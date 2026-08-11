Programación martes 11 de agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Ray Obiedo
Werewolf
Southern side
Bill Evans
Peace piece
Mint Julep Jazz Band
It takes a long, long train with a red caboose
Old man mose
00.30
La Trasnoche Clásica
Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Truls Mörk, chelo
Hakon Austbö, piano
François Couperin
Octavo concierto para oboe y bajo continuo
Ensamble Couperin
Le goût réunis
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de luna"
Maria João Pires, piano
Claude Debussy
Cuarteto en sol menor, op.10
Cuarteto Alban Berg
Luigi Boccherini
Sinfonía en Si bemol mayor, op.35, Nº6, G.514
Cantilena / Adrian Shepherd
Nicola Porpora
Ahora que una nube ingrata, S.81
Iestyn Davies, contratenor
Arcangelo / Jonathan Cohen
Bohuslav Martinu
Sonata para flauta y piano Nº1, H.306
Susan Milan, flauta
Ian Brown, piano
Charles Auguste De Bériot
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.99, Nº8
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter
Claudio Monteverdi
Confitebor tibi Domine
Les Arts Florissants / William Christie
Piotr Ilich Chaikovsky
Souvenir de Florencia, sexteto para cuerdas en re menor, op.70 (versión en orquesta de cuerdas)
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
Dmitri Shostakovich
Concierto para piano, trompeta y cuerdas Nº1 en do menor, op.35
Evgeny Kissin, piano
Vassili Kan, trompeta
Los Virtuosos de Moscú / Vladimir Spivakov
Joseph Haydn
Adagio para piano en Fa mayor, Hob.XVII:9
Alfred Brendel, piano
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en fa sostenido menor, op.2, Nº9
Simon Standage y Micaela Comberti, violines;
Anthony Pleeth, chelo
Nigel North, tiorba
Trevor Pinnock, clave
Georges Bizet
Sinfonía Roma
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz
Joaquín Turina
Fandanguillo
Ernesto Bitetti, guitarra
Georg Philipp Telemann
Suite para trompeta y orquesta en Re mayor
Wolfgang Basch, trompeta
Solistas Bach de Alemania / Helmut Winschermann
Melchor de Torres y Portugal
Un juguetico de fuego
Montserrat Figueras, soprano
Hespèrion XXI / Jordi Savall
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Franz Krommer
Sexteto para vientos en do menor
Consortium Classicum
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº2 en do menor, BWV 826
Glenn Gould, piano
07.00
Y la mañana va
Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a
Orquesta de Cámara de Ingolstadt / Ruben Gazarian
Johann Melchior Molter
Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº4 en Re mayor
Laszlo Horvath, clarinete
Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó
Maurice Ravel
Gaspar de la nuit, tres poemas para piano
Boris Berezovsky, piano
Johann Svendsen
Romanza para violín y orquesta en Sol mayor, op.26
Kenneth Sillito, violín
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
8.00
Frank Bridge
Tres miniaturas pastorales para piano
Peter Jacobs, piano
Louis Nicolas Clérambault
La musa de la ópera, cantata
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie
Johann Strauss (hijo)
Vino, mujeres y canciones, vals op.333
Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel
9.00
Emil Von Sauer (compositor y pianista alemán, alumno de Franz Liszt, 1862-1942)
Concierto para piano y orquesta Nro.1 en mi menor
Stephen Hough, piano
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster
Felix Mendelssohn
Cuarteto para cuerdas Nro.1 en Mi bemol mayor, op.12
Cuarteto Melos
10.00
Carlos Chávez (compositor y director mexicano, 1899-1978)
Paisajes mexicanos
Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nro.30 en Mi mayor, op.109
Alexandre Tharaud, piano
Ernest Chausson
Poema para violín y orquesta, op.25
Julia Fischer, violín
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg
11.00
Los Caminos del Barroco
Giovanni Gabrieli
Canzon en el séptimo tono a diez partes
Los Sacabuches y Cornetas de Su Majestad / Timoty Roberts
Girolamo Frescobaldi
Canzona N°36, La capponcina del Primer libro de canzoni a una, dos tres y cuatro voces para tocar con todo tipo de instrumentos
Ensemble ConSerto Musico
Andrea Gabrieli
Ricercar en el duodécimo tono a cuatro partes
Symposium Musicum
Girolamo Frescobaldi
“Ricercar N°1”, de Recercari et canzoni franzese
Hank Knox, clave
Anibale Padovano
Tocata en el sexto tono, para órgano
Marco Ghirotti, órgano
Michelangelo Rossi
Toccata N°6
Jörg-Andreas Bötticher, clave
Luis de Narváez
Diferencias sobre ‘Y la mi cinta dorada’
Les Eisenhardt, vihuela
Tarquinio Merula
Ciaccona, op.12, No.20
Hespèrion XXI / Jordi Savall
John Dowland
A Fancy, para laúd
Paul O’Dette, laúd
Jan Pieterszoon Sweelinck
Fantasia cromática en modo dórico a cuatro
Léon Berben, órgano
Alfonso Mudarra
Tiento del segundo tono, para vihuela
Hopkinson Smith, vihuela
Francisco Correa de Arauxo'
Tiento de medio registro de tiple de décimo tono
Robert Bates, órgano
12.00
Al Mediodía
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Christoph Willibald von Gluck
Música del ballet-pantomima Alessandro
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Henri Jérôme Bertini
Gran Sexteto para piano, dos violines, viola, violonchelo y contrabajo en Mi mayor, op. 90
Hiroko Maruko, piano
Gerhard Miesen, violín
Laurentius Bonitz, viola
Bertram Banz, viola
Eric Plumettatz, chelo
Ichiro Noda, contrabajo
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Manuel Ponce
Concierto del Sur
John Williams, guitarra
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Vladimir Ashkenazy, piano
Gioachino Rossini
"Largo al factotum" de El barbero de Sevilla (arreglo para chelo y piano de Castelnuovo Tedesco)
János Starker, chelo
Shigeo Neriki, piano
19.00hs - Cortina Principal
Carlo Tessarini
Gran sinfonía N°5
Compagnia de' Musici / Francesco Baroni
Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153
Cuarteto Miami
Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Do mayor
Helmut Klöckl, flauta
Gerhard Rhenania, oboe
Camerata Rhenania / Hanspeter Gmür
20.00
Momentos Musicales
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"
Wilhelm Kempff, piano
André Caplet
Segundo movimiento (“Nihavend”) de la Suite Persa
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn
Samuel Barber
Cuarteto Nº1, op.11
Cuarteto Chester
21.00
Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo
Bob Van Asperen, clave
Gioachino Rossini
Obertura de la ópera “Il Turco in Italia”
Orquesta del Teatro alla Scala di Milan / Riccardo Chailly
Johann Sebastian Bach
Fuga para laúd en sol menor, BWV 1000
Nigel North, laúd
Béla Bartók
Concierto para piano y orquesta Nº3, Sz 119
András Schiff, piano
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
22.00
Industria Nacional
Carlos Guastavino
Tonada y Cueca
Augusto Ottaviano, clarinete
Jorge Anderlini, piano
Alicia Terzián
Canto a mí misma, para orquesta de cuerdas y medios electrónicos
Sinfonia Varsovia / Reinbert de Leeuw
Gabriel Ádamo
Cuarteto para saxofones, op.24
Cuarteto de Saxofones de Buenos Aires
Aníbal Troilo / Homero Manzi
Sur
José Dames / Homero Manzi
Fuimos
Mariano Mores / José María Contursi
Tu piel de jazmín
José Martínez
Pablo
Aníbal Arias, guitarra y arreglos
23.00
Complemento musical
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310
Mitsuko Uchida, piano
Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Trío Beaux Arts