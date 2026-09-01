PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

01/09/2026

Programación martes 1 de septiembre

00.00
Trasnoche Jazz

Dizzy Gillespie y Roy Eldridge
Algo bueno
Sometimes I'm happy

Arne Jansen
Still learning

Elsie Nouvel
Throw it away
Detour ahead

00.30
Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns
Sonata para oboe y piano en Re mayor, op. 166
Olivier Doise, oboe; Alexandre Tharaud, piano

Béla Bartók
Para niños, vol. 1
Zoltán Kocsis, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op. 33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Francesco Geminiani
Concerto grosso en sol menor, op. 3, Nº 2, H. 74
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

João Pernambuco
Choro
Leo Brouwer
Música incidental campesina
Leo Brouwer y Víctor Pellegrini, dúo de guitarras

Claude Debussy
Tres baladas de François Villon, L. 119
Udo Reinemann, barítono; Theodor Paraskivesko, piano

Ludwig van Beethoven
Trío Nº 2 en Sol mayor, op. 1, Nº 2
Trío Beaux Arts

Bedřich Smetana
Polca de la ópera La novia vendida
Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholtz

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº 27 en Si bemol mayor, K. 595
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan

Alban Berg
Suite lírica para cuarteto
Cuarteto Alban Berg

Robert Schumann
Canción de la noche, op. 96, Nº 1
Arribo y partida, op. 90, Nº 3
Paul Eswood, contratenor; Nicholas McGegan, piano

Johann Sebastian Bach
Suite para chelo Nº 2 en re menor, BWV 1008
Lynn Harrell, chelo

Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op. 128
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Domenico Scarlatti
Sonata en si menor, K. 377, arreglo para guitarra
Gergely Sárközy, guitarra

Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº 1 en do menor, op. 89
Maureen Jones, piano
Quinteto Fauré de Roma

Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº 2 en mi menor, op. 57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº 1 en fa menor, op. 120, Nº 1
Lars Anders Tomter, viola; Leif Ove Andsnes, piano

Franz Liszt
Prometeo, poema sinfónico Nº 5, S. 99
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

George Enescu
Suite para piano Nº 3, op. 18, “Piezas impromptu”
Aurora Ienei, piano

07.00
Y la mañana va

Robert Schumann
Manfredo, obertura, op. 115
Orquesta Philharmonia / Christian Thielemann

Jean-Marie Leclair
Sonata para dos violines en Fa mayor, op. 3, Nº 4
Dominique y Raymond D'Arco, violines

Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº 2 en si bemol menor, op. 36
Alexis Weissenberg, piano

08.00

Benjamin Britten
Mañanas musicales, sobre temas de Gioacchino Rossini
National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Edvard Grieg
Suite de los tiempos de Holberg, op. 40
Orquesta de Cámara de Mito / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K. 364
Itzhak Perlman, violín
Pinchas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

09.00

Antonín Dvořák
Obertura Carnaval, op. 92
Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

Francis Poulenc
Las tardes de Nazelles
Pascal Rogé, piano

Carl Stamitz
Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor
Franz y Erwin Klein, clarinetes
Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

10.00

Franz Schubert
Sinfonía Nº 1 en Re mayor, D. 82
Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe

Eduard Tubin
Tres piezas para piano, del ciclo “Canciones populares de mi país”
Vardo Rumessen, piano

Richard Strauss
Música festiva para la ciudad de Viena, op. 133
London Brass Virtuosi / David Honeyball

11.00
Los caminos del Barroco

Claudio Monteverdi
“Sanctus” y “Benedictus” de la Missa da capella sobre el motete “In illo tempore”, de Gombert
Ensamble Vocal Odhecaton / Paolo da Col

Claudio Monteverdi
“Domine, ad adjuvandum me festina”, del Vespro della Beata Vergine
Cantus Cölln / Konrad Junghänel

Claudio Monteverdi
“Dixit Dominus”, del Vespro della Beata Vergine
Collegium Vocale de Gante
La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

Claudio Monteverdi
Himno “Ave maris stella”, del Vespro della Beata Vergine
Coro Arnold Schoenberg
Concentus Musicus / Nikolaus Harnoncourt

Claudio Monteverdi
“Nigra sum”, del Vespro della Beata Vergine
Nigel Noth, tenor
Taverner Consort / Andrew Parrott

Claudio Monteverdi
“Magnificat II” a seis partes, del Vespro della Beata Vergine
Solistas vocales
Coro Monteverdi
Coro de Oratorio Junior de Londres
Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

12.00
Al mediodía

Józef Elsner
Sonata en Fa mayor para violín y piano, op. 10, Nº 1
Christoph Heidemann, violín; Beni Araki, piano

Leone Sinigaglia
Danzas piamontesas, op. 31
Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín / Michele Mariotti

René Eespere
Ritornell, para dos guitarras
Esteban Colucci, guitarra

Bedřich Dionys Weber
Variaciones en Fa mayor para trompeta y orquesta
Niklas Eklund, trompeta
Orquesta de Cámara de Suecia / Roy Goodman

Antonín Dvořák
Cipreses Nº 2, 3, 10 y 11
Cuarteto de Praga

13.00
Dos horas con la actualidad (Boris)

15.00
Música documental

Karl Friedrich Abel
Tres piezas para viola da gamba sola del Manuscrito Drexel
Petr Wagner, viola da gamba

Anton Reicha
Concierto en Mi bemol mayor para piano y orquesta
Jan Bartoš, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Petr Popelka

Alessandro Rolla
Cuarteto en Do mayor para flauta, violín, viola y chelo, op. 2, Nº 2
Mario Carbotta, flauta
Enrico Casazza, violín
Alice Bisanti, viola
Marcello Scandelli, chelo

18.00
El regreso

Claudio Rebagliati
Rapsodia peruana
Fort Worth Symphony Orchestra / Miguel Harth-Bedoya

Charles-Valentin Alkan
Sonatina para piano en la menor, op. 61
Bernard Ringeissen, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº 13 en re menor, K. 173
Cuarteto Festetics

Georges Bizet
Selección de la ópera Carmen
Elīna Garanča, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Karel Mark Chichon

19.00

Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op. 13, Nº 6
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco
Bob van Asperen, clave

Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op. 33
Li-Wei Qin, chelo
Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász

Ludwig van Beethoven
Rondó para violín y piano en Sol mayor, WoO 41
David Garrett, violín
Bruno Canino, piano

20.00
Momentos musicales

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº 5 en Re mayor, op. 102, Nº 2
Pierre Fournier, chelo
Wilhelm Kempff, piano

Bedřich Smetana
Cinco danzas checas
Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / František Jílek

Georg Philipp Telemann
Concierto para viola y orquesta en Sol mayor
Simon Standage, viola
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

21.00

Ernest Bloch
Dos interludios de la ópera Macbeth
Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en re menor, K. 442
Trío Beaux Arts

Tobias Hume
Harke, harke, para viola da gamba
Good againe, para viola da gamba en Sol mayor
Jordi Savall, viola da gamba

Pieter van Maldere
Sinfonía en Fa mayor a cuatro
The Academy of Ancient Music / Filip Bral

22.00
Industria Nacional

Robert Schumann
Liederkreis, op. 39
Lucas Debevec Mayer, bajo-barítono
Ana María Floriani, piano

Roberto García Morillo
Tres números de la Suite sinfónica “Usher”, según Edgar Allan Poe, op. 8
Orquesta Sinfónica Nacional / Simón Blech

Roberto Pintos
Mirando la tierra perdida y Va por el agua, para flauta, arpa y chelo
Trío Archipel

23.00
Complemento musical

Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº 2 en Fa mayor, op. 99
Jacqueline du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano

Maurice Ravel
Mi madre la oca. Música de ballet
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit