Programación Martes 10 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

The Vanguard Jazz Orchestra

Extra credit

Svetlana Marinchenko Trío

Hide and seek

Michael

Rachael & Vilray

Treat me better

Without a thought for my heart

At your mother’s house

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Jean Philippe Rameau

Música de ballet de la ópera Hippolyte et Aricie

Les Arts Florissants / William Christie

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en re menor, K.442

Trío Beaux Arts

Frédéric Chopin

Berceuse para piano en Re bemol mayor, op.57

Murray Perahia, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Maurice André, trompeta

Ad Mater, oboe

Jaap Schröder, y Jacques Holtman, violins

Anner Bylsma, chelo

Gustav Leonhardt, clave

Isaac Albéniz

Córdoba, de Cantos de España para piano, op. 232, No. 4(transcripción para dos guitarras)

Dúo Horreaux-Trehard

Sergei Prokofiev

Sonata para dos violines en Do mayor, op.56 (arr. de David Oistrach)

Eleonora Turovsky, violín

Yuri Turovsky, chelo

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26

Wilhelm Kempff

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, “El trino del Diablo” (cadencia: Kreisler)

Itzhak Perlman, violín

Janet Goodman Guggenheim, piano

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Northern Sinfonia / Myung-Whun Chung

07.00

Y la mañana va



Franz Schubert

Tres impromptus para piano, op.90, D.899

Alfred Brendel, piano

Marc-André Dalbavie (compositor francés nacido en 1961)

Concierto para flauta y orquesta

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Peter Eötvös

León Minkus

Música del ballet Paquita

Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú / Algiz Zuraitis

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Florestan

Franz Danzi

Quinteto para vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto de vientos Michael Thompson

Joseph Lanner

Valses de Pest, op.93

Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hoboken 7, Nº2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn

Andante y variaciones para piano a cuatro manos en Si bemol mayor, op.83a

Hector Moreno y Norberto Capelli, piano

Henry Purcell

Suite la de la música incidental de “Bonduca, o La heroína británica”

The Parley of Instruments / Peter Holman

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1. Arreglo para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Zapolski

Francis Poulenc

Sexteto para piano, flauta, oboe, clarinete, fagot y corno

Ensamble Nash

Anton Arensky

“Siluetas”, suite para orquesta Nº2, op.23

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitry Yablonsky

George Frideric Handel

Lucrezia, cantata HWV145

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Charles Alkan

Scherzo diabólico y Barcarola

Bernard Ringeissen, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón