Programación Martes 14 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz
Jimmy Greene
Flood stage
Anhelando
John Hicks
April eyes
Lainie Kazan
Peel me a grape
Blues in the night
Blue skies
00.30
La Trasnoche Clásica
Gabriel Fauré
Guitarre y Après un rêve (transcripción para violín y piano)
Ingolf Turban, violín
Jean-Jacques Dünki, piano
Edvard Grieg
Antiguo romance noruego con variaciones, op.51
Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari
Béla Bartók
Música para cuerdas, percusión y celesta, Sz 115
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
John Dowland
Tres canciones del Primer libro de canciones
Rogers Covey-Crump, tenor
Jakob Lindberg, laúd
Robert Schumann
Cuentos de hadas, op.132
Janet Hilton, clarinete
Nobuko Imai, viola
Roger Vignoles, piano
Darius Milhaud
Sinfonía Nº1, op.12
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23
Hakon Austro, piano
Roland de Lassus
Hodie completi sunt y Timor et tremor (dos motetes)
The Tallis Scholars / Peter Phillips
Georg Abraham Schneider
Sinfonía concertante en Re mayor, op.19
Werner Grobholz, violín
Jürgen Kussmaul, viola
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
Johannes Brahms
Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2
Cuarteto Melos
Francesco Corbetta
Suite para guitarra en la menor, de La guitarre royalle
Jakob Lindberg, guitarra
Henri Duparc
En el país donde se hace la guerra
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard
Josef Suk
Primavera, op.22a
Margaret Fingerhut, piano
Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor
Gidon Kremer, violín
Orpheus Chamber Orchestra
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op. 1, Nº 8
Trío Locatelli
Wolfgang Amadeus Mozart
Minués para orquesta, K.599
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Dmitri Shostakovich
Veinticuatro preludios para piano, op.34
Oli Mustonen, piano
Granville Bantock
The Cyprian Godess. La diosa de Chipre. Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley
César Franck
Trío Nº3 en si menor op.1, Nº3, M.3
Ruxandra Colan, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano
07.00
Y la mañana va
Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a
Orquesta de Cámara de Ingolstadt / Ruben Gazarian
Johann Melchior Molter
Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº4 en Re mayor
Laszlo Horvath, clarinete
Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó
Maurice Ravel
Gaspar de la nuit, tres poemas para piano
Boris Berezovsky, piano
Johann Svendsen
Romanza para violín y orquesta en Sol mayor, op.26
Kenneth Sillito, violín
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
08.00
Frank Bridge
Tres miniaturas pastorales para piano
Peter Jacobs, piano
Louis Nicolas Clérambault
La musa de la ópera, cantata
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie
Johann Strauss (hijo)
Vino, mujeres y canciones, vals op.333
Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel
09.00
Emil Von Sauer (compositor y pianista alemán, alumno de Franz Liszt, 1862-1942)
Concierto para piano y orquesta Nro.1 en mi menor
Stephen Hough, piano
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster
Felix Mendelssohn
Cuarteto para cuerdas Nro.1 en Mi bemol mayor, op.12
Cuarteto Melos
10.00
Carlos Chávez (compositor y director mexicano, 1899-1978)
Paisajes mexicanos
Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nro.30 en Mi mayor, op.109
Alexandre Tharaud, piano
Ernest Chausson
Poema para violín y orquesta, op.25
Julia Fischer, violín
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg
11.00
Los Caminos del Barroco
Paul Luetkeman
Fantasía a cinco partes
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Johann Vierdanck
Capricho para tres violines y bajo continuo
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Dietrich Becker
Pavana a cinco partes
Ricercar Consort
Dietrich Becker
Sonata en la menor para tres violines y continuo, de la colección Frutos musicales de la primavera (1668)
Dietrich Becker
Quien está bajo la protección del Altísimo, concierto sacro
Hanna Zumsande y Lisa Florentine Schmalz, sopranos
Hamburger Rutsmusik / Simone Eckert
Johann Balthasar Christian Freisslich
Dáos prisa, embarcacionoes desde el Lejano Oriente, cantata secular
Thilo Dahlmann, bajo
Ensamble Barroco Foldberg / Anderzej Szadejko
Johann Daniel Pucklitz
“¿Cuándo llegará finalmente tu hora?”, de la cantata Has conservado el buen vino hasta ahora.
Georg Poplutz, tenor
Ensmble Barroco Goldberg / Andrzej Szadejko
12.00
Al Mediodía
Alphonse Hasselmans
La fuente, op.44, para arpa
Lisa Tannebaum, arpa
Juan José Castro
Intrata y danza rústica, para violín y piano (1946)
Pablo Saraví, violín
Alicia Belville, piano
Luís de Freitas Branco
Los paraísos artificiales
Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio y Televisión de Irlanda / Àlvaro Casuto
Giovanni Paisiello
Cuarteto en Do mayor para flauta y cuerdas, op,23, Nº1
Gabriele Formenti, flauta
Ensamble Il Demetrio
Inocente Carreño
Margariteña, para orquesta
Orquesta Sinfónica de Lara • Eduardo Maturet
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Vincenzo Calderara
Sonata para fortepiano
Mario Stefano Tonda, fortepiano
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.17, N°1
The Hanover Band / Anthony Halstead
Peter Winter
Cuarteto para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor
Dieter Klöckert, clarinete
Trío de Cuerdas de Alemania
François Josef Gossec
Invocación
Ghislaine Raphanel, soprano
Tibère Raffalli, tenor
Jean-Phlippe Courtis, bajo
Coro y Orquesta de Capitolio de Tolouse / Michel Plasson
Ivan Jandoshkin (1747-1804)
“Por el puente, este puente” y “¿Es éste mi destino, este destino?” de las Seis antiguas canciones rusas
Anastasia Jitruk, violín
Dimitri Yacubovsky, viola
Kyrill Yevtushenko, chelo
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Aarre Merikanto
Lemminkäinen, op.16
Orquesta Filarmónica de Tampere / Tuomas Ollila
Barbara Strozzi
“L'amante segreto” y “Riamata da chi amava” de Cantate, ariette, e duetti, op.2
Renata Dubinskaité, mezzosoprano
Ensamble Canto Fiorito
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº1 en Sol mayor, K.80
Cuarteto Festetics
19.00
Louis Spohr
Concierto para violín y orquesta Nº9 en re menor, op.55
Christiane Edinger, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovenia / Frank Cramer
Henry Purcell
Suite de Abdelazar o La venganza del moro, Z.570
The Parley of Instruments / Peter Holman
Magda García Robson
Estampas
Melina Marcos, piano
20.00
Momentos Musicales
Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur
Frédéric Chopin
-Polonesa para piano en do menor, op.40, Nº2
Maurizio Pollini, piano
21.00
Luigi Boccherini
Cuarteto para cuerdas, op.32 N°4
Cuarteto Erterházy
Richard Wagner
Preludio y Muerte de Amor de la ópera “Tristan e Isolda”
Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano N°2 en mi menor, op. 108
Krysia Osostowicz, violín
Susan Tomes, piano
22.00
Industria Nacional
Dimitri Shostakovich
Sonata para chelo y piano en re menor, op.40
José Araujo, chelo
Marcela Morelo, piano
Grabado en vivo en la Usina del Arte, Buenos Aires, el 14 de diciembre de 2013
Anónimo
Fuga primera al aire español, Marizápalos y Los imposibles
Miguel de Olaso, guitarra barroca
Robert Schumann
Danzas de la liga de David, op.6, N°14
Maurizio Pollini, piano
Gerardo Gandini
Eusebius. Cinco nocturnos para orquesta (1985)
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gerardo Gandini
Mariano Mores
El firulete (arreglos de Fernando Chiapero)
Ensamble Bayres Horns
Horacio Salgán
A fuego lento (arreglo de Fernando Chiapero)
23.00
Complemento musical