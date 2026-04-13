PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

13/04/2026

Programación Martes 14 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz

Jimmy Greene
Flood stage
Anhelando

John Hicks
April eyes

Lainie Kazan
Peel me a grape
Blues in the night
Blue skies

00.30
La Trasnoche Clásica

Gabriel Fauré
Guitarre y Après un rêve (transcripción para violín y piano)
Ingolf Turban, violín
Jean-Jacques Dünki, piano

Edvard Grieg
Antiguo romance noruego con variaciones, op.51
Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Béla Bartók
Música para cuerdas, percusión y celesta, Sz 115
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

John Dowland
Tres canciones del Primer libro de canciones
Rogers Covey-Crump, tenor
Jakob Lindberg, laúd

Robert Schumann
Cuentos de hadas, op.132
Janet Hilton, clarinete
Nobuko Imai, viola
Roger Vignoles, piano

Darius Milhaud
Sinfonía Nº1, op.12
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23
Hakon Austro, piano

Roland de Lassus
Hodie completi sunt y Timor et tremor (dos motetes)
The Tallis Scholars / Peter Phillips

Georg Abraham Schneider
Sinfonía concertante en Re mayor, op.19
Werner Grobholz, violín
Jürgen Kussmaul, viola
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Johannes Brahms
Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2
Cuarteto Melos

Francesco Corbetta
Suite para guitarra en la menor, de La guitarre royalle
Jakob Lindberg, guitarra

Henri Duparc
En el país donde se hace la guerra
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard

Josef Suk
Primavera, op.22a
Margaret Fingerhut, piano

Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor
Gidon Kremer, violín
Orpheus Chamber Orchestra

Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op. 1, Nº 8
Trío Locatelli

Wolfgang Amadeus Mozart
Minués para orquesta, K.599
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Dmitri Shostakovich
Veinticuatro preludios para piano, op.34
Oli Mustonen, piano

Granville Bantock
The Cyprian Godess. La diosa de Chipre. Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

César Franck
Trío Nº3 en si menor op.1, Nº3, M.3
Ruxandra Colan, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano

07.00
Y la mañana va

Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a
Orquesta de Cámara de Ingolstadt / Ruben Gazarian

Johann Melchior Molter
Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº4 en Re mayor
Laszlo Horvath, clarinete
Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó

Maurice Ravel
Gaspar de la nuit, tres poemas para piano
Boris Berezovsky, piano

Johann Svendsen
Romanza para violín y orquesta en Sol mayor, op.26
Kenneth Sillito, violín
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

08.00

Frank Bridge
Tres miniaturas pastorales para piano
Peter Jacobs, piano

Louis Nicolas Clérambault
La musa de la ópera, cantata
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie

Johann Strauss (hijo)
Vino, mujeres y canciones, vals op.333
Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

09.00

Emil Von Sauer (compositor y pianista alemán, alumno de Franz Liszt, 1862-1942)
Concierto para piano y orquesta Nro.1 en mi menor
Stephen Hough, piano
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster

Felix Mendelssohn
Cuarteto para cuerdas Nro.1 en Mi bemol mayor, op.12
Cuarteto Melos

10.00

Carlos Chávez (compositor y director mexicano, 1899-1978)
Paisajes mexicanos
Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nro.30 en Mi mayor, op.109
Alexandre Tharaud, piano

Ernest Chausson
Poema para violín y orquesta, op.25
Julia Fischer, violín
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

11.00
Los Caminos del Barroco

Paul Luetkeman
Fantasía a cinco partes
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Vierdanck
Capricho para tres violines y bajo continuo
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Dietrich Becker
Pavana a cinco partes
Ricercar Consort

Dietrich Becker
Sonata en la menor para tres violines y continuo, de la colección Frutos musicales de la primavera (1668)

Dietrich Becker
Quien está bajo la protección del Altísimo, concierto sacro
Hanna Zumsande y Lisa Florentine Schmalz, sopranos
Hamburger Rutsmusik / Simone Eckert

Johann Balthasar Christian Freisslich
Dáos prisa, embarcacionoes desde el Lejano Oriente, cantata secular
Thilo Dahlmann, bajo
Ensamble Barroco Foldberg / Anderzej Szadejko

Johann Daniel Pucklitz
“¿Cuándo llegará finalmente tu hora?”, de la cantata Has conservado el buen vino hasta ahora.
Georg Poplutz, tenor
Ensmble Barroco Goldberg / Andrzej Szadejko

12.00
Al Mediodía

Alphonse Hasselmans
La fuente, op.44, para arpa
Lisa Tannebaum, arpa

Juan José Castro
Intrata y danza rústica, para violín y piano (1946)
Pablo Saraví, violín
Alicia Belville, piano

Luís de Freitas Branco
Los paraísos artificiales
Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio y Televisión de Irlanda / Àlvaro Casuto

Giovanni Paisiello
Cuarteto en Do mayor para flauta y cuerdas, op,23, Nº1
Gabriele Formenti, flauta
Ensamble Il Demetrio

Inocente Carreño
Margariteña, para orquesta
Orquesta Sinfónica de Lara • Eduardo Maturet

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Vincenzo Calderara
Sonata para fortepiano
Mario Stefano Tonda, fortepiano

Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.17, N°1
The Hanover Band / Anthony Halstead

Peter Winter
Cuarteto para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor
Dieter Klöckert, clarinete
Trío de Cuerdas de Alemania

François Josef Gossec
Invocación
Ghislaine Raphanel, soprano
Tibère Raffalli, tenor
Jean-Phlippe Courtis, bajo
Coro y Orquesta de Capitolio de Tolouse / Michel Plasson

Ivan Jandoshkin (1747-1804)
“Por el puente, este puente” y “¿Es éste mi destino, este destino?” de las Seis antiguas canciones rusas
Anastasia Jitruk, violín
Dimitri Yacubovsky, viola
Kyrill Yevtushenko, chelo

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Aarre Merikanto
Lemminkäinen, op.16
Orquesta Filarmónica de Tampere / Tuomas Ollila

Barbara Strozzi
“L'amante segreto” y “Riamata da chi amava” de Cantate, ariette, e duetti, op.2
Renata Dubinskaité, mezzosoprano
Ensamble Canto Fiorito

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº1 en Sol mayor, K.80
Cuarteto Festetics

19.00

Louis Spohr
Concierto para violín y orquesta Nº9 en re menor, op.55
Christiane Edinger, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovenia / Frank Cramer

Henry Purcell
Suite de Abdelazar o La venganza del moro, Z.570
The Parley of Instruments / Peter Holman

Magda García Robson
Estampas
Melina Marcos, piano

20.00
Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

Frédéric Chopin
-Polonesa para piano en do menor, op.40, Nº2
Maurizio Pollini, piano

21.00

Luigi Boccherini
Cuarteto para cuerdas, op.32 N°4
Cuarteto Erterházy

Richard Wagner
Preludio y Muerte de Amor de la ópera “Tristan e Isolda”
Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano N°2 en mi menor, op. 108
Krysia Osostowicz, violín
Susan Tomes, piano

22.00
Industria Nacional

Dimitri Shostakovich
Sonata para chelo y piano en re menor, op.40
José Araujo, chelo
Marcela Morelo, piano
Grabado en vivo en la Usina del Arte, Buenos Aires, el 14 de diciembre de 2013

Anónimo
Fuga primera al aire español, Marizápalos y Los imposibles
Miguel de Olaso, guitarra barroca

Robert Schumann
Danzas de la liga de David, op.6, N°14
Maurizio Pollini, piano

Gerardo Gandini
Eusebius. Cinco nocturnos para orquesta (1985)
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gerardo Gandini

Mariano Mores
El firulete (arreglos de Fernando Chiapero)
Ensamble Bayres Horns
Horacio Salgán
A fuego lento (arreglo de Fernando Chiapero)

23.00
Complemento musical