Programación Martes 13 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Gerard Badini and the Swing Machine

Swing revival

The bean’s groove

Erroll Garner

Don’t take your love from me

Ester Andujar

Teniu Lo Monk

Gentle rain

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Enrique Granados

Goyescas, los majos enamorados, op.11

Albert Guinovart, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº2 en fa sostenido menor, op.2

Claudio Arrau, piano

07.00

Y la mañana va

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hoboken 7, Nº2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn

Fantasía para piano en fa sostenido menor, op.28

Martin Jones, piano

Henry Purcell

Suite la de la música incidental de “Bonduca, o La heroína británica”

The Parley of Instruments / Peter Holman

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1. Arreglo para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Zapolski

08.00

Francis Poulenc

Sexteto para piano, flauta, oboe, clarinete, fagot y corno

Ensamble Nash

Anton Arensky

“Siluetas”, suite para orquesta Nº2, op.23

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitry Yablonsky

George Frideric Handel

Lucrezia, cantata HWV145

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº23 en Fa mayor, K.590

Cuarteto Alban Berg

Franz Liszt

“La bendición de Dios en la soledad”, de las Armonías poéticas y religiosas

Leslie Howard, piano

Moritz Moszkowski

Danzas españolas, Libro Nº1, op.12

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataulfo Argenta

10.00

Arnold Bax

Una leyenda, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Florent Schmitt

Piezas románticas para piano, op.42

Pascal Le Corre, piano

Heinrich Wilhelm Ernst (compositor checo, 1814-1865)

Concertino para violín y orquesta en Re mayor, op.12

Ilya Grubert, violín

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón