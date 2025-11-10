Programación Martes 11 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Jeff Lashway
Get to the gate
Doxy
Pat Metheny Group
So may it secretly begin
Kinga Heming
Love me or leave me
Swingin’ machine
Mood Indigo
00.30
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”
Maria Joao Pires, piano
Richard Strauss
Muerte y transfiguración, poema sinfónico, op.34
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel
Johannes Brahms
Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Emerson
Johann Sebastian Bach
No temas, yo estoy contigo, motete, BWV 228
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Antonin Dvorák
Leyendas, op.59
Dúo Crommelynck, piano a cuatro manos
Carl Reinecke
Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 "Undine"
Susan Milan, flauta
Ian brown, piano
Zoltán Kodály
Danzas de Galanta
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman
Domenico Scarlatti
Sonata para piano en Sol mayor
Vladimir Horowitz, piano
Dmitri Shostakovich
Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70
Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink
Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano
Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132
Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm
Giovanni Paolo Cima
Sonata para violín y continuo Nº1
Convivium Ensamble
Joseph Haydn
Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV
Aurèle Nicolet, flauta
Rocco Filippini, chelo
Bruno Canino, piano
Edward Elgar
In the South (Alassio). Obertura de concierto, op.50
Orquesta Sinfónica de la BBC / John Pritchard
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
06.00
Y la mañana va
Franz Liszt
Vals Mefisto Nº2
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
Camille Saint-Saëns
Seis estudios para la mano izquierda, op.135
Michel Beroff, piano
Antonio Vivaldi
Sonata para flauta y continuo de “El pastor fiel”, op.13
Mandel Quartet
Piotr Ilich Chaikovsky
El voyevoda, balada sinfónica op.78
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
07.00
Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº2 en Fa mayor, op.51
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Franz Schubert
Cuarteto para cuerdas Nº5 en Si bemol mayor, Deutsch 68
Cuarteto Melos
Astor Piazzolla
Escualo y Adios Nonino. Arreglo para violín y piano de José Bragato
Pablo Saraví, violín
Alicia Belleville, piano
Federico El Grande, Rey de Prusia
Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Do mayor
Patrick Gallois, flauta
Orquesta de Cámara Carl Philipp Emmanuel Bach / Peter Schreier
08.00
Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis
Orquesta Sinfónica de Londres / Antonio Pappano
Franz Léhar
Fragmentos de la opereta “Paganini”
Sonja Schöner, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz
Sergei Rachmaninov
Seis preludios, op.23
Howard Shelley, piano
09.00
Johann Christoph Friedrich Foerster
Concierto para oboe y orquesta en do menor
Xenia Löffler, oboe
Ensamble Hofkapelle de Bartzodf
Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº9 en re menor (arreglo para orquesta de cuerdas)
Academy of Saint Martin in the Fields / Neville Marriner
Frederick Delius
Sonata para violín y piano Nº1
Susanne Stanzeleit, violín
Gusztáv Fenyo, piano
10.00
Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonía Nº1 en mi menor, op.1
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Agustín Barrios Mangoré
Tango Nro.2 y Danza paraguaya
Marcelo Kayath, guitarra
Joseph Haydn
Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hoboken 15, Nº16
Aurèle Nicolet, flauta
Rocco Filippini, chelo
Bruno Canino, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
José de Cascante
Sabado Sancto ad Visperas (Sábado Santo en Vísperas)
Villancico a Santa Bárbara
Letra al Nacimiento, villancico
Camerata Renacentista de Caracas / Isabel Palacios
Juan de Herrera
Misa de difuntos a cinco partes
Camerata Renacentista de Caracas / Isabel Palacios
Juan de Herrera
Los grados. Ensalada de Navidad
Ensamble Vocal e Instrumental / Egberto Bermúdez
Juan de Herrera
Christus factus est (Cristo fue creado), motete
Grupo de Canto Coral / Néstor Andrenacci
Salvador Romero
Lamentación. Tercera lección de Jueves Santo
Ensamble Musica Ficta / Carlos Serrano
Juan de Herrera
A la fuente de bienes, villancico
José de Cascante
Villancico al Nacimiento
Camerata Renacentista de Caracas / Isabel Palacios
12.00
El Clásico del Mediodía
Scott Joplin
Selección de Ragtime
Joshua Rifkin, piano
George Gershwin
But not for me (Pero no para mí)
Jessye Norman, soprano;
John Williams, piano
Anónimo
Old time religion
Derek Lee Ragin, contratenor
Coro de Cámara "The New World Ensamble"
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Johann Stamitz
Sinfonía en Sol mayor a cuatro
Orquesta de Cámara de Nueva Zelandia / Donald Amstrong
Muzio Clementi
Sonata para piano en Re mayor, op.25, Nº6
Howard Shelley, piano
Juan Crisóstomo Arriaga (compositor español, 1806-1826)
Herminia, cantata
Violet Serena Noorduyn, soprano
Il Fondamento / Paul Dombrecht
Franz Schubert
Nocturno en Mi bemol mayor para trío, D.897
Anne-Sophie Mutter, violín
Maximilian Hornung, chelo
Daniil Trifonov, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
John Hebden (compositor inglés, 1712-1765)
Concierto para cuerdas Nº6 en re menor
Alison McIntyre, violín
Robert Jennings, violín
Ensamble Cantilena / Adrian Shephard
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101
Mitsuko Uchida, piano
Kurt Atterberg
Concierto para corno y orquesta en la menor, op.28
Albert Linder, corno
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Gerard Oskamp
19.00
Gaetano Donizetti
"Dio, che mi vedi in core…Va, infelice, e teco reca" de la ópera Anna Bolena
Hei-Kyung Hong, soprano
Jennifer Larmore, mezzosoprano
Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos
Bohuslav Martinu
Tres caballeros, H.1
Cuarteto Martinu
Franz Ignaz Beck
Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº4
Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward
Franz Schubert
Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897
Dénes Kovács, violín
Ede Banda, chelo
Ferenc Rados, piano
20.00
La Gran Aldea (Italia)
Luigi Cherubini
Cuarteto de cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor (1814)
Cuarteto Melos
Antonio Salieri
Concierto para piano y orquesta en Do mayor
Andreas Staier, piano
Concerto Köln
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional