotes
Collegium Musicum Pragense

Franciszek Lessel
Nueva polonesa, para piano
Tomasz Lupa, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Aaron Copland
Primavera en los Apalaches
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein

Carlos Guastavino
Rosita Iglesias
Pablo Saraví, violín
Alicia Belleville, piano

Louis Nicolas Clérambault (compositor francés, 1676-1749)
Orfeo, tercera cantata del Libro de cantatas francesas
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie

19.00

Leopold Kozeluch
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Fa mayor
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / Howard Shelley

Guillaume Lekeu
Meditación
Cuarteto Debussy

Jacques Ibert
Homenaje a Mozart
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

20.00
Momentos Musicales

Wilhelm Friedemann Bach
Fantasía para clave en do menor, FK 2
Christophe Rousset, clave

Giuseppe Verdi
Obertura de la ópera “Las Vísperas Sicilianas”
Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis

Wolfgang Amadeus Mozart
Dúo para violín y viola Nº2 en Si bemol mayor, K.424
Stephan Barratt-Due, violín
Soon-Mi Chung, viola

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90
Claudio Arrau, piano

21.00

Claude Debussy
Juegos, poema danzado L.126
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor, op.4, Nº1 R.383a
Simon Standage, violín
The English Concert / Trevor Pinnock

Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4
Leif Ove Andsnes, piano

22.00
Industria Nacional

Emilio Ángel Napolitano
Dos piezas populares para cuarteto (“Vidalitay” y “Gato”)
Cuarteto Petrus

Rodolfo Arizaga
Concertino para piano y orquesta (1951)
Lía Cimaglia Espinosa, piano
Orquesta Sinfónica Nacional / Paul Klecki
Transmisión radial del 23 de septiembre de 1963

Santiago Santero
Set de parches (2017)
Bruno Lo Bianco, percusión

Vanesa Harbek
Recorriendo el barrio (“Amanece un tango”, “Duerme un encuentro” y “Despierta el olvido”) (2008)
Sebastián Masci, violín
Irene Amerio, piano

Leo Hassler
Vater unser im Himmelreich (Padre Nuestro, que estás en los Cielos), motete
Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín
Grabado en vivo en la Iglesia Metodista Central el 25 de julio de 1998

23.00
Complemento musical

Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.103, "Egipcio"
Pascal Rogé, piano
Orqiesta Filarmónica Real / Charles Dutoit

Louis Spohr
Trío Nº4 en Mi bemol mayor, op.133
Trío Borodin