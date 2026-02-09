PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

09/02/2026

Programación Martes 10 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica

Carlos Guastavino
Santa Fé para llorar
María Isabel Siewers, guitarra

Béla Bartók
Bosquejos húngaros, Sz 97
The Philharmonia / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach
Capricho por la partida del querido hermano, BWV 992
Rosalyn Tureck, piano

Franz Liszt
Sinfonía Dante, S.109
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts

Claude Gervaise
Danzas del Renacimiento francés
Mandel Quartet

Maurice Ravel
Alborada del gracioso (versión orquestal)
Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Maria João Pires, piano
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Antoine Forqueray
Suite para viola y continuo Nº3 en Re mayor
Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;
Robert Kohnen, clave

Dmitri Shostakovich
Octubre, poema sinfónico en do menor, op.131
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op.16
Dúo Drinkall-Baker

Fanny Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor
Liana Serbescu, piano

Domenico Dall'Oglio
Concierto para violín y orquesta en Do mayor
Giugliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Franz Schubert
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125
Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Enrique Granados
Seis piezas sobre cantos populares españoles
Alicia de Larrocha, piano

Astor Piazzolla
Las cuatro estaciones porteñas
Jorge de la Vega, flauta;
Claudio Baraviera, chelo;
Vera Anosova, piano

Henry Purcell
Trumpet Voluntary (arreglo de Jörg Faeber)
Maurice André, trompeta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Sergei Rachmaninov
Seis canciones, op.38
Ekaterina Lekhina, soprano;
Peter Dmitriev, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281
Maria João Pires, piano

Jules Massenet
El Cid: Ballet Suite
Orquesta Filarmónica Nacional de Londres / Richard Bonynge

07.00
Y la mañana va

Hugo Alfven
Danza de las doncellas, de la suite El rey de la montaña, op.37
Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Frédéric Chopin
Dos nocturnos para piano: N°4 en Fa mayor y N°17 en Si mayor
Leif Ove Andsnes, piano

Joseph Haydn
Sinfonía N°89 en Fa mayor
Orquesta del Siglo 18 / Franz Brüggen

Henry Vieuxtemps
Fantasía apasionada para violín y orquesta, op.35
Charles Jongen, violín
Orquesta Sinfónica de Lieja / Gérard Cartigny

08.00

Benjamin Britten
Lachrymae, reflexiones sobre una canción de John Dowland, para viola y orquesta de cuerdas, op.48a
Rivka Golani, viola
I Musici de Montreal / Yuli Turovski

Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83
Martha Argerich, piano
Grabación realizada en vivo en el Concertgebouw de Amsterdam en 1978.

Francesco Geminiani
Primera parte de “El bosque encantado”, concierto para orquesta sobre una obra de Tasso
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

09.00

Ernest Chausson
Trío en sol menor, op.3
Trío Meadowmount

Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en mi menor
Jed Wentz, flauta y dirección
Ensamble ”Música ad Rhenum”

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Tres motetes para coro mixto, op.35
Coro de la Catedral de Bergen / Magnar Mangersnes

10.00

Ignaz Pleyel
Sinfonía en re menor
Camerata Pro Música / Christian Birnbaum

Enrique Granados
Valses poéticos para piano
Daniel Ligorio, piano

Malcolm Arnold
Concierto para oboe y orquesta, op.39
Malcolm Messiter, oboe
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

11.00
Música de Verano

Johann Nepomuk Hummel
Pequeña fantasía en Do mayor, op.124
Constantino Mastroprimiano, fortepiano

Agostino Steffani
Suite de la ópera “Orlando generoso”
I Barocchisti / Diego Fasolis

Antonín Dvorák
Cuarteto con piano N°1 en Re mayor, op.23
Busch Trio
Miguel da Silva, viola

François Couperin
El despertador
Blandine Verlet, clave

12.00

Michael Praetorius
Villancico “Una rosa ha brotado”
Tallis Scholars / Peter Philips

Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Wilhelm Friedemann Bach
Sonata para clave en la menor
Christophe Rousset, clave

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218
Ray Chen, violín
Orquesta del Festival de Schleswig-Holstein / Christoph Eschenbach

Enrique Granados
Trío op.50
Trío LOM

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franciszek Lessel
Sonata para piano en Fa mayor, op.2, Nº2
Marcin Lukaszewski, piano

André Caplet
Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas
Ensamble Initium

19.00

Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en do menor, de El arte del violín, op. 3, Nº2
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Jules Massenet
"Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place" de la ópera Werther
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Orquesta Nacional de Francia / Fabien Gabel

Gioachino Rossini
Transcripción para dos guitarras de la Obertura de El barbero de Sevilla
Marcela Sfriso, guitarra
Walter Ujaldón, guitarra

Paquito D'Rivera
Habanera, para clarinete y piano
Paquito D'Rivera, clarinete
Aldo Antognazzi, piano

20.00
Música de Verano

Ignaz Pleyel
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38
Krystian Zimerman, piano

Manuel de Falla
Balada de Mallorca, con texto en catalán de Jacint Verdaguer
Coro Nacional de Jóvenes de la Argentina / Néstor Zadoff

Einojuhani Rautavaara
La isla de la dicha (1995)
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Leif Segerstam

21.00

Claudio Monteverdi
Cuatro primeras escenas del acto II de la ópera L’Incoronazione di Popea
Michael Schopper, bajo
Gerd Türk y Guy de Mei, tenores
Otros solistas vocales
Concerto Vocale / René Jacobs

Claudio Monteverdi
“Pur ti miro, pur ti godo” (“Te miro, te poseo”), del tercer acto de la ópera La coronación de Popea (1642)
Nuria Rial, soprano
Philippe Jaroussky, contratenor
L'Arpeggiata / Christina Pluhar

Maurice Ravel
Sonata N°2 para violín y piano (1927)
Arthur Grumiaux, violín
István Hajdu, piano

Edvard Grieg
Obertura “En otoño”, op.11
Orquesta Sinfónica de Utah / Maurice Abravanel

22.00

Robert de Visée
Suite N°2 para guitarra en La mayor
Rafael Andia, guitarra barroca

Franz Xaver Süssmayr
Sinfonia Turchesca en Do mayor (1790)
Concerto Köln

Anton Arensky
Suite para dos pianos Nº1, op.15
Stephen Coombs e Ian Munro, pianos

Osvaldo Golijov
“K'vakarat”, de Los sueños y las profecías de Isaac el ciego
Mijail Alexandrovich, canto
Cuarteto Kronos

23.00

Franz Schubert
A la música, D.547
La estrella amada, D.861
En enero de 1817
Ian Bostridge, tenor;
Leif Ove Andsnes, piano

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135
Cuarteto Alban Berg

Franz Liszt
Libros de canciones para piano solo. Segundo libro, S. 536-540
Jenö Jándo, piano