Programación Martes 14 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Charles Dollé

Suite para viola y continuo Nº2 en do menor

Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba

Robert Kohnen, clave

Joseph Lauber

Cuatro danzas medievales, op 45

Peter-Lukas Graf, flauta;

Ursula Holliger, arpa

John Field

Sonata para piano en Si mayor, op.1, Nº4, H.8, Nº4

John O'Conor, piano

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Dmitri Shostakovich

Preludio y fuga para piano Nº12 en sol sostenido menor, op.87

Tatiana Nikolayeva, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº2 Mi bemol mayor, op.77

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Felix Mendelssohn

Siete piezas características, op.7

Martin Jones, piano

John Jenkins

Fantasía-suite en mi menor

The Parley of instruments / Peter Holman

Igor Stravinsky

Ocho miniaturas instrumentales para quince instrumentistas (orquestaciones de Les cinq doigts)

Ensemble Intercontemporain / Pierre Boulez

Antonín Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Hector Berlioz

La condenación de Fausto, op.24. "D'amour l'ardente flamme"

Renata Scotto, soprano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Charles Rosenkrans

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Orquesta de Cámara Orpheus

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Claudio Arrau, piano

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

Heinrich Franz von Biber

Balleti Lamentabili a cuatro partes

La Follia Salzburg

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº5 en Sol bemol mayor, op.82

Albert Guinovart, piano

06.00

Y la mañana va

Georg Friedrich Handel

Sinfonía del oratorio “Samson”

The English Concert / Trevor Pinnock



Felix Mendelssohn

Rondó caprichoso, op.14

Murray Perahia, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº47 en Sol mayor, Hoboken 1, Nro.47

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Joaquín Turina

Sonata para violín y piano Nº2, op.82

Felix Ayo, violín

Bruno Canino, piano

07.00

Nicolai Rimsky-Korsakov

Obertura sobre temas rusos, op.28

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovchin

John Field

Sonata para piano en do menor, op.1, Nº3

John O'Conor, piano

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en re menor, catálogo Kirkpatrick 90. Arreglo para violín, chelo y laud

Riccardo Minasi, violín

Marco Frezzato, chelo

Luca Pianca, laúd

Franz Schreker (compositor y director austríaco, 1878-1934)

Interludio nocturno

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Karl Anton Rickenbacher



08.00

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Sol mayor, op.35

Trío Parnassus

ilya Shakhov (compositor ruso, 1925-1986)

Concierto romántico, para trompeta y orquesta

Reinhold Friedrich, trompeta

Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller

Jean-Philippe Rameau

Inicio del Tercer acto de la ópera “Castor y Pólux”

Philippe Huttenlocher, barítono

Lawrence Wallington, bajo

Henry Herford, barítono

Orquesta Barroca del Festival Bach de Inglaterra / John Farncombe

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Leos Janácek

Sonata para piano en Mi bemol menor, "1º de octubre de 1905”

Radoslav Kvapil, piano

10.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para chelo, cuerdas y bajo continuo en La mayor

Alison McGillivray, chelo

The English Concert / Andrew Manze

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Julian Bream, guitarra

Antonín Dvorák

La paloma del bosque, op.110

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

11.00

Música de Verano

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D. 946

Maria Joao Pires, piano



Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cueras y bajo continuo en Mi mayor, RV 271

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Alexander Borodin

El Príncipe Igor. Obertura (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

12.00

Claude Debussy

Suite Bergamasque

Tamás Vásáry, piano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Guillermo Tell

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

Suite orquestal N°1 en Sol mayor, BWV 1066

Academia de Música Antigua de Berlín

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

Anna-Sophie Mutter, violín

Hwayoon Lee, viola

Maximilian Hornung, chelo

Roman Patkoló, contrabajo

Daniil Trifonov, piano

Zoltán Kodály

Danzas de Galanta

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Carlos Baguer

Sinfonía Nº18 en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Carlos Guastavino

Sonata para clarinete y piano

Florent Héau, clarinete

Marcela Roggeri, piano

Silvestre Revueltas

Homenaje a Federico García Lorca

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Pablo Sarasate

Fantasía sobre Carmen de Bizet para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica Real / Lawrence Foster

19.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano N°31 en La bemol mayor, op.10

Alexandre Tharaud, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de El gallo de oro

Orquesta Filarmónica de Armenia / Yuri Boghosian

Giuseppe Verdi

"Va pensiero" de la ópera Nabucco

Coro y Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado

Giovanni Paolo Cima

Sonata para violín y continuo Nº1

Ensamble Convivium

20.00

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Vladimir Ashkenazy, piano

Igor Stravinsky

Danzas concertantes para orquesta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Colin Davis

21.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

Gustav Mahler

Sinfonía Nº10 en Fa sostenido mayor. Mov.I: Adagio

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Karl Anton Rickenbacher

Joseph Haydn

Una canción pastoral, Hob.XXVIa:24

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano;

Melvyn Tan, fortepiano

22.00

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera, Signor Bruschino

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Bedřich Smetana

Cuarteto N°1 en mi menor, “De mi vida”

Cuarteto Lindsay

Darius Milhaud

El hombre y su deseo, música de ballet

Marion Dodd, soprano

Yvonne Newman, mezzosoprano

David Barrett, tenor

Anthony Holt, bajo

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la BBC / Darius Milhaud

23.00

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Katharina Spreckelsen, oboe

The English Concert / Harry Bicket

Zoltán Kodály

Muchachas noruegas y Los ancianos

Coro de la Radio Televisión de Hungría / Ferenc Sapszon

Robert Schumann

Arabesco en Do mayor, op.18, para piano

Maurizio Pollini, piano

Grazyna Bacewicz

Sinfonía N°4 (1953)

Orquesta Sinfónica de la BBC / Sakari Oramo