Programación Martes 13 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
La caja de juguetes, L.128
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas
Frédéric Chopin
Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61
Maurizio Pollini, piano
Sigismondo D'India
Ancidetemi pur, dogliosi afán, del Quinto libro de madrigales a cinco voces
Les Arts Florissants / William Christie
Henry Vieuxtemps
Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37
Cho-Liang Lin, violín
Minnesota Orchestra / Neville Marriner
Antonin Dvorák
Cuatro canciones
Magdalena Kozená, mezzosoprano
Graham Johnson, piano
Carl Nielsen
Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº3 en do menor, op.44
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2
Mischa Maisky, chelo;
Martha Argerich, piano
Franz Liszt
Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, S.159
Leslie Howard, piano
Bohuslav Martinu
Sinfonía Nº5, H.310
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Franz Krommer
Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky
Leo Brouwer
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra
Johann Sebastian Bach
Partita para violín Nº2 en re menor, BWV 1004
Janine Jansen, violín
Joseph Haydn
Sinfonía Nº101 en Re mayor, Hob.I:100, "El reloj"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Richard Strauss
Cinco piezas para piano, op.3
Glenn Gould, piano
Antonio Vivaldi
Clarae stellae, scintillate, R.625
Randi Stene, contratenor
Taverner Consort / Andrew Parrott
Malcolm Arnold
Quinteto para flauta, violín, viola, corno y fagot, op.7
The Nash Ensemble
John Ireland
Sonata para piano en mi menor
Eric Parkin, piano
Nicola Porpora
Sinfonía de cámara en Sol mayor, op.2, Nº1
Artifizii Musicali
07.00
Y la mañana va
Arnold Bax
Canción matinal
Margaret Fingerhut, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
André Jolivet
Concierto para flauta y orquesta
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox
Franciszek Lessel
Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3
Marcin Lukaszewski, piano
Manuel Ponce
Chapultepec, tres bocetos sinfónicos para orquesta
Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz
08.00
George Onslow (compositor anglo-francés, 1784-1853)
Cuarteto para cuerdas Nº4 en do menor, op.8
Cuarteto Mandelring
William Bolcom (pianista y compositor estadounidense, nacido en 1938)
Sonata para violín y piano Nº4
Solomia Soroka, violín
Arthur Greene, piano
Marc-Antoine Charpentier
Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia
Bernadette Degelin y Dominque Mols, sopranos
David James, contratenor
Jan Caals, tenor
Kurt Widmer, bajo
Coro Cantabile Gent
Orquesta Musica Polyphonica / Louis Devos
09.00
Eduard Napravnik (compositor y director checo, 1839-1916)
Concierto sinfónico para piano y orquesta en la menor, op.27
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para cuerdas Nº2 en do menor, K.406
Arthur Grumiax y Arpad Gérecz, violines
Georges Janzer y Max Lesueur, violas
Eva Czako, chelo
10.00
Kenneth Fuchs
“Silencio en nuestra tierra”, poema sinfónico
Sinfonia of London / John Wilson
Percy Grainger
“En una cáscara de nuez”, suite para piano
Martin Jones, piano
Sergei Vasilenko (compositor y pedagogo ruso, 1872-1956)
Concierto para trompeta y orquesta en do menor, op.113
Reinhold Friedrich, trompeta
Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller
11.00
Música de Verano
Franz Schubert
Tres piezas para piano, D. 946
Maria Joao Pires, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi mayor, RV 271
Simon Standage, violín
The English Concert / Trevor Pinnock
Alexander Borodin
Obertura de “El Príncipe Igor” (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)
Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti
12.00
Claude Debussy
Suite Bergamasque
Tamás Vásáry, piano
Gioachino Rossini
Obertura de la ópera Guillermo Tell
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Johann Sebastian Bach
Suite orquestal N°1 en Sol mayor, BWV 1066
Academia de Música Antigua de Berlín
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Ignaz Moscheles
Trío en do menor, op.84
Trío Göbel de Berlín
Zoltán Kodály
Danzas de Galanta
Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel
George Frideric Handel
Andante para violín y bajo continuo en la menor, HWV 412
Andrew Manze, violín
Richard Egarr, clave
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Ned Rorem (compositor estadounidense, 1923 – 2022)
Sinfonía Nº3
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / José Serebrier
Georg Christoph Wagenseil (compositor, organista y clavecinista austriaco 1715-1777)
Cuarteto para cuerdas graves Nº6 en Sol mayor
Ensamble Piccolo Concerto Wien
Frédéric Chopin
Introducción y Polonesa brillante para chelo y piano, Op.3
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamayou, piano
19.00
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Jean-Philippe Rameau
Aria de la locura, de Platée
Sabine Devieilhe, soprano
Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko
Joseph Haydn
Cuarteto Nº51 en Sol mayor,op.64, Nº4, Hob.III:66
Cuarteto Tátrai
Celso Machado (músico brasileño nacido en 1953)
Pé-de-moleque y Algodão doce
Ensamble Confluencias
20.00
Música de Verano
Guillaume Dufay
“Agnus Dei”, de la Misa San Antonio de Padua
Pomerium
Guillaume Dufay
Puesto que eres un luchador, chanson
Michael Posch, contratenor
Ensamble Unicorn / Bernhard Landauer
Heinrich Franz von Biber
Sonatas N°1 en Do mayor y 10 en sol menor para trompetas, cuerdas, timbales y bajo continuo
The Parley of Instruments / Roy Goodman y Peter Holman
Johann Nepomuk Hummel
Trío en Mi bemol mayor, op.93
Trío Parnassus
Jean Sibelius
Las oceánidas, op.73, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Leif Segerstam
21.00
Alberto Ginastera
Sonata para piano Nº2
Santiago Rodríguez, piano
Alexander Borodin
Prólogo de El príncipe Igor, con libreto del compositor, completada y orquestada por Alexander Glazunov
Mijail Kit, Vladimir Ognovenko y Georgy Seleznivev, bajos
Galina Gorchakova, soprano
Genam Grigorian y Nicolai Gassiev, tenores
Evgenia Perlassova, mezzosoprano
Coro y Orquesta del Teatro Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev
Louis Massonneau
Cuarteto para oboe y cuerdas Nº1 en Re mayor
Ensamble Piú
22.00
William Walton
Scapino. Obertura para una comedia
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Carolus Hacquart
Sonata N°5 a tres
Ensemble Clematis / Leonardo Garcia Alarcón
Sebastián de Albero
Recercata, fuga y sonata en re
Andreas Staier, clave
Bernard Hermann
Aria de Salambó
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta National Philharmonic / Charles Gerhardt
Bohuslav Martinů
Suite del ballet La revista de cocina
Ensamble Darliington
Mario Castelnuovo Tedesco
“Preludio y fuga Nº23 para dos guitarras en Fa mayor”, de la colección Las guitarras bien temperadas
23.00
Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall
Frédéric Chopin
Berceuse para piano en Re bemol mayor, op.57
Nelson Goerner, piano
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"
Anne-Sophie Mutter, violín;
Mstislav Rostropovich, chelo;
Bruno Giurana, viola