Programación martes 1 de septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Dizzy Gillespie y Roy Eldridge
Algo bueno
Sometimes I'm happy
Arne Jansen
Still learning
Elsie Nouvel
Throw it away
Detour ahead
00.30
Trasnoche Clásica
Camille Saint-Saëns
Sonata para oboe y piano en Re mayor, op. 166
Olivier Doise, oboe; Alexandre Tharaud, piano
Béla Bartók
Para niños, vol. 1
Zoltán Kocsis, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op. 33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Francesco Geminiani
Concerto grosso en sol menor, op. 3, Nº 2, H. 74
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
João Pernambuco
Choro
Leo Brouwer
Música incidental campesina
Leo Brouwer y Víctor Pellegrini, dúo de guitarras
Claude Debussy
Tres baladas de François Villon, L. 119
Udo Reinemann, barítono; Theodor Paraskivesko, piano
Ludwig van Beethoven
Trío Nº 2 en Sol mayor, op. 1, Nº 2
Trío Beaux Arts
Bedřich Smetana
Polca de la ópera La novia vendida
Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholtz
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº 27 en Si bemol mayor, K. 595
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan
Alban Berg
Suite lírica para cuarteto
Cuarteto Alban Berg
Robert Schumann
Canción de la noche, op. 96, Nº 1
Arribo y partida, op. 90, Nº 3
Paul Eswood, contratenor; Nicholas McGegan, piano
Johann Sebastian Bach
Suite para chelo Nº 2 en re menor, BWV 1008
Lynn Harrell, chelo
Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op. 128
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi
Domenico Scarlatti
Sonata en si menor, K. 377, arreglo para guitarra
Gergely Sárközy, guitarra
Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº 1 en do menor, op. 89
Maureen Jones, piano
Quinteto Fauré de Roma
Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº 2 en mi menor, op. 57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº 1 en fa menor, op. 120, Nº 1
Lars Anders Tomter, viola; Leif Ove Andsnes, piano
Franz Liszt
Prometeo, poema sinfónico Nº 5, S. 99
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
George Enescu
Suite para piano Nº 3, op. 18, “Piezas impromptu”
Aurora Ienei, piano
07.00
Y la mañana va
Robert Schumann
Manfredo, obertura, op. 115
Orquesta Philharmonia / Christian Thielemann
Jean-Marie Leclair
Sonata para dos violines en Fa mayor, op. 3, Nº 4
Dominique y Raymond D'Arco, violines
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº 2 en si bemol menor, op. 36
Alexis Weissenberg, piano
08.00
Benjamin Britten
Mañanas musicales, sobre temas de Gioacchino Rossini
National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge
Edvard Grieg
Suite de los tiempos de Holberg, op. 40
Orquesta de Cámara de Mito / Seiji Ozawa
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K. 364
Itzhak Perlman, violín
Pinchas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
09.00
Antonín Dvořák
Obertura Carnaval, op. 92
Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz
Francis Poulenc
Las tardes de Nazelles
Pascal Rogé, piano
Carl Stamitz
Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor
Franz y Erwin Klein, clarinetes
Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider
10.00
Franz Schubert
Sinfonía Nº 1 en Re mayor, D. 82
Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe
Eduard Tubin
Tres piezas para piano, del ciclo “Canciones populares de mi país”
Vardo Rumessen, piano
Richard Strauss
Música festiva para la ciudad de Viena, op. 133
London Brass Virtuosi / David Honeyball
11.00
Los caminos del Barroco
Claudio Monteverdi
“Sanctus” y “Benedictus” de la Missa da capella sobre el motete “In illo tempore”, de Gombert
Ensamble Vocal Odhecaton / Paolo da Col
Claudio Monteverdi
“Domine, ad adjuvandum me festina”, del Vespro della Beata Vergine
Cantus Cölln / Konrad Junghänel
Claudio Monteverdi
“Dixit Dominus”, del Vespro della Beata Vergine
Collegium Vocale de Gante
La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe
Claudio Monteverdi
Himno “Ave maris stella”, del Vespro della Beata Vergine
Coro Arnold Schoenberg
Concentus Musicus / Nikolaus Harnoncourt
Claudio Monteverdi
“Nigra sum”, del Vespro della Beata Vergine
Nigel Noth, tenor
Taverner Consort / Andrew Parrott
Claudio Monteverdi
“Magnificat II” a seis partes, del Vespro della Beata Vergine
Solistas vocales
Coro Monteverdi
Coro de Oratorio Junior de Londres
Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner
12.00
Al mediodía
Józef Elsner
Sonata en Fa mayor para violín y piano, op. 10, Nº 1
Christoph Heidemann, violín; Beni Araki, piano
Leone Sinigaglia
Danzas piamontesas, op. 31
Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín / Michele Mariotti
René Eespere
Ritornell, para dos guitarras
Esteban Colucci, guitarra
Bedřich Dionys Weber
Variaciones en Fa mayor para trompeta y orquesta
Niklas Eklund, trompeta
Orquesta de Cámara de Suecia / Roy Goodman
Antonín Dvořák
Cipreses Nº 2, 3, 10 y 11
Cuarteto de Praga
13.00
Dos horas con la actualidad (Boris)
15.00
Música documental
Karl Friedrich Abel
Tres piezas para viola da gamba sola del Manuscrito Drexel
Petr Wagner, viola da gamba
Anton Reicha
Concierto en Mi bemol mayor para piano y orquesta
Jan Bartoš, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Petr Popelka
Alessandro Rolla
Cuarteto en Do mayor para flauta, violín, viola y chelo, op. 2, Nº 2
Mario Carbotta, flauta
Enrico Casazza, violín
Alice Bisanti, viola
Marcello Scandelli, chelo
18.00
El regreso
Claudio Rebagliati
Rapsodia peruana
Fort Worth Symphony Orchestra / Miguel Harth-Bedoya
Charles-Valentin Alkan
Sonatina para piano en la menor, op. 61
Bernard Ringeissen, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº 13 en re menor, K. 173
Cuarteto Festetics
Georges Bizet
Selección de la ópera Carmen
Elīna Garanča, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Karel Mark Chichon
19.00
Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op. 13, Nº 6
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco
Bob van Asperen, clave
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op. 33
Li-Wei Qin, chelo
Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász
Ludwig van Beethoven
Rondó para violín y piano en Sol mayor, WoO 41
David Garrett, violín
Bruno Canino, piano
20.00
Momentos musicales
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº 5 en Re mayor, op. 102, Nº 2
Pierre Fournier, chelo
Wilhelm Kempff, piano
Bedřich Smetana
Cinco danzas checas
Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / František Jílek
Georg Philipp Telemann
Concierto para viola y orquesta en Sol mayor
Simon Standage, viola
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
21.00
Ernest Bloch
Dos interludios de la ópera Macbeth
Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en re menor, K. 442
Trío Beaux Arts
Tobias Hume
Harke, harke, para viola da gamba
Good againe, para viola da gamba en Sol mayor
Jordi Savall, viola da gamba
Pieter van Maldere
Sinfonía en Fa mayor a cuatro
The Academy of Ancient Music / Filip Bral
22.00
Industria Nacional
Robert Schumann
Liederkreis, op. 39
Lucas Debevec Mayer, bajo-barítono
Ana María Floriani, piano
Roberto García Morillo
Tres números de la Suite sinfónica “Usher”, según Edgar Allan Poe, op. 8
Orquesta Sinfónica Nacional / Simón Blech
Roberto Pintos
Mirando la tierra perdida y Va por el agua, para flauta, arpa y chelo
Trío Archipel
23.00
Complemento musical
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº 2 en Fa mayor, op. 99
Jacqueline du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Maurice Ravel
Mi madre la oca. Música de ballet
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit