Programación Martes 10 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Walt Dickerson

The cry

Elizabeth

Nils Petter Molvaer

Trip

Luciana Souza

Chega de saudade

No wonder

Se e tarde me perdoa

00.30

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

Preludios para piano, Primer libro, L.117

Claudio Arrau, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en sol menor, BWV 1020

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Robert Veyron-Lacroix, clave;

Jordi Savall, viola da gamba

Kurt Weill

Speak low

Jessye Norman, soprano;

John Williams, piano

Samuel Wesley

Sinfonía en Si bemol mayor

London Mozart Player / Matthias Bamert

Amy Beach

Tema y variaciones para flauta y cuarteto de cuerdas en la menor, op.80

Helen Keen, flauta

The Ambache

Dmitri Shostakovich

El sol resplandece sobre nuestra madre patria, op.90

Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia / Paavo Järvi

Coro Concertante de Estonia y Coro de Niños de Narva

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Sol Gabetta, chelo

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti

Henry Purcell

Abdelazar o La venganza del moro, Z.570. Suite

The Parley of Instruments / Peter Holman

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Maxim Vengerov, violín;

Itamar Golan, piano

Clara Schumann

Lorelei

Me quedé en los sueños oscuros, op.13, Nº1

Miah Persson, soprano;

Joseph Breinl, piano

Benjamin Godard

Suite de tres piezas para flauta y orquesta, op.116

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Antonio Salieri

Veintiséis variaciones sobre la folia de España

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en Sol mayor

Alexandre Tharaud, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº1 en Re mayor, D.82

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº3

María Isabel Siewers, guitarra

Leos Janácek

Sonata para violín y piano

Petr Messieurer, violín;

Radoslav Kvapil, piano

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si mayor, op.20

Evgeny Zarafiants, piano

Johannes Brahms

Trío Nº3 en do menor, op.101

Trío Beaux Arts

07.00

Programación especial de música