Programación Martes 13 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

The Texas Horns

Soul stroll

Rippin and trippin

Spanky’s twist

Marcin Wasilewski

Glimmer of hope

Kandace Springs

Devil may care

Strange fruit

The nearness of you

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

John Ireland

Sonata para piano en mi menor

Eric Parkin, piano

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63

Viktoria Mullova, violín

Royal Philharmonic Orchestra / André Previn

Ludwig van Beethoven

Trío para clarinete, chelo y piano Nº4 en Si bemol mayor, op.11

Charles West, clarinete;

Roger Drinkall, chelo;

Dian Baker, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en Fa mayor, BWV 1053

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Maria João Pires, piano

07.00

Y la mañana va

Maurice Ravel

La Valse

Orquesta Sinfónica de Boston / Michael Tilson Thomas

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº10 en Sol mayor, op.14, Nº2

John Lill,piano

Johann Pachelbel

Aria con variaciones en La mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

John Ireland

“Vexilia regis, himno para el domingo de Pasión”, para solistas, coro, órgano y orquesta

Paula Bott, soprano

Teresa Shaw, contralto

James Oxley, tenor

Bryn Terfel, barítono

Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

08.00



Edouard Lalo

Sonata para chelo y piano en la menor

Maria Kliegel, chelo

Bernd Glemzer, piano

Ottorino Respighi

Las fuentes de Roma, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Georg Philipp Telemann

Sonata en trío para flauta dulce, oboe y bajo continuo en la menor

Camerata Köln

09.00



Sergei Taneyev

Quinteto con piano en sol menor, op.30

Jerome Lewenthal, piano

Paul Rosenthal y Yukiko Kamei, violins

Marcus Thompson, viola

Stephen Kates, chelo

Leopold Mozart

Concierto para corno y orquesta en Re mayor

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00



Joonas Kokkonen (compositor finlandés, 1921-1996)

Sinfonía Nº3

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

Glenn Gould, piano

Michael Haydn

Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor

Helmut Löchel, viola

Rolf Döhler, chelo

Barbara Sanderling, contrabajo

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón