Programación Martes 12 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Mercer Ellington

Steppin’ into swing society

The gal from Joe’s

Little white lies

Steve Howe

Kenny’s sound

Travellin’

Chris Connor

Fine and dandy

Señor blues

Lover, come back to me

00.30

La Trasnoche Clásica

Béla Bartók

Bosquejos húngaros, Sz 97

The Philharmonia / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach

Capricho por la partida del querido hermano, BWV 992

Rosalyn Tureck, piano

Franz Liszt

Sinfonía Dante, S.109

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés

Mandel Quartet

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Antoine Forqueray

Suite para viola y continuo Nº3 en Re mayor

Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;

Robert Kohnen, clave

Dmitri Shostakovich

Octubre, poema sinfónico en do menor, op.131

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

Domenico Dall'Oglio

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Franz Schubert

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Enrique Granados

Seis piezas sobre cantos populares españoles

Alicia de Larrocha, piano

06.00

Y la mañana va

Leos Janácek

Suite orquestal de la ópera “La zorrita astuta”

Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Joseph Haydn

Trío Londres, para dos flautas y chelo Nº2 en Sol mayor

Aurèle Nicolet y Christian Nicolet, flautas

Rocco Filippini, chelo

Antonio Vivaldi

Concierto para mandolina y orquesta en Re mayor, Catálogo Ryom 93

Ugo Orlandi, mandolina

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Gabriel Fauré

Allegro, de la Suite sinfónica en Fa mayor, op.20

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton



07.00



Julius Fucik

Tormenta de invierno, vals op.184

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Johannes Brahms

Cinco danzas húngaras. Versión para dos pianos.

Yelena Sorokina y Alexander Bakhchiev, pianos

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta en Do mayor, BWV 1055. Transcripción para flauta de Milan Munclinger

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Ars Rediviva de Praga / Milan Munclinger

Gaspar Sanz

Canciones y danzas populares para guitarra

Turibio Santos, guitarra

08.00

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1

Nuevo Ensamble de cuerdas de Copenhague / Morten Sorensen

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

09.00

Antonin Dvorak

Obertura Carnaval, op.92

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider



10.00

Franz Schubert

Sinfonía Nº1 en Re mayor, Deutsch 82

Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe

Eduard Tubin (compositor y director estonio, 1905-1982)

Tres piezas para piano, del ciclo “Canciones populares de mi país”

Vardo Rumessen, piano

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

London Brass Virtuosi / David Honeyball

11.00

Los Caminos del Barroco

Nikolaus Weisbeck

Abrid las puertas y los portales del mundo, motete a seis voces

Ensamble Johann Rosenmüller / Arno Paduch

Heinrich Schütz

Da pace Domine, SWV 465

Cantus Cölln

Musica Fiata / Konrad Junghänel

Christian Erbach

Tcccata, para órgano

Manuel Tomadin, piano

Heinrich Schütz

“¿Qué has hecho?”, del primer volumen de los Pequeños conciertos espirituales (1636)

Solistas del Coro de Niños de Tolz

Roman Summereder, chelo

Max Engel, órgano

Gerhard Schmidt-Gaden, director

Matthias Weckmann

Wie liegt die Stadt (Cuán desolada está la ciudad), concerto sacro

Ensamble Johann Rosenmüller / Arno Paduch

Andreas Hammerschmidt

Suite en sol menor / Sol mayor a cinco partes, para ensamble de violas da gamba

Hespèrion XX / Jordi Savall

12.00

El Clásico del Mediodía

John Williams

La lista de Schindler

Roby Lakatos, violín

Lászlo Bóni, violín;

Ernest Bangó, cimbalom;

Oszkár Németh, contrabajo

John Williams

Star Wars. Tema principal

Ingolf Wunder, piano

John Williams

Aventura en la tierra del film E.T.

Orquesta Sinfónica de Londres / John Williams

John Williams

Música del film Harry Potter

Ennio Morricone

Tema de amor de Cinema Paradiso

Orquesta de la Unión de músicos de Roma

Ennio Morricone

La leyenda de 1900. "Amando"

Ingolf Wunder, piano

Nino Rota

Parla più piano (de la película El padrino)

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta del Teatro Massimo de Parlemo / Asher Fisch

Nino Rota

Vals de la película “El Padrino”

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Franz Joseph Haydn

Introducción y Tercera parte del oratorio La creación

Krisztina Maki, soprano

Neil Mackie, tenor

Philippe Huttenlocher, barítono

Collegium Vocale

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Robert Nicholas Charles Bochsa

Nocturno para oboe y arpa en Fa mayor, op.52, N°2

Hansjörg Schelenberger, oboe

Margit Süss, arpa

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Bedrich Smetana

Ricardo III, op.11

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

María Isabel Siewers, guitarra

Cuarteto Stamic

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23

Vladimir Ashkenazy, piano

Nicolò Paganini

Sonata Varsavia para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Ricardo Mutti

19.00

John Stanley

Concierto para cuerdas Nº1 en Re mayor, op.2

The Parley of Instruments / Roy Goodman

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48

Julian Prégardien, tenor

Éric Le Sage, piano

19.50

En directo desde el Teatro Colón

No te pierdas esta nueva transmisión de Nacional Clásica: en esta oportunidad, la opereta Orfeo en los infiernos de Jacques Offenbach. Con Carlos Natale, Mercedes Arcuri, Eugenia Fuente, Santiago Martínez y la dirección musical de Christian Baldini.

23.00

Industria Nacional