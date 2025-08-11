Programación Martes 12 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Bobby Enriquez
For me
Bobby’s dream
Michael Brecker
Choices
Shiri Zorn
Beautiful love
How deep is the ocean
00.30
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”
Maria Joao Pires, piano
Richard Strauss
Muerte y transfiguración, poema sinfónico, op.34
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel
Johannes Brahms
Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Emerson
Johann Sebastian Bach
No temas, yo estoy contigo, motete, BWV 228
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Antonin Dvorák
Leyendas, op.59
Dúo Crommelynck, piano a cuatro manos
Carl Reinecke
Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 "Undine"
Susan Milan, flauta
Ian brown, piano
Zoltán Kodály
Danzas de Galanta
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman
Domenico Scarlatti
Sonata para piano en Sol mayor
Vladimir Horowitz, piano
Dmitri Shostakovich
Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70
Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink
Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano
Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132
Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm
Giovanni Paolo Cima
Sonata para violín y continuo Nº1
Convivium Ensamble
Joseph Haydn
Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV
Aurèle Nicolet, flauta
Rocco Filippini, chelo
Bruno Canino, piano
Edward Elgar
In the South (Alassio). Obertura de concierto, op.50
Orquesta Sinfónica de la BBC / John Pritchard
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
06.00
Y la mañana va
Joaquín Turina
Danzas gitanas, op.55
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Xaver Scharwenka
Serenata para violín y piano, op.70
Lydia Mordkovitch, violín
Seta Tanyel, piano
Gottfried Finger
Sonata para violín y bajo contínuo Nro.45 en Si bemol mayor
Hazel Brooks, violín
David Pollock, clave
Zoltán Kodály
Suite de “Háry János”
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
07.00
Ferdinand David
Concertino para trombón y orquesta en Mi bemol mayor, op.4
Branimir Slokar, trombón
Orquesta de Cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson
Camille Saint-Saëns
Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi mayor, op.póstumo
Ensamble “Música Camerata” de Montréal
Francesco Antonio Bonporti
Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2
Luigi Mangiocavallo, violín
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, clave
08.00
Franz Liszt
Dos rapsodias húngaras: Nro.10 en Mi mayor y Nro.2 en do sostenido menor
Marc-André Hamelin, piano
Friedrich Kuhlau
Quinteto para flauta y cuarteto de cuerdas Nº3 en La mayor, op.51, Nº3
Jean-Pierre Rampal, flauta
Cuarteto Juilliard
Ottorino Respighi
Il tramonto (El atardecer), poema lírico para mezzosoprano y orquesta de cuerdas
Anna Caterina Antonacci, soprano
Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling
09.00
Othmar Schoeck
Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en la menor, op.61
Johannes Goritzki, chelo y dirección
Orquesta de Cámara Académica de Neuss
Claude Debussy
Sonata para violín y piano en sol menor
Lorraine McAslan, violín
John Blakely, piano
10.00
Joseph Ferdinand Timmer (compositor austríaco, 1708-1771)
Concierto a 5 para violín, cuerdas y continuo en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín y dirección
Cappella Gabetta
Eduardo Falú
Suite argentina
Néstor Benito, guitarra
Jean Sibelius
Escenas históricas, Suite Nº1, op.25
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund
11.00
Los Caminos del Barroco
Mikołaj Zieliński
Ofertorio ”Huerto de Polonia” y Comunión ”Te adoramos, Cristo”
Les Traversées Baroques / Étienne Meyer
Mikołaj Zieliński
Fantasía a tres
Ensamble Barroco de Breslavia
Marcin Mielczewski
Virgo prudentisima
Ensamble Dodecantus / Marina Malavasi
Marcin Mielczewski
Veni, Domine
Bornus Consort
Ensamble Músicos Urbanos
Marcin Mielczewski
Aria a tre
Ensamble Il Tempo
Marcin Mielczewski
Canzona a tre
Ensamble Rosella
Grzegorz Gorczycki
Conductus funebris
Aldona Bartnik, soprano
Matthew Venner, contratenor
Maciej Gocman, tenor
Tomas Kral, bajo
Ensamble Barroco de Breslavia / Andrzej Kosendiak, director
12.00
El Clásico del Mediodía
Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº3 en mi bemol menor, op.30
Cuarteto Borodin
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano, op.45
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Jean-François Le Sueur
Fragmentos de los Oratorios para la coronación de los príncipes soberanos de la cristiandad (1804)
Coro Musicus Köln
La Nueva Orquesta / Christoph Spering
Franz Schubert
Sonata para piano Nº4 en la menor, D.537
MItsuko Uchida, piano
Gioachino Rossini
Sonata N°3 en Do mayor a cuatro, para cuerdas
Salvatore Accardo y Sylvie Gazeau,violines
Alain Meunier, chelo
Franco Petrachi, contrabajo
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional