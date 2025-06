Programación Martes 10 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Geoffrey Dean Quartet

Phoenix rising

Spiral

Warren Wolf

A prayer for the christian man

Tere Magaró

I concentrate on you

Otra tristeza

00.30

La Trasnoche Clásica

Darius Milhaud

Sinfonía Nº11, op.384, "Romántica"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº1

Cuarteto Melos

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2

Truls Mörk, chelo

Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Louise Farrenc

Trío para flauta, chelo y piano en mi menor, op.45

Helen Keen, flauta;

Naomi Butterworh, chelo;

Diana Ambache, piano

Gaetano Donizetti

Il barcaiolo (edición de Raffaele Mingardo), de Nuits d'été à Pausilippe

Ah! rammenta, o bella Irene (edición de Raffaele Mingardo)

Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75

Boris Berman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Neil Black, oboe

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Fernando Sor

Sonata para guitarra en Re mayor, op.14, "Gran solo"

Marc Teicholz, guitarra

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº3: La imperial

Musica ad Rhenum

06.00

Y la mañana va

Ludwig van Beethoven

Obertura Egmont, op.84

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Ernö Dohnányi

Dos piezas para piano, op.23

Martin Roscoe, piano

Gustav Holst

Suite de Saint Paul, op.29, Nº2

Sinfonietta de Bournemouth / Richard Studt



07.00



Franz Berwald

El juego de los duendes

Orquesta Sinfónica de Gävle / Petri Sakari

Ferruccio Busoni

Sonatina sobre temas de “Carmen”, de Bizet

Geoffrey Douglas Madge, piano

Frederic Delius

Otoño, Bosquejo invernal y Danza, de los Bocetos del país del Norte

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Re mayor

Hermann Baumann, corno

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown



08.00



Alexander Glazunov

Obertura solemne, op.73

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

César Franck

Preludio, coral y fuga

Murray Perahia, piano

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto Martinú

09.00

Leopold Kozeluch

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta Filarmónica Real / Günther Herbig

Fredrik Pacius (compositor y director alemán, 1809-1891)

Balada de Leonora, comienzo del Acto Ii de la ópera “La cacería del Rey Charles”

Pirkko Törnrvist, soprano

Orquesta de la Ópera Nacional de Finlandia / Ulf Söderblom

Johann Stamitz

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

Agathe Backer Grondahl (pianista y compositora noruega, 1847-1907)

Piezas de fantasía para piano, op.39

Natalia Strelchenko, piano



10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219

Vilde Frang, violín

Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen

Franz Strauss (cornista y compositor alemán, 1822-1905)

Nocturno para corno y piano

Stefan Dohr, corno

Markus Becker, piano

Ernst Krenek (compositor estadounidense de origen austríaco, 1900-1991)

Siete piezas para orquesta, op.31

Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Karl-Heinz Steffens

11.00

Los Caminos del Barroco

Adam Jarzębski

Concerto secondo a dos

Ensamble Mensa Sonora / Jean Maillet

Francesco Fiamengo

Sonata pastoral a cuatro

La Fenice / Jean Tubéry

Girolamo Frescobaldi

“Capricho sobre la pastoral”, del Primer Libro de Toccatas

Roberto Loreggian, órgano

Antonio Farina

Si duermes, mi bien

Céline Scheen, soprano

Ensamble L’Arpeggiata / Christine Pluhar

Alessandro Poglietti

Canzona y Capricho sobre el cacareo de gallos y gallinas

Igor Kipnis, clave

Heinrich Ignaz von Biber

Sonata a 6, 'Los campesinos marchan a la iglesia'

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Johann Sebastian Bach

Pastoral en Fa mayor para órgano, BWV 590

Tom Koopman, órgano

George Frideric Handel

“Sinfonía pastoral, aria y coro”, del oratorio El Mesías

Margaret Marshall, soprano

Coro Monteverd

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

12.00

El Clásico del Mediodía

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067

Pál Németh, flauta

Capella Savaria / Pál Németh

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº3 en la menor, BWV 827

Glenn Gould, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

James Hewittt

Nueva Obertura popurrí en Do mayor (9 (orquestación reconstruida por Bertil van Boer)

Sinfonía Finlandia / Patrick Gallois

Franz Schubert

Quinteto en la mayor para piano y cuerdas. “La trucha” D. 667

Ingrid Haebler, piano

Arthur Grumiaux, violín

Georges Janzer, viola

Eva Czako, cello

Jacques Cazauran, contrabajo

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Nicolò Paganini

Sonata Varsavia para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Ricardo Mutti

Bedrich Smetana

Ricardo III, op.11

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík

Cecile Chaminade

Trío Nº1 en sol menor, op.11

Trío Tzigane

19.00

John Stanley (compositor inglés, 1712 – 1786)

Concierto para cuerdas Nº1 en Re mayor, op.2

The Parley of Instruments / Roy Goodman

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48

Julian Prégardien, tenor

Éric Le Sage, piano

20.00

La Gran Aldea (Brasil)

Camargo Guarneri

Sinfonía Nº2, “Uirapuru”

Orquesta Sinfónica de San Pablo / John Neschling

Heitor Villa-Lobos

Rudepoêma (1926)

Sonia Rubinsky, piano

Heitor Villa-Lobos

Modinha para flauta y guitarra

William Bennett, flauta

Simon Weinberg, guitarra

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional