Programación Martes 10 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Walt Dickerson
The cry
Elizabeth
Nils Petter Molvaer
Trip
Luciana Souza
Chega de saudade
No wonder
Se e tarde me perdoa
00.30
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
Preludios para piano, Primer libro, L.117
Claudio Arrau, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en sol menor, BWV 1020
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Robert Veyron-Lacroix, clave;
Jordi Savall, viola da gamba
Kurt Weill
Speak low
Jessye Norman, soprano;
John Williams, piano
Samuel Wesley
Sinfonía en Si bemol mayor
London Mozart Player / Matthias Bamert
Amy Beach
Tema y variaciones para flauta y cuarteto de cuerdas en la menor, op.80
Helen Keen, flauta
The Ambache
Dmitri Shostakovich
El sol resplandece sobre nuestra madre patria, op.90
Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia / Paavo Järvi
Coro Concertante de Estonia y Coro de Niños de Narva
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sol Gabetta, chelo
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti
Henry Purcell
Abdelazar o La venganza del moro, Z.570. Suite
The Parley of Instruments / Peter Holman
Sergei Prokofiev
Música para niños, op.65
Boris Berman, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano
Clara Schumann
Lorelei
Me quedé en los sueños oscuros, op.13, Nº1
Miah Persson, soprano;
Joseph Breinl, piano
Benjamin Godard
Suite de tres piezas para flauta y orquesta, op.116
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox
Antonio Salieri
Veintiséis variaciones sobre la folia de España
Philharmonia Orchestra / Pietro Spada
Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en Sol mayor
Alexandre Tharaud, piano
Franz Schubert
Sinfonía Nº1 en Re mayor, D.82
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Carlos Guastavino
Sonata para guitarra Nº3
María Isabel Siewers, guitarra
Leos Janácek
Sonata para violín y piano
Petr Messieurer, violín;
Radoslav Kvapil, piano
Robert Schumann
Humoreske para piano en Si mayor, op.20
Evgeny Zarafiants, piano
Johannes Brahms
Trío Nº3 en do menor, op.101
Trío Beaux Arts
07.00
Programación especial de música