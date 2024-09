Programación Martes 10 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Anthony Ferrara

Early spring

Belle daze

Bret Willmott

Omaha celebration

Tania Grubbs

Everything I love

Charade

I’ve got the sun in the morning

00.30

La Trasnoche Clásica

Alexander Borodin

En las estepas de Asia central

Staatskapelle Dresden / Kurt Sanderling

Franz Berwald

Trío Nº3 re menor

Ilonya Prunyi, piano;

András Kiss, violín;

Csaba Onczay, chelo

Alfonso Ferrabosco, el viejo

Pavana

Anthony Rooley, laúd

Anónimo

Folia Rodrígo Martínez

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Pedro Estevan, percusión;

Adela González-Campa, cascabeles

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.77

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para oboe, clarinete, corno, fagot en Mi bemol mayor, K.297b

Walter Lehmayer, oboe;

Peter Schmidl, clarinete;

Gunther Hogner, corno;

Fritz Faltl, fagot

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53 (Libro Nº4)

Canciones sin palabras, op.62 (Libro Nº5)

Martin Jones, piano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo (guitarra) en la menor, op.1, Nº4

René Clémencic, flauta dulce;

András Kecskés, guitarra

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz.68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

06.00

Y la mañana va

Mijail Glinka

Obertura de Ruslán y Ludmila

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos



Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta Nº6 en Do mayor, Ryom 447

Nicholas Daniel, oboe y dirección

Orquesta de cuerdas de Peterborough

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

Harald Saeverud

Lucrecia, op.10, suite sinfónica sobre “El rapto de Lucrecia” de Shakespeare

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev



07.00



Joseph Haydn

Cuarteto Nº1 en Si bemol mayor, op.1, Nº1

Cuarteto Tátrai

Francesco Corbetta (compositor y guitarrista italiano, 1615-1681)

Suite para guitarra en la menor, de “La guitarra real”

Jakob Lindberg, guitarra

Samuel Wesley

Sinfonía en Mi bemol mayor

London Mozart Player / Matthias Bamert

Gabriel Fauré

Espejismos, op.113

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

08.00



Charles Duvernoy (clarinetista y compositor francés, 1763-1845)

Cuarteto para clarinete y cuerdas Nro.1

Italian Classical Consort

Frederic Chopin

Dos piezas para piano: Barcarola en Fa sostenido mayor, op.60 y Scherzo Nº3 en do sostenido menor, op.39

Martha Argerich, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº6 en Sol menor, op.6, Nº6

I Musici

09.00

Friedrich Kiel (compositor y pedagogo alemán, 1821-1885)

Concierto para piano en Si bemol mayor, op.30

Martin Roscoe, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Charles Villiers Stanford

Serenata en Fa mayor, op.95

Ensamble Capricorn

10.00

Johanna Senfter (compositora alemana, alumna de Max Reger en el Conservatorio de Leipzig, y que vivió entre 1879 y 1961)

Variaciones para viola y piano, op.94 (escrita en 1943)

Roland Glassl, viola

Oliver Triendl, piano



Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

Ensamble L'Opera Stravagante

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº28 en Do mayor, K.200

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

11.00

Los Caminos del Barroco

Isaac Posch

Vulnerasti cor meum (Dañaste mi corazón)

Ensamble Salzburger Hofmusik / Wolfgang Brunner

Johann Kaspar Kerll

Toccata para clave N°5

Jörg-Andreas Bötticher, clave

Johann Schmelzer (c.1620-1680)

Sonata Nº8 en re menor para violín y bajo continuo

Ricecar Consort

Johann Joseph Fux

“Serenata a ocho partes”, de la colección

Concentus musicus instrumentales (1701)

Concentus musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

12.00

El Clásico del Mediodía

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Michaël Levinas, piano

Cuarteto Ludwig

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín;

Samuel Sanders, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Franciszek Lessel

Adagio y Polonesa, op.9, para violín y piano (1807)

Tadeusz Gadzina, violín

Pawel Perliński, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92 (1812)

Orquesta Filarmónica de Viena / Carlos Kleiber

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Modest Mussorgsky

Una noche en el Monte Calvo

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Marin Marais

Tercera lección de tinieblas

Montserrat Figueras, soprano

María Cristina Kiehr, soprano

Ensamble instrumental dirigido por Jordi Saball

Fanny Mendelssohn

Trío en re menor, op.11

Trío Clara Wieck

Fernando Sor

Estudio para guitarra en Si mayor, op.29 Nº1

Frank Bungarten, guitarra

19.00

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº3 en Do mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Aaron Copland

Sonata para clarinete y piano

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Claude Balbastre (compositor del barroco francés, 1724 – 1799)

Piezas para clave

Ursula Duetschler, clave

19.50

Transmisión en directo desde el Teatro Colón

La Orquesta Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Alejo Pérez, junto al Coro Estable y al Coro Polifónico Nacional, interpretarán la Sinfonía Nº 8 en mi bemol mayor, ‘De los mil’, de Gustav Mahler con la participación además de prestigiosos solistas tales como Carla Filipcic Hola, Marisú Pavón y Hernán Iturralde, entre otros.

21.30

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Alberto Williams

Segunda suite argentina para cuerdas (1923)

Orquesta de Cámara New Century / Stuart Canin

Julio Perceval

Serenata para flauta, clarinete y fagot (1934)

Miembros del Quinteto Aconcagua

Piotr Ilich Chaikovsky

Hamlet. Obertura fantasía, op.67

Orquesta Filarmónica de Rusia / Carlos Paita

Eduardo Rovira (1925-1980)

Monotemático, Serial dodecafónico y Gente

Eduardo Rovira y su Septeto