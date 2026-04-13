Programación Martes 14 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Jimmy Greene

Flood stage

Anhelando

John Hicks

April eyes

Lainie Kazan

Peel me a grape

Blues in the night

Blue skies

00.30

La Trasnoche Clásica

Gabriel Fauré

Guitarre y Après un rêve (transcripción para violín y piano)

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Béla Bartók

Música para cuerdas, percusión y celesta, Sz 115

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

John Dowland

Tres canciones del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº1, op.12

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Hakon Austro, piano

Roland de Lassus

Hodie completi sunt y Timor et tremor (dos motetes)

The Tallis Scholars / Peter Phillips

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Werner Grobholz, violín

Jürgen Kussmaul, viola

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Francesco Corbetta

Suite para guitarra en la menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Henri Duparc

En el país donde se hace la guerra

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard

Josef Suk

Primavera, op.22a

Margaret Fingerhut, piano

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Orpheus Chamber Orchestra

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op. 1, Nº 8

Trío Locatelli

Wolfgang Amadeus Mozart

Minués para orquesta, K.599

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Dmitri Shostakovich

Veinticuatro preludios para piano, op.34

Oli Mustonen, piano

Granville Bantock

The Cyprian Godess. La diosa de Chipre. Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

César Franck

Trío Nº3 en si menor op.1, Nº3, M.3

Ruxandra Colan, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano

07.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta de Cámara de Ingolstadt / Ruben Gazarian

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº4 en Re mayor

Laszlo Horvath, clarinete

Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó

Maurice Ravel

Gaspar de la nuit, tres poemas para piano

Boris Berezovsky, piano

Johann Svendsen

Romanza para violín y orquesta en Sol mayor, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

08.00



Frank Bridge

Tres miniaturas pastorales para piano

Peter Jacobs, piano

Louis Nicolas Clérambault

La musa de la ópera, cantata

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Johann Strauss (hijo)

Vino, mujeres y canciones, vals op.333

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

09.00



Emil Von Sauer (compositor y pianista alemán, alumno de Franz Liszt, 1862-1942)

Concierto para piano y orquesta Nro.1 en mi menor

Stephen Hough, piano

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster

Felix Mendelssohn

Cuarteto para cuerdas Nro.1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Melos

10.00

Carlos Chávez (compositor y director mexicano, 1899-1978)

Paisajes mexicanos

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nro.30 en Mi mayor, op.109

Alexandre Tharaud, piano

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

11.00

Los Caminos del Barroco

Paul Luetkeman

Fantasía a cinco partes

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Vierdanck

Capricho para tres violines y bajo continuo

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Dietrich Becker

Pavana a cinco partes

Ricercar Consort

Dietrich Becker

Sonata en la menor para tres violines y continuo, de la colección Frutos musicales de la primavera (1668)

Dietrich Becker

Quien está bajo la protección del Altísimo, concierto sacro

Hanna Zumsande y Lisa Florentine Schmalz, sopranos

Hamburger Rutsmusik / Simone Eckert

Johann Balthasar Christian Freisslich

Dáos prisa, embarcacionoes desde el Lejano Oriente, cantata secular

Thilo Dahlmann, bajo

Ensamble Barroco Foldberg / Anderzej Szadejko

Johann Daniel Pucklitz

“¿Cuándo llegará finalmente tu hora?”, de la cantata Has conservado el buen vino hasta ahora.

Georg Poplutz, tenor

Ensmble Barroco Goldberg / Andrzej Szadejko

12.00

Al Mediodía

Alphonse Hasselmans

La fuente, op.44, para arpa

Lisa Tannebaum, arpa

Juan José Castro

Intrata y danza rústica, para violín y piano (1946)

Pablo Saraví, violín

Alicia Belville, piano

Luís de Freitas Branco

Los paraísos artificiales

Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio y Televisión de Irlanda / Àlvaro Casuto

Giovanni Paisiello

Cuarteto en Do mayor para flauta y cuerdas, op,23, Nº1

Gabriele Formenti, flauta

Ensamble Il Demetrio

Inocente Carreño

Margariteña, para orquesta

Orquesta Sinfónica de Lara • Eduardo Maturet

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Vincenzo Calderara

Sonata para fortepiano

Mario Stefano Tonda, fortepiano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.17, N°1

The Hanover Band / Anthony Halstead

Peter Winter

Cuarteto para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor

Dieter Klöckert, clarinete

Trío de Cuerdas de Alemania

François Josef Gossec

Invocación

Ghislaine Raphanel, soprano

Tibère Raffalli, tenor

Jean-Phlippe Courtis, bajo

Coro y Orquesta de Capitolio de Tolouse / Michel Plasson

Ivan Jandoshkin (1747-1804)

“Por el puente, este puente” y “¿Es éste mi destino, este destino?” de las Seis antiguas canciones rusas

Anastasia Jitruk, violín

Dimitri Yacubovsky, viola

Kyrill Yevtushenko, chelo

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Aarre Merikanto

Lemminkäinen, op.16

Orquesta Filarmónica de Tampere / Tuomas Ollila

Barbara Strozzi

“L'amante segreto” y “Riamata da chi amava” de Cantate, ariette, e duetti, op.2

Renata Dubinskaité, mezzosoprano

Ensamble Canto Fiorito

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, K.80

Cuarteto Festetics

19.00

Louis Spohr

Concierto para violín y orquesta Nº9 en re menor, op.55

Christiane Edinger, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovenia / Frank Cramer

Henry Purcell

Suite de Abdelazar o La venganza del moro, Z.570

The Parley of Instruments / Peter Holman

Magda García Robson

Estampas

Melina Marcos, piano

20.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

Frédéric Chopin

-Polonesa para piano en do menor, op.40, Nº2

Maurizio Pollini, piano

21.00

Luigi Boccherini

Cuarteto para cuerdas, op.32 N°4

Cuarteto Erterházy

Richard Wagner

Preludio y Muerte de Amor de la ópera “Tristan e Isolda”

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano N°2 en mi menor, op. 108

Krysia Osostowicz, violín

Susan Tomes, piano

22.00

Industria Nacional

Dimitri Shostakovich

Sonata para chelo y piano en re menor, op.40

José Araujo, chelo

Marcela Morelo, piano

Grabado en vivo en la Usina del Arte, Buenos Aires, el 14 de diciembre de 2013

Anónimo

Fuga primera al aire español, Marizápalos y Los imposibles

Miguel de Olaso, guitarra barroca

Robert Schumann

Danzas de la liga de David, op.6, N°14

Maurizio Pollini, piano

Gerardo Gandini

Eusebius. Cinco nocturnos para orquesta (1985)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gerardo Gandini

Mariano Mores

El firulete (arreglos de Fernando Chiapero)

Ensamble Bayres Horns

Horacio Salgán

A fuego lento (arreglo de Fernando Chiapero)

23.00

Complemento musical