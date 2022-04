Programación Martes 12 de Abril

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

J.D.Allen Trio

The pilot’s compass

Stairway to the stars

The Sure Fire Soul Ensemble

Roxy funk

Aragon

Sucker punch

Donna Deussen

Never will I marry

Sugar

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Claude Debussy

La caja de juguetes, L.128

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Leo Brouwer

Elogio de la danza, para guitarra

Matías Liva, guitarra

Gabriel Fauré

La buena canción, op.61

Barbara Hendricks, soprano;

Michel Dalberto, piano

Ottorino Respighi

Concierto a la antigua para violín y orquesta

Ingolf Turban, violín

Orquesta de cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

Johann Sebastian Bach

Concierto Italiano para clave en Fa mayor, BWV 971

Rosalyn Tureck, piano

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Fontenay

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Giurana

Frederic Lamond

Sinfonía en La mayor, op.3

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

07.00

Y la mañana va

Joachim Raff

Romeo y Julieta, obertura

Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider

Wolfgang Amadeus Mozart

9 variaciones para piano en Re mayor sobre un minuet de Duport, K.573

Stefan Vladar, piano

Nicolaus Bruhns

“Regocíjate en el Señor”, salmo Nº100

Martin Klietmann, tenor

Capella Savaria / Pál Németh

Joaquín Turina

Danzas fantásticas

Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet



08.00



Frederic Chopin

Diez preludios para piano, op.28: Nros.16 a 24

Rafal Blechacz, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en si bemol mayor, Hoboken 1, Nº102

Orquesta de Cámara Orpheus

Domenico Dragonetti

Andante y Rondó para contrabajo y orquesta

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

09.00



Robert Schumann

Trío Nº3 en sol menor, op.110

Isabelle Faust, violín

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexander Melnikov, piano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Joseph Lanner

Vals de Schönbrunn, op.200

Orquesta de Cannes / Wolfgang Dörner

10.00



Julius Conus (violinista y compositor ruso, 1869-1942)

Concierto para violín y orquesta en mi menor

Andrei Korsakov, violín

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviètica / Vladimir) Kozhukhar

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera “Il Trovatore”

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Carl Nielsen

Dos piezas de fantasía para oboe y piano, op.2

Steinar Hannevold, oboe

Leif Ove Andsnes, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón