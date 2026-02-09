Programación Martes 10 de Febrero

00.00

La Trasnoche Clásica

Carlos Guastavino

Santa Fé para llorar

María Isabel Siewers, guitarra

Béla Bartók

Bosquejos húngaros, Sz 97

The Philharmonia / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach

Capricho por la partida del querido hermano, BWV 992

Rosalyn Tureck, piano

Franz Liszt

Sinfonía Dante, S.109

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés

Mandel Quartet

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Antoine Forqueray

Suite para viola y continuo Nº3 en Re mayor

Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;

Robert Kohnen, clave

Dmitri Shostakovich

Octubre, poema sinfónico en do menor, op.131

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

Domenico Dall'Oglio

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Franz Schubert

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Enrique Granados

Seis piezas sobre cantos populares españoles

Alicia de Larrocha, piano

Astor Piazzolla

Las cuatro estaciones porteñas

Jorge de la Vega, flauta;

Claudio Baraviera, chelo;

Vera Anosova, piano

Henry Purcell

Trumpet Voluntary (arreglo de Jörg Faeber)

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Sergei Rachmaninov

Seis canciones, op.38

Ekaterina Lekhina, soprano;

Peter Dmitriev, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281

Maria João Pires, piano

Jules Massenet

El Cid: Ballet Suite

Orquesta Filarmónica Nacional de Londres / Richard Bonynge

07.00

Y la mañana va

Hugo Alfven

Danza de las doncellas, de la suite El rey de la montaña, op.37

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Frédéric Chopin

Dos nocturnos para piano: N°4 en Fa mayor y N°17 en Si mayor

Leif Ove Andsnes, piano

Joseph Haydn

Sinfonía N°89 en Fa mayor

Orquesta del Siglo 18 / Franz Brüggen

Henry Vieuxtemps

Fantasía apasionada para violín y orquesta, op.35

Charles Jongen, violín

Orquesta Sinfónica de Lieja / Gérard Cartigny

08.00



Benjamin Britten

Lachrymae, reflexiones sobre una canción de John Dowland, para viola y orquesta de cuerdas, op.48a

Rivka Golani, viola

I Musici de Montreal / Yuli Turovski

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Martha Argerich, piano

Grabación realizada en vivo en el Concertgebouw de Amsterdam en 1978.

Francesco Geminiani

Primera parte de “El bosque encantado”, concierto para orquesta sobre una obra de Tasso

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

09.00



Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Meadowmount

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en mi menor

Jed Wentz, flauta y dirección

Ensamble ”Música ad Rhenum”

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)

Tres motetes para coro mixto, op.35

Coro de la Catedral de Bergen / Magnar Mangersnes

10.00

Ignaz Pleyel

Sinfonía en re menor

Camerata Pro Música / Christian Birnbaum

Enrique Granados

Valses poéticos para piano

Daniel Ligorio, piano

Malcolm Arnold

Concierto para oboe y orquesta, op.39

Malcolm Messiter, oboe

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

11.00

Música de Verano

Johann Nepomuk Hummel

Pequeña fantasía en Do mayor, op.124

Constantino Mastroprimiano, fortepiano

Agostino Steffani

Suite de la ópera “Orlando generoso”

I Barocchisti / Diego Fasolis

Antonín Dvorák

Cuarteto con piano N°1 en Re mayor, op.23

Busch Trio

Miguel da Silva, viola

François Couperin

El despertador

Blandine Verlet, clave

12.00

Michael Praetorius

Villancico “Una rosa ha brotado”

Tallis Scholars / Peter Philips

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Wilhelm Friedemann Bach

Sonata para clave en la menor

Christophe Rousset, clave

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218

Ray Chen, violín

Orquesta del Festival de Schleswig-Holstein / Christoph Eschenbach

Enrique Granados

Trío op.50

Trío LOM

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franciszek Lessel

Sonata para piano en Fa mayor, op.2, Nº2

Marcin Lukaszewski, piano

André Caplet

Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

Ensamble Initium

19.00

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en do menor, de El arte del violín, op. 3, Nº2

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Jules Massenet

"Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place" de la ópera Werther

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Nacional de Francia / Fabien Gabel

Gioachino Rossini

Transcripción para dos guitarras de la Obertura de El barbero de Sevilla

Marcela Sfriso, guitarra

Walter Ujaldón, guitarra

Paquito D'Rivera

Habanera, para clarinete y piano

Paquito D'Rivera, clarinete

Aldo Antognazzi, piano

20.00

Música de Verano

Ignaz Pleyel

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38

Krystian Zimerman, piano

Manuel de Falla

Balada de Mallorca, con texto en catalán de Jacint Verdaguer

Coro Nacional de Jóvenes de la Argentina / Néstor Zadoff

Einojuhani Rautavaara

La isla de la dicha (1995)

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Leif Segerstam

21.00

Claudio Monteverdi

Cuatro primeras escenas del acto II de la ópera L’Incoronazione di Popea

Michael Schopper, bajo

Gerd Türk y Guy de Mei, tenores

Otros solistas vocales

Concerto Vocale / René Jacobs

Claudio Monteverdi

“Pur ti miro, pur ti godo” (“Te miro, te poseo”), del tercer acto de la ópera La coronación de Popea (1642)

Nuria Rial, soprano

Philippe Jaroussky, contratenor

L'Arpeggiata / Christina Pluhar

Maurice Ravel

Sonata N°2 para violín y piano (1927)

Arthur Grumiaux, violín

István Hajdu, piano

Edvard Grieg

Obertura “En otoño”, op.11

Orquesta Sinfónica de Utah / Maurice Abravanel

22.00

Robert de Visée

Suite N°2 para guitarra en La mayor

Rafael Andia, guitarra barroca

Franz Xaver Süssmayr

Sinfonia Turchesca en Do mayor (1790)

Concerto Köln

Anton Arensky

Suite para dos pianos Nº1, op.15

Stephen Coombs e Ian Munro, pianos

Osvaldo Golijov

“K'vakarat”, de Los sueños y las profecías de Isaac el ciego

Mijail Alexandrovich, canto

Cuarteto Kronos

23.00

Franz Schubert

A la música, D.547

La estrella amada, D.861

En enero de 1817

Ian Bostridge, tenor;

Leif Ove Andsnes, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135

Cuarteto Alban Berg

Franz Liszt

Libros de canciones para piano solo. Segundo libro, S. 536-540

Jenö Jándo, piano