PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

18/08/2026

Programación martes 14 de agosto

00.00
Trasnoche Jazz

The Composers Collective Big Band
Non sequitur
Inside the toy factory
Sean DeCoursey
A fuller’s blues
Silver lining
Ann Margret
Bye bye blues
Baby, won’t you please come home?
You’re nobody ‘till somebody loves you

00.30
La Trasnoche Clásica

Alessandro Scarlatti
Sinfonía de concerto Nº3 en re menor
William Bennett, flauta
I Musici

Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum

Antonin Dvorák
Cuatro canciones
Magdalena Kožená, mezzosoprano
Graham Johnson, piano

André Cardinal Destouches
Los elementos. Suite de la ópera-ballet
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13
Krysia Osostowicz, violín
Susan Tomes, piano

Malcolm Arnold
Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37
Judith Pearce, flauta
Gareth Hulse, oboe
Michael Collins, clarinete

Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Federico Mompou
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin
Daniil Trifonov, piano

Robert Fuchs
Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21
Camerata Bern / Thomas Füri

Anónimo sefaradí
A la nana
Avrix mi galanica
Hija mia mi querida

César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (transcripción para viola y piano de Lars Anders Tomter)
Lars Anders Tomter, viola
Håvard Gimse, piano

Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Leoš Janáček
En la niebla, JW 8/22
Leif Ove Andsnes, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137
Cuarteto Purcell

Giuseppe Giordani
Caro mio ben
Giuseppe Sarti
Giulio Sabino. "Lungi dal caro bene"
Sumi Jo, soprano
Vincenzo Scalera, piano

Ludwig August Lebrun
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457
Zoltán Kocsis, piano

Nicolò Porpora
Sinfonía de cámara en Si bemol mayor, op.2, Nº6
Artifizii Musicali
Guy Delvauz, clave

Frédéric Chopin
Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14
Claudio Arrau, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Eliahu Inbal

Gioachino Rossini
Or che di fiori adorno
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
James Levine, piano

07.00
Y la mañana va

Piotr Illych Chaikovsky 
Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº3 para chelo y orquesta en re menor, op.137
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
Félix Mendelssohn
Dos caprichos para piano, op.33
Martin Jones, piano
Alexandre Lagoya
Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet
Alexandre Lagoya, guitarra
Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito
8.00
Dmitri Shostakovich
Trio Nº1 en do menor, op.8
Julian Rachlin, violín
Mischa Maisky, chelo
Itamar Golan, piano
Arcangelo Corelli
Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Ralph Vaughan Williams 
Suite para viola y orquesta
Frederick Riddle, viola
Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar
9.00
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Pascal Moragués, clarinete
Frank Braley, piano
Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)
Cuarteto Nº2 en sol menor, "Una leyenda maorí en cuatro escenas”
Cuarteto Dominion
Giovanni Battista Sammartini
Sinfonía en Sol mayor
Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla
10.00
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44
Pascal Rogé, piano
Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois
Patrick Gallois, flauta
Maria Prinz, piano
Sergei Prokofiev
Otoño, bosquejo sinfónico, op.8
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00
Los Caminos del Barroco

Étienne Moulinié
Finalmente, la belleza que yo adoro, air de cour
Charles Daniels, tenor
Jacob Heringman, laúd

Henri Du Mont
Christus natus est (Cristo ha nacido), para cuatro voces y continuo
Coro de Cámara de Namur
Ensamble Los Solistas / Bruno Boterf

Nicholas de Grigny
“Nota pedal sobre los grandes registros”, del Libro de órgano
André Isoir, órgano

Monsieur De Machy
Suite para viola Nº5 en re menor
Paolo Pandolfo, viola da gamba

Sébastien de Brossard
Retribue servo tuo (Retribuye a tu siervo), motete
Conjunto Los Pajes y los Cantores de la Capilla
El Mercurio Galante / Olivier Schneebeli

12.00
Al Mediodía

Johann Strauss II
Cuentos de los bosques de Viena, op.325, vals
Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel

John Ireland
Fantasía Sonata en Mi bemol, para clarinete y piano
Emma Johnson, clarinete
Malcolm Martineau, piano

Leopold Hoffmann
Concierto en Do mayor para chelo y orquesta
Tim Hugh, chelo
Northern Sinfonia

Joaquín Malats
Serenata española (transcripción para guitarra)
Julian Bream, guitarra

Louis Moreau Gottschalk
“Grand Walkaround”, del ballet Cakewalk (arreglo de Hershy Kay)
Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

François-Joseph Gossec
Cuarteto en Re mayor, op.15, Nº5
Cuarteto Ad Fontes

Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Mauro Giuliani
Seis arietas, op.95, para soprano y guitarra
Rosana Bertini, soprano
Davide Ficco, guitarra

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Niccolò Jommelli
“Sprezza il furor del vento”, de la ópera Attilio Regolo
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev

Edvard Grieg
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.8
Augustin Dumay, violín
Maria João Pires, piano

Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Joseph Haydn
Sinfonía Nº31 en Re mayor, Hob.I:31, "Con la llamada de corno"
Ádám Friedrich, corno
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Heinrich Franz von Biber
“Partita Nº1” de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council

Mili Balakirev
Vals melancólico Nº2 en fa menor
Alexander Paley, piano

20.00
Momentos Musicales

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para clave y orquesta en La mayor, Wq 29
Ton Koopman, clave
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Ottorino Respighi
Suite de ballet de “Belkis, reina de Saba”
Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Frédéric Chopin
Polonesa para piano Nº4 en do menor, op.40, Nº2
Artur Rubinstein, piano

21.00

Heinrich Franz von Biber
Partita Nº1 en Re mayor de “Mensa Sonora”
La Follia Salzburg

Richard Wagner
Obertura de “Rienzi”, WWV 49
Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong

Jean-Philippe Rameau
Entrada de Polimnia, de la ópera “Los Boréadas”
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Wilhelm Kempff, piano

22.00
Industria Nacional

Susana Baron Supervielle
Fragmentos de Diez poemas para voz sola, con textos de Alejandra Pizarnik
Anna María Kieffer, soprano

Valdo Sciammarella
Concierto para piano y orquesta
Iván Citera, piano
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Javier Lojoia

Nino Rota
Sonata para flauta y arpa
Sandra Aquaviva, flauta
Arianna Ruiz Cheylat, arpa

23.00
Complemento musical

Ludwig van Beethoven
Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, op.20
Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín

Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, op.106
Martin Jones, piano