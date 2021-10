Programación Martes 12 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Stan Getz Quartet

Sipping at Bell’s

On the up and up

Mezzoforte

Islands

Trish Hatley

Shiny stockings

Fascinatin’ rhythm

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Emanuel Ax, piano

The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy

Manuel de Falla

El sombrero de tres picos (selección)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel

Felix Mendelssohn

Seis preludios y fugas para piano, op.35

Martin Jones, piano

Ludwig van Beethoven

Trío para flauta, fagot y piano en Sol mayor, WoO37

Susan Milan, flauta;

Sergio Azzolin, fagot;

Ian Brown, piano

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Adela González-Campa, castañuelas

Johannes Brahms

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73

Staatskapelle Berlín / Daniel Barenboim

07.00

Y la mañana va

Julius Fucik

Atila, marcha húngara

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Charles Tomlinson Griffes

Tres piezas de fantasía para piano, op.6: Barcarola, Nocturno y Scherzo

Garah Landes, piano

Nicoló Piccinni

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padova y Veneto / Bruno Giurana

Astor Piazzolla

Lo que vendrá, Buenos Aires Hora Cero y Café 1930

Baltazar Benítez, guitarra

Alfredo Marcucci, bandoneón

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Re mayor, K.251

Orquesta de Cámara Orpheus

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite para piano del ballet “El cascanueces”, op.71. Arreglo para piano de Mijail Pletnev

Mijail Pletnev, piano

Rued Langgaard

“Sfinx”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hob XV, Nº16

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.7

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Georges Bizet

Patria, obertura dramática, op.29

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Vilde Frang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania / Thomas Sondergard

Girolamo Frescobaldi

Toccata y fuga en la menor (transcripción para piano de Ottorino Respighi)

Sandro Ivo Bartoli, piano

Percy Grainger

Bouquet de Lincolnshire

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Joseph Haydn

Trío para baritón, viola y chelo N°2 en La mayor

Michael Brüssing, baritón

Andras Bolkyi, viola

Maria Andrasfalvy-Brüssing, chelo

Richard Wagner

Preludio de “Los maestros cantores de Nürenberg”

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Música en red (micro)

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón