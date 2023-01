Programación Martes 10 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Alexander Borodin

En las estepas de Asia central

Staatskapelle Dresden / Kurt Sanderling

Franz Berwald

Trío Nº3 re menor

Ilonya Prunyi, piano;

András Kiss, violín;

Csaba Onczay, chelo

Alfonso Ferrabosco, el viejo

Pavana

Anthony Rooley, laúd

Anónimo

Folia Rodrígo Martínez

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Pedro Estevan, percusión;

Adela González-Campa, cascabeles

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

George Frideric Handel

Concerto grosso en La mayor, op.6, Nº11

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.10

Vladimir Ashkenazy, piano

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.77

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para oboe, clarinete, corno, fagot en Mi bemol mayor, K.297b

Walter Lehmayer, oboe;

Peter Schmidl, clarinete;

Gunther Hogner, corno;

Fritz Faltl, fagot

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53 (Libro Nº4)

Canciones sin palabras, op.62 (Libro Nº5)

Martin Jones, piano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo (guitarra) en la menor, op.1, Nº4

René Clémencic, flauta dulce;

András Kecskés, guitarra

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz.68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Piotr Ilich Chaikovsky

Sexteto para cuerdas en re menor, op.70. "Souvenir de Florencia"

Sexteto del Atelier Instrumental de Expresión Contemporánea / Jean Bernard

07.00

Y la mañana va

Eric Coates

Cenicienta, una fantasía orquestal

Real Orquesta Filarmónica de Liverpool / John Wilson

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60

Martha Argerich, piano

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

Ensamble L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Erik Satie

“Parade” ballet realista sobre un tema de Jean Cocteau.

Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

08.00

Lodovico Giustini (compositor italiano, 1685-1743)

Sonata en Sol mayor, op.1, Nro.12

Paolo Zentilin, piano

Sergei Prokofiev

Cuarteto Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Vincent D’Indy

Istar, variaciones sinfónicas, op.42

Real Orquesta Nacional de Escocia / Jean-Luc Tingaud

09.00

Frank Bridge

Sonata para chelo y piano

Penélope Lynex, chelo

Alexander Wells, piano

Ernst Wilhelm Wolf (compositor alemán, 1735-1792)

Sinfonía en Fa mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Nicolás Pasquet

Mario Castelnuovo Tedesco

Tonadilla para guitarra, op.170, Nº5

Matías Liva, guitarra

10.00

Pierre Rode (compositor y violinista francés, 1774-1830)

Concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.4

Friedemann Eichhorn, violín

Orquesta Filarmónica de Jena / Nicolás Pasquet

Erwin Schulhoff

Cinco estudios de jazz

Eldar Nebolsin, piano

William Walton

“La batalla de Gran Bretaña”, suite de la música para la película de Guy Hamilton, del año 1969

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

Música de Verano

Michele Stratico (1728 - c.1782)

Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Dmitri Shostakovich

Sonata para piano N°1, op.12

Lilya Zilberstein, piano

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, ciclo de canciones sobre textos de Adelbert von Chamisso, op.42

Miah Persson, soprano

Joseph Breinl, piano

12.00

Carlos López Buchardo

Escenas argentinas

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Arnold Bax

Noneto para flauta, oboe, clarinete, cuarteto, contrabajo y arpa

Miembros de The Nash Ensemble

Carl Stamitz (1745 – 1801)

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

13.00

Actualidad musical

Ludwig van Beethoven

Sinfonía N°3 en Mi bemol mayor, “Heroica”

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Registro tomado el 6 de marzo de 2022 en Berlín

14.00

Ethel Smyth (compositora británica, 1858-1944)

Cuarteto de cuerdas en mi menor

Villiers Quartet

Gaetano Donizetti ´

Dos arias:

“Una furtiva lagrima”, de la ópera El elixir de amor

y

“Potessi vivere com’io vorrei”, de la ópera Rosmonda de Inglaterra

Javier Camarena, tenor

Coro Donizetti Opera, dirigido por Fabio Tartari

Orquesta Gli Originali / Riccardo Frizza

15.00

Alberto Williams

Sinfonía N°1 en si menor, op.44

Orquesta Sinfónica Nacional / Emmanuel Siffert

El 6 de mayo de 2022 en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner

Claudio Monteverdi

Salmo N°109, “Dixit Dominus”

Solistas vocales

Coro de Cámara de Namur

Ensamble Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón

Alberto Nepomuceno (1864-1920)

Suite antigua (versión para orquesta de cuerdas)

English Chamber Orchestra / Neil Thomson

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Claude Debussy

Petite Suite para piano a 4 manos, L.65

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Pieter Hellendaal

Gran concerto grosso Nº4 en Mi bemol mayor, op.3

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Agustín Barrios Mangoré

Vals para guitarra, op.8, Nº4

Pepe Romero, guitarra

19.00

Louis Ferdinand

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones para chelo y orquesta sobre un tema rococó, op.33

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Astor Piazzolla

Jacinto Chiclana y El títere (textos de Jorge Luis Borges)

Bernard Fink, mezzosoprano

Marcos Fink, bajo-barítono

Carmen Piazzini, piano

20.00

Darius Milhaud

La chimenea del Rey René, op.205

Ensamble Atenea

Georg Philipp Telemann

Suite en Si bemol mayor, "Obertura de los pueblos"

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Sviatoslav Richter, piano

21.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"

Cuarteto Amadeus

Ángel Lasala (Argentina, 1914-2000)

Impresiones de mi tierra

Beatriz Balzi, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, clave

Jordi Savall, viola da gamba

Piotr Ilich Chaikovsky

Abril y Junio, de la suite Las estaciones, op.37b

Mijail Pletnev, piano

22.00

Aleksandr Dargomyzhski

“Danza gitana”, de la ópera Rusalka (1855)

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar

Béla Bartók

Música del ballet pantomima en un acto El príncipe de madera, op.13 (1916)

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

23.00

Industria Nacional

Francisco Tárrega

Gran jota

Javier Bravo, guitarra

José André

Santa Rosa de Lima. Cantata para recitante, soprano, coro femenino y orquesta (1930)

Delia Garcés, recitante

Nilda Hoffmann, soprano

Coro de la Schola Cantorum de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA

Orquesta Sinfónica de Radio Nacional/ Juan Emilio Martini

Pompeyo Camps

Cuarteto en un movimiento y con un único tema, op.32 (1957)

Cuarteto Pessina

Anónimo (s.XV)

La ingrata

Pierre Attaingnant

Branle

Juan Ponce

Ave color, vini clari