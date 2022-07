Programación Martes 12 de Julio

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Guy Barker

What for?

Midnight Miles

Miles time

Doug Munro

The more I see you

Ginger Blues

Shake that thing

Fine and mellow

Roll’ em Pete

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán)

03.30

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en Sol mayor, op.3, Nº1

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade, suite sinfónica op.35

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20

Emanuel Ax, piano

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en la menor, op.12, Nº4

Luigi Mangiocavallo, violín;

Claudio Ronco, chelo;

Marco Mencoboni, clave

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

Felix Mendelssohn

Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1

Benjamin Grosvenor, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Ave verum corpus, K.618

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº1 en re menor, op.13

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, "Concierto de Navidad"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

07.00

Y la mañana va

Uuno Klami (compositor finlandés, 1900-1961)

Obertura para “Los zapateros del monte”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Nº1 de El arte del violín

Suzanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

Ludwig van Beethoven

Siete bagatelas para piano, op.33

Glenn Gould, piano

Lars Eric Larsson

Concertino para trompeta y orquesta de cuerdas, op.45, Nº6

Urban Agnas, trompeta

Ensamble Musica Vital / Goran Nilson

08.00



Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Franz Lehar

Selección de temas de la comedia musical “Giuditta”

I Salonisti

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº9 en re menor, inconclusa. Ùnico movimento, orquestado por Gavril Yudin

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Gavril Yudin

Malcolm Arnold

Sonata para violín y piano Nº1, op.15

Marcia Crayford, violín

Ian Brown, piano

09.00



Felix Mendelssohn

Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20

Ensamble de cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Franz Schubert

Minué y trío en re menor, D.89, Nº3

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Arthur Lourié (compositor ruso, 1892-1966)

Tres piezas para piano: Giga, Nocturno y Canciòn de cuna

Christian Erny, piano

10.00

Johann Stamitz

Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Johann Adolph Hasse (compositor alemán, 1699 – 1783)

Salve Regina en La mayor

Barbara Bonney, soprano

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Köln

Antonin Dvorak

La paloma salvaje, poema sinfónico, op.110

Orquesta de Cámara Mahler / Daniel Harding

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón