Programación Martes 13 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

La caja de juguetes, L.128

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61

Maurizio Pollini, piano

Sigismondo D'India

Ancidetemi pur, dogliosi afán, del Quinto libro de madrigales a cinco voces

Les Arts Florissants / William Christie

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Cho-Liang Lin, violín

Minnesota Orchestra / Neville Marriner

Antonin Dvorák

Cuatro canciones

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Graham Johnson, piano

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº3 en do menor, op.44

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2

Mischa Maisky, chelo;

Martha Argerich, piano

Franz Liszt

Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, S.159

Leslie Howard, piano

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº5, H.310

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Leo Brouwer

Elogio de la danza, para guitarra

Matías Liva, guitarra

Johann Sebastian Bach

Partita para violín Nº2 en re menor, BWV 1004

Janine Jansen, violín

Joseph Haydn

Sinfonía Nº101 en Re mayor, Hob.I:100, "El reloj"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Richard Strauss

Cinco piezas para piano, op.3

Glenn Gould, piano

Antonio Vivaldi

Clarae stellae, scintillate, R.625

Randi Stene, contratenor

Taverner Consort / Andrew Parrott

Malcolm Arnold

Quinteto para flauta, violín, viola, corno y fagot, op.7

The Nash Ensemble

John Ireland

Sonata para piano en mi menor

Eric Parkin, piano

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en Sol mayor, op.2, Nº1

Artifizii Musicali

07.00

Y la mañana va

Arnold Bax

Canción matinal

Margaret Fingerhut, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

André Jolivet

Concierto para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Franciszek Lessel

Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3

Marcin Lukaszewski, piano

Manuel Ponce

Chapultepec, tres bocetos sinfónicos para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

08.00



George Onslow (compositor anglo-francés, 1784-1853)

Cuarteto para cuerdas Nº4 en do menor, op.8

Cuarteto Mandelring

William Bolcom (pianista y compositor estadounidense, nacido en 1938)

Sonata para violín y piano Nº4

Solomia Soroka, violín

Arthur Greene, piano

Marc-Antoine Charpentier

Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia

Bernadette Degelin y Dominque Mols, sopranos

David James, contratenor

Jan Caals, tenor

Kurt Widmer, bajo

Coro Cantabile Gent

Orquesta Musica Polyphonica / Louis Devos

09.00



Eduard Napravnik (compositor y director checo, 1839-1916)

Concierto sinfónico para piano y orquesta en la menor, op.27

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas Nº2 en do menor, K.406

Arthur Grumiax y Arpad Gérecz, violines

Georges Janzer y Max Lesueur, violas

Eva Czako, chelo

10.00

Kenneth Fuchs

“Silencio en nuestra tierra”, poema sinfónico

Sinfonia of London / John Wilson

Percy Grainger

“En una cáscara de nuez”, suite para piano

Martin Jones, piano

Sergei Vasilenko (compositor y pedagogo ruso, 1872-1956)

Concierto para trompeta y orquesta en do menor, op.113

Reinhold Friedrich, trompeta

Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller

11.00

Música de Verano

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D. 946

Maria Joao Pires, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi mayor, RV 271

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Alexander Borodin

Obertura de “El Príncipe Igor” (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

12.00

Claude Debussy

Suite Bergamasque

Tamás Vásáry, piano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Guillermo Tell

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

Suite orquestal N°1 en Sol mayor, BWV 1066

Academia de Música Antigua de Berlín

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Ignaz Moscheles

Trío en do menor, op.84

Trío Göbel de Berlín

Zoltán Kodály

Danzas de Galanta

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

George Frideric Handel

Andante para violín y bajo continuo en la menor, HWV 412

Andrew Manze, violín

Richard Egarr, clave

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Ned Rorem (compositor estadounidense, 1923 – 2022)

Sinfonía Nº3

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / José Serebrier

Georg Christoph Wagenseil (compositor, organista y clavecinista austriaco 1715-1777)

Cuarteto para cuerdas graves Nº6 en Sol mayor

Ensamble Piccolo Concerto Wien

Frédéric Chopin

Introducción y Polonesa brillante para chelo y piano, Op.3

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

19.00

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Jean-Philippe Rameau

Aria de la locura, de Platée

Sabine Devieilhe, soprano

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Joseph Haydn

Cuarteto Nº51 en Sol mayor,op.64, Nº4, Hob.III:66

Cuarteto Tátrai

Celso Machado (músico brasileño nacido en 1953)

Pé-de-moleque y Algodão doce

Ensamble Confluencias

20.00

Música de Verano

Guillaume Dufay

“Agnus Dei”, de la Misa San Antonio de Padua

Pomerium

Guillaume Dufay

Puesto que eres un luchador, chanson

Michael Posch, contratenor

Ensamble Unicorn / Bernhard Landauer

Heinrich Franz von Biber

Sonatas N°1 en Do mayor y 10 en sol menor para trompetas, cuerdas, timbales y bajo continuo

The Parley of Instruments / Roy Goodman y Peter Holman

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Mi bemol mayor, op.93

Trío Parnassus

Jean Sibelius

Las oceánidas, op.73, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Leif Segerstam

21.00

Alberto Ginastera

Sonata para piano Nº2

Santiago Rodríguez, piano

Alexander Borodin

Prólogo de El príncipe Igor, con libreto del compositor, completada y orquestada por Alexander Glazunov

Mijail Kit, Vladimir Ognovenko y Georgy Seleznivev, bajos

Galina Gorchakova, soprano

Genam Grigorian y Nicolai Gassiev, tenores

Evgenia Perlassova, mezzosoprano

Coro y Orquesta del Teatro Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev

Louis Massonneau

Cuarteto para oboe y cuerdas Nº1 en Re mayor

Ensamble Piú

22.00

William Walton

Scapino. Obertura para una comedia

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Carolus Hacquart

Sonata N°5 a tres

Ensemble Clematis / Leonardo Garcia Alarcón

Sebastián de Albero

Recercata, fuga y sonata en re

Andreas Staier, clave

Bernard Hermann

Aria de Salambó

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta National Philharmonic / Charles Gerhardt

Bohuslav Martinů

Suite del ballet La revista de cocina

Ensamble Darliington

Mario Castelnuovo Tedesco

“Preludio y fuga Nº23 para dos guitarras en Fa mayor”, de la colección Las guitarras bien temperadas

23.00

Guillaume Dumanoir

Suite del ballet de Estocolmo

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Frédéric Chopin

Berceuse para piano en Re bemol mayor, op.57

Nelson Goerner, piano

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"

Anne-Sophie Mutter, violín;

Mstislav Rostropovich, chelo;

Bruno Giurana, viola