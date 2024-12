Programación Martes 10 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Benny Bailey

One long string

Pat Metheny y Charlie Haden

Waltz for Ruth

Our spanish love song

Tom Lieberman

That’s why I love you most

Guinea pig

Tee many martoonis

00.30

La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Evgeny Kissin, piano

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto Nº2 en do menor, op.14

Cuarteto de Copenhague

Manuel de Falla

Noches en los jardines de España, impresiones sinfónicas para piano y orquestra

Alicia De Larrocha, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Rafael Frühbeck de Burgos

Malcolm Arnold

Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37

Judith Pearce, flauta;

Gareth Hulse, oboe;

Michael Collins, clarinete

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Claude Debussy

El mar. Tres bosquejos sinfónicos

Orquesta Sinfónica de la BBC / Malcolm Sargent

Felix Mendelssohn

Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus

Cuarteto Melos

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

Johann Nepomuk Hummel

Partita-octeto en Mi bemol mayor

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Edward Elgar

Suite La corona de la India, op.66

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

06.00

Y la mañana va

Gabriel Pierné

“Viaje al país de la ternura”, para flauta, violín, viola, chelo y arpa

Miembros de la Orquesta de Cámara de Inglaterra

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13

Jean-Yves Thibaudet, piano

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en Do mayor, op.5, Nº3

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

János Sebestyéns, clave



Rued Langgaard (compositor danés, 1893-1952)

Sinfonía Nº5, "Tierras de estepas"

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel



07.00

Arnold Bax

En las colinas de las hadas

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Franz Schubert

Dos impromptus para piano, Deutsch 899: Nº2 en Mi bemol mayor y Nª3 en Sol bemol mayor

Maria João Pires, piano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en Fa mayor, op.1, Nº11

Ensamble L'Ecole d'Orphée

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº12 en Sol mayor, K.110

Orquesta de Cámara de Praga / Charles Mackerras



08.00



Joseph Rheinberger

Concierto para órgano y orquesta Nº1 en Fa mayor, op.137

Michael Murray, órgano

Orquesta Filarmónica Real / Jahja Ling

Manuel de Falla

Dos melodías para chelo y piano

Michael Kevin Jones, chelo

Graham Jackson, piano

Béla Bartók

Dos imágenes para orquesta

Orquesta Filarmónica de Budapest / Miklós Erdélyi

09.00

Sergei Rachmaninov

Etudes tableaux para piano, op.39

Vladimir Ashkenazy, piano

Giuseppe Tartini

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Alexis Kossenko, flauta y dirección

Orquesta Les Ambassadeurs



10.00

Ernest John Moeran

Sonata para violín y piano en mi menor

Donald Scotts, violín

John Talbot, piano

Leos Janácek

Suite de la ópera “Destino”

Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Engelbert Humperdinck

Cuarteto en Do mayor

Cuarteto Diógenes

11.00

Los Caminos del Barroco

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sansón, cantata

Isabelle Desrochers, soprano

Las Voces Humanas

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo Nº2 en Re mayor (1707)

Lina Tur Bonet, violín

Patxi Montero, viola da gamba

Kenneth Weiss, clave

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Quinto acto de la tragedia lírica Céfalo y Procis, con libreto de Joseph-François Duché de Vancy (1694)

Achim Schulz, tenor

Ana Jesús Sánchez, soprano

Otros cantantes

Ensamble Musica Fiorita / Daniela Dolci

12.00

El Clásico del Mediodía

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta en re menor

Katharina Spreckelsen, oboe

The English Concert / Harry Bicket

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Olivier Doise, oboe;

Alexandre Tharaud, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.7, Nº3

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta N°3 en do menor, op.37

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Simon Rattle

Giovanni Hoffmann

Sonata para mandolina y guitarra en Sol mayor (1799)

Dúo Capriccioso

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Amilcare Ponchielli

“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda

Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Giuseppe Verdi

Ad una Stella y Lo spazzacamino

Margaret Price, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Ralph Vaughan Williams

El ascenso de la alondra

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg

19.00

Georg Philipp Telemann

Suite de naciones antiguas y modernas en Sol mayor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Frédéric Chopin

Mazurca para piano Nº18 en do menor, op.30, Nº1

Kemal Gekić, piano

20.00

La Gran Aldea (España)

Salvador Bacarisse

Concertino para guitarra y orquesta en la menor, op.72

Narciso Yepes, guitarra

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de España / Odón Alonso

Antonio Sarrier

Sinfonía en Re mayor

Sinfonietta Rias de Berlín / Jorge Velazco

Autor anónimo

Tres canarios para ensamble de cuerdas

Integrantes del conjunto Hesperion XX / Jordi Savall

Pablo Sorozábal

“¡No puede ser!” y “Dúo de Manola y Leandro” de La tabernera del puerto

Leda Barclay, soprano

Alfredo Kraus, tenor

Orquesta de Conciertos de Madrid / Pablo Sorozábal

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional