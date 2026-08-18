Programación martes 14 de agosto

00.00
Trasnoche Jazz
00.30
La Trasnoche Clásica
Alessandro Scarlatti
Sinfonía de concerto Nº3 en re menor
William Bennett, flauta
I Musici
Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum
Antonin Dvorák
Cuatro canciones
Magdalena Kožená, mezzosoprano
Graham Johnson, piano
André Cardinal Destouches
Los elementos. Suite de la ópera-ballet
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13
Krysia Osostowicz, violín
Susan Tomes, piano
Malcolm Arnold
Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37
Judith Pearce, flauta
Gareth Hulse, oboe
Michael Collins, clarinete
Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Federico Mompou
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin
Daniil Trifonov, piano
Robert Fuchs
Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21
Camerata Bern / Thomas Füri
Anónimo sefaradí
A la nana
Avrix mi galanica
Hija mia mi querida
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (transcripción para viola y piano de Lars Anders Tomter)
Lars Anders Tomter, viola
Håvard Gimse, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal
Leoš Janáček
En la niebla, JW 8/22
Leif Ove Andsnes, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137
Cuarteto Purcell
Giuseppe Giordani
Caro mio ben
Giuseppe Sarti
Giulio Sabino. "Lungi dal caro bene"
Sumi Jo, soprano
Vincenzo Scalera, piano
Ludwig August Lebrun
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457
Zoltán Kocsis, piano
Nicolò Porpora
Sinfonía de cámara en Si bemol mayor, op.2, Nº6
Artifizii Musicali
Guy Delvauz, clave
Frédéric Chopin
Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14
Claudio Arrau, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Eliahu Inbal
Gioachino Rossini
Or che di fiori adorno
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
James Levine, piano
07.00
Y la mañana va
11.00
Los Caminos del Barroco
Étienne Moulinié
Finalmente, la belleza que yo adoro, air de cour
Charles Daniels, tenor
Jacob Heringman, laúd
Henri Du Mont
Christus natus est (Cristo ha nacido), para cuatro voces y continuo
Coro de Cámara de Namur
Ensamble Los Solistas / Bruno Boterf
Nicholas de Grigny
“Nota pedal sobre los grandes registros”, del Libro de órgano
André Isoir, órgano
Monsieur De Machy
Suite para viola Nº5 en re menor
Paolo Pandolfo, viola da gamba
Sébastien de Brossard
Retribue servo tuo (Retribuye a tu siervo), motete
Conjunto Los Pajes y los Cantores de la Capilla
El Mercurio Galante / Olivier Schneebeli
12.00
Al Mediodía
Johann Strauss II
Cuentos de los bosques de Viena, op.325, vals
Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel
John Ireland
Fantasía Sonata en Mi bemol, para clarinete y piano
Emma Johnson, clarinete
Malcolm Martineau, piano
Leopold Hoffmann
Concierto en Do mayor para chelo y orquesta
Tim Hugh, chelo
Northern Sinfonia
Joaquín Malats
Serenata española (transcripción para guitarra)
Julian Bream, guitarra
Louis Moreau Gottschalk
“Grand Walkaround”, del ballet Cakewalk (arreglo de Hershy Kay)
Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
François-Joseph Gossec
Cuarteto en Re mayor, op.15, Nº5
Cuarteto Ad Fontes
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Mauro Giuliani
Seis arietas, op.95, para soprano y guitarra
Rosana Bertini, soprano
Davide Ficco, guitarra
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Niccolò Jommelli
“Sprezza il furor del vento”, de la ópera Attilio Regolo
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.8
Augustin Dumay, violín
Maria João Pires, piano
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel
Joseph Haydn
Sinfonía Nº31 en Re mayor, Hob.I:31, "Con la llamada de corno"
Ádám Friedrich, corno
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Heinrich Franz von Biber
“Partita Nº1” de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council
Mili Balakirev
Vals melancólico Nº2 en fa menor
Alexander Paley, piano
20.00
Momentos Musicales
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para clave y orquesta en La mayor, Wq 29
Ton Koopman, clave
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
Ottorino Respighi
Suite de ballet de “Belkis, reina de Saba”
Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon
Frédéric Chopin
Polonesa para piano Nº4 en do menor, op.40, Nº2
Artur Rubinstein, piano
21.00
Heinrich Franz von Biber
Partita Nº1 en Re mayor de “Mensa Sonora”
La Follia Salzburg
Richard Wagner
Obertura de “Rienzi”, WWV 49
Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong
Jean-Philippe Rameau
Entrada de Polimnia, de la ópera “Los Boréadas”
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Wilhelm Kempff, piano
22.00
Industria Nacional
Susana Baron Supervielle
Fragmentos de Diez poemas para voz sola, con textos de Alejandra Pizarnik
Anna María Kieffer, soprano
Valdo Sciammarella
Concierto para piano y orquesta
Iván Citera, piano
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Javier Lojoia
Nino Rota
Sonata para flauta y arpa
Sandra Aquaviva, flauta
Arianna Ruiz Cheylat, arpa
23.00
Complemento musical
Ludwig van Beethoven
Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, op.20
Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, op.106
Martin Jones, piano