Programación Martes 10 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
Carlos Guastavino
Santa Fé para llorar
María Isabel Siewers, guitarra
Béla Bartók
Bosquejos húngaros, Sz 97
The Philharmonia / Neeme Järvi
Johann Sebastian Bach
Capricho por la partida del querido hermano, BWV 992
Rosalyn Tureck, piano
Franz Liszt
Sinfonía Dante, S.109
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Claude Gervaise
Danzas del Renacimiento francés
Mandel Quartet
Maurice Ravel
Alborada del gracioso (versión orquestal)
Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Maria João Pires, piano
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan
Antoine Forqueray
Suite para viola y continuo Nº3 en Re mayor
Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;
Robert Kohnen, clave
Dmitri Shostakovich
Octubre, poema sinfónico en do menor, op.131
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op.16
Dúo Drinkall-Baker
Fanny Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor
Liana Serbescu, piano
Domenico Dall'Oglio
Concierto para violín y orquesta en Do mayor
Giugliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Franz Schubert
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125
Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim
Enrique Granados
Seis piezas sobre cantos populares españoles
Alicia de Larrocha, piano
Astor Piazzolla
Las cuatro estaciones porteñas
Jorge de la Vega, flauta;
Claudio Baraviera, chelo;
Vera Anosova, piano
Henry Purcell
Trumpet Voluntary (arreglo de Jörg Faeber)
Maurice André, trompeta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber
Sergei Rachmaninov
Seis canciones, op.38
Ekaterina Lekhina, soprano;
Peter Dmitriev, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281
Maria João Pires, piano
Jules Massenet
El Cid: Ballet Suite
Orquesta Filarmónica Nacional de Londres / Richard Bonynge
07.00
Y la mañana va
Hugo Alfven
Danza de las doncellas, de la suite El rey de la montaña, op.37
Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist
Frédéric Chopin
Dos nocturnos para piano: N°4 en Fa mayor y N°17 en Si mayor
Leif Ove Andsnes, piano
Joseph Haydn
Sinfonía N°89 en Fa mayor
Orquesta del Siglo 18 / Franz Brüggen
Henry Vieuxtemps
Fantasía apasionada para violín y orquesta, op.35
Charles Jongen, violín
Orquesta Sinfónica de Lieja / Gérard Cartigny
08.00
Benjamin Britten
Lachrymae, reflexiones sobre una canción de John Dowland, para viola y orquesta de cuerdas, op.48a
Rivka Golani, viola
I Musici de Montreal / Yuli Turovski
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83
Martha Argerich, piano
Grabación realizada en vivo en el Concertgebouw de Amsterdam en 1978.
Francesco Geminiani
Primera parte de “El bosque encantado”, concierto para orquesta sobre una obra de Tasso
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
09.00
Ernest Chausson
Trío en sol menor, op.3
Trío Meadowmount
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en mi menor
Jed Wentz, flauta y dirección
Ensamble ”Música ad Rhenum”
Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Tres motetes para coro mixto, op.35
Coro de la Catedral de Bergen / Magnar Mangersnes
10.00
Ignaz Pleyel
Sinfonía en re menor
Camerata Pro Música / Christian Birnbaum
Enrique Granados
Valses poéticos para piano
Daniel Ligorio, piano
Malcolm Arnold
Concierto para oboe y orquesta, op.39
Malcolm Messiter, oboe
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople
11.00
Música de Verano
Johann Nepomuk Hummel
Pequeña fantasía en Do mayor, op.124
Constantino Mastroprimiano, fortepiano
Agostino Steffani
Suite de la ópera “Orlando generoso”
I Barocchisti / Diego Fasolis
Antonín Dvorák
Cuarteto con piano N°1 en Re mayor, op.23
Busch Trio
Miguel da Silva, viola
François Couperin
El despertador
Blandine Verlet, clave
12.00
Michael Praetorius
Villancico “Una rosa ha brotado”
Tallis Scholars / Peter Philips
Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Wilhelm Friedemann Bach
Sonata para clave en la menor
Christophe Rousset, clave
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218
Ray Chen, violín
Orquesta del Festival de Schleswig-Holstein / Christoph Eschenbach
Enrique Granados
Trío op.50
Trío LOM
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Franciszek Lessel
Sonata para piano en Fa mayor, op.2, Nº2
Marcin Lukaszewski, piano
André Caplet
Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas
Ensamble Initium
19.00
Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en do menor, de El arte del violín, op. 3, Nº2
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Jules Massenet
"Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place" de la ópera Werther
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Orquesta Nacional de Francia / Fabien Gabel
Gioachino Rossini
Transcripción para dos guitarras de la Obertura de El barbero de Sevilla
Marcela Sfriso, guitarra
Walter Ujaldón, guitarra
Paquito D'Rivera
Habanera, para clarinete y piano
Paquito D'Rivera, clarinete
Aldo Antognazzi, piano
20.00
Música de Verano
Ignaz Pleyel
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38
Krystian Zimerman, piano
Manuel de Falla
Balada de Mallorca, con texto en catalán de Jacint Verdaguer
Coro Nacional de Jóvenes de la Argentina / Néstor Zadoff
Einojuhani Rautavaara
La isla de la dicha (1995)
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Leif Segerstam
21.00
Claudio Monteverdi
Cuatro primeras escenas del acto II de la ópera L’Incoronazione di Popea
Michael Schopper, bajo
Gerd Türk y Guy de Mei, tenores
Otros solistas vocales
Concerto Vocale / René Jacobs
Claudio Monteverdi
“Pur ti miro, pur ti godo” (“Te miro, te poseo”), del tercer acto de la ópera La coronación de Popea (1642)
Nuria Rial, soprano
Philippe Jaroussky, contratenor
L'Arpeggiata / Christina Pluhar
Maurice Ravel
Sonata N°2 para violín y piano (1927)
Arthur Grumiaux, violín
István Hajdu, piano
Edvard Grieg
Obertura “En otoño”, op.11
Orquesta Sinfónica de Utah / Maurice Abravanel
22.00
Robert de Visée
Suite N°2 para guitarra en La mayor
Rafael Andia, guitarra barroca
Franz Xaver Süssmayr
Sinfonia Turchesca en Do mayor (1790)
Concerto Köln
Anton Arensky
Suite para dos pianos Nº1, op.15
Stephen Coombs e Ian Munro, pianos
Osvaldo Golijov
“K'vakarat”, de Los sueños y las profecías de Isaac el ciego
Mijail Alexandrovich, canto
Cuarteto Kronos
23.00
Franz Schubert
A la música, D.547
La estrella amada, D.861
En enero de 1817
Ian Bostridge, tenor;
Leif Ove Andsnes, piano
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135
Cuarteto Alban Berg
Franz Liszt
Libros de canciones para piano solo. Segundo libro, S. 536-540
Jenö Jándo, piano