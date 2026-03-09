Programación Martes 10 de Marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.38
Jacquelin Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano
Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Fa mayor, Hob.VIIh:5
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Alexander Scriabin
Estudio para piano en do sostenido menor, op.42, Nº5
Evgeny Kissin, piano
Francesco Geminiani
Concerto grosso en mi menor, op.3, Nº3, H.75
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
César Franck
Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1
Mariana Sirbu, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano
Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano
Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Alphons Diepenbrock
Obertura Los aves, basada en la comedia de Aristófanes
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk
Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel
Bernhard Joachim Hagen
Minue con variaciones de Locatelli
Karl Ernst Schöder, laúd
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Eric Hoeprich, clarinete
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen
Franz Schubert
La bella molinera, D.795 (selección)
Olaf Bar, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"
Anne-Sophie Mutter, violín;
Lambert Orkis, piano
Bohuslav Martinu
La revista de cocina para clarinete, fagot, trompeta, violín, chelo y piano
The Darlington Ensemble
Johann Sebastian Bach
Invención para clave a tres voces en Do mayor, BWV 787
Invención para clave a tres voces en do menor, BWV 788
Invención para clave a tres voces en Fa mayor, BWV 794
Invención para clave a tres voces en fa menor, BWV 795
Invención para clave a tres voces en La mayor, BWV 798
Glenn Gould, piano
Camille Saint-Saëns
Sonata para chelo y piano Nº1 en do menor, op.32
Dúo Drinkall-Baker
Edward Elgar
Suite de Rey Arturo, música incidental
Bournemouth Sinfonietta / George Hurst
Edouard Lalo
Sinfonía española para violín y orquesta en re menor, op.21
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia. piano
07.00
Y la mañana va
Pietro Mascagni
Mi primer vals
Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda
Michael Haydn
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Baiba Skride, violín
Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen
Béla Bartók
Estudio para la mano izquierda
Michel Beroff, piano
Jean Philippe Rameau
Suite de la ópera "Dardanus"
Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman
08.00
Antonin Dvorak
Terzetto en Do mayor, op.74
Jana Vlachová y Karel Stadtherr, violines
Petr Verner, viola
Gordon Jacob
Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas
Tommy Reilly, armónica
Cuarteto Hindar
Vincent D'Indy
Istar, variaciones sinfónicas, op. 42
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine
09.00
François Couperin
Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz
Franz Schubet
Sonata para piano Nro.14 en la menor, Deutsch 784
Alfred Brendel, piano
Gerald Finzi
Romance para orquesta de cuerdas
English String Orchestra / William Boughton
10.00
André Caplet
Quinteto para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano
Ensamble Initium
Franz Xaver Richter
Sinfonía en Si bemol mayor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal
Alexander Glazunov
Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
11.00
Los Caminos del Barroco
Jean-Baptiste Lully
“La ceremonia de los turcos” de El burgués gentilhombre, con texto de Molière
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Jean Philippe Rameau
“Danza de los salvajes”, de opera-ballet Las indias galantes
Les Arts Florissants / William Christie
François Couperin
“Los chinos”, del Cuarto Libro para clave
Blandine Rannou, clave
Henry Purcell
“Danza de un hombre chino y una mujer china”, del último acto de la semi ópera La reina de las hadas
Le Concert des Nations / Jordi Savall
George Frideric Handel
“Muerte de Bejazet”, del tercer acto de la ópera Tamerlano
John Mark Ainsley, tenor
Xavier Sabata, contratenor
Karina Gauvin, soprano
Il Pomo d’Oro / Riccardo Minasi
Andreas Anton Schmelzer
Sonata “La batalla contra los turcos en Viena” (1683)
Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor
12.00
Al Mediodía
Georges Enescu
Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu
Johann Christian Bach
Sexteto en Do mayor para oboe, dos cornos, violín, chelo y teclado Miembros de The English Concert
NIcolai Rimsky-Korsakov
Leyenda. Un cuento de hadas, op.29, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vasili Sinaiski
Giovanni Girolamo Kapsberger
Toccata arpegiada
Paul O’Dette, laúd
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Jean-Baptiste Gravier
Sonata N°2 para clave en sol menor
Fernando de Luca, clave
Johann Gottlieb Graun
Sinfonía en Si bemol mayor
Orquesta de Cámara de Instrumentos Originales Tiempos Modernos 1800 / Ilia Corol y Julia Moretti
François Devienne
Dúo concertante para fagot y chelo en Fa mayor, op.3, Nº1
Klaus Thunemann, fagot
Christoph Henkel, chelo
Joseph Haydn
Selección de las Trece canciones a cuatro partes con acompañamiento de piano (1799)
Coro de Cámara de los Países Bajos / Uwe Gronostay
Glen Wilson, fortepiano
Giovanni Morandi
La llegada de los Reyes Magos, para órgano a cuatro manos
Federica Iannella y Chiara Cassin, órgano a cuatro manos
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
John Hebden
Concierto para cuerdas Nº1 en La mayor
Ensamble Cantilena / Adrian Shephard
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Pablo Barragán, clarinete
Juan Pérez Floristán, piano
Leoš Janáček
Taras Bulba, rapsodia para orquesta según Nikolái Gogol
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner
19.00
Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.3, Nº10
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20, N°1
Chiaroscuro Quartet
Frédéric Chopin
Selección de canciones del opus 74
Elzbieta Szmytka, soprano
Malcolm Martineau, piano
20.00
Momentos Musicales
Mario Castelnuovo-Tedesco
Capricho diabólico, homenaje a Paganini
Ernesto Bitetti, guitarra
Charles Gounod
Música de ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Luxemburgo / Louis de Froment
Frédéric Chopin
Tres valses: Vals para piano Nº13 en Re bemol mayor, op.70, Nº3
Vals para piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.18 "Gran vals brillante"
Johann Sebastian Bach
Concierto para violín y orquesta en Mi mayor, BWV 1042
Sigiswald Kuijken, violín
La Petite Band / Sigiswald Kuijken
21.00
George Gershwin
Poema sinfónico Un americano en París
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa
Ottorino Respighi
Seis piezas para niños para piano a cuatro manos
Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor, K.136
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Franz Danzi (compositor alemán 1763-1826)
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, op.30
András Adorján, flauta
Orquesta de Cámara de Múnich / Hans Stadlmair
22.00
Industria Nacional
Carlos López Buchardo
Escenas argentinas (1920)
Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón
Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 4 de octubre de 2002
María Luisa De Caro
Luminiscencias II, para clarinete, chelo y piano
Intérpretes desconocidos
Ezequiel Menalled
Los sonidos interiores de mi mente (2013)
Ensamble Modelo 62 / Ezequiel Menalled
Astor Piazzolla
Oblivion y Milonga loca (arreglos de Jorge Retamoza y Pablo Mosteirin respectivamente)
Cuarteto de Saxos 4mil
Claude Delangle, saxofonista invitado
Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 25 de octubre del año 2013
23.00
Complemento musical
Gustav Mahler
Canciones tempranas
Thomas Hampson, barítono;
David Lutz, piano
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
Glenn Gould, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº108 en Si bemol mayor, Hob.I:108
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Dennis Russell Davies