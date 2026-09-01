Programación martes 1 de septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Dizzy Gillespie y Roy Eldridge

Algo bueno

Sometimes I'm happy

Arne Jansen

Still learning

Elsie Nouvel

Throw it away

Detour ahead

00.30

Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op. 166

Olivier Doise, oboe; Alexandre Tharaud, piano

Béla Bartók

Para niños, vol. 1

Zoltán Kocsis, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op. 33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Francesco Geminiani

Concerto grosso en sol menor, op. 3, Nº 2, H. 74

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

João Pernambuco

Choro

Leo Brouwer

Música incidental campesina

Leo Brouwer y Víctor Pellegrini, dúo de guitarras

Claude Debussy

Tres baladas de François Villon, L. 119

Udo Reinemann, barítono; Theodor Paraskivesko, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº 2 en Sol mayor, op. 1, Nº 2

Trío Beaux Arts

Bedřich Smetana

Polca de la ópera La novia vendida

Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholtz

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº 27 en Si bemol mayor, K. 595

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan

Alban Berg

Suite lírica para cuarteto

Cuarteto Alban Berg

Robert Schumann

Canción de la noche, op. 96, Nº 1

Arribo y partida, op. 90, Nº 3

Paul Eswood, contratenor; Nicholas McGegan, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº 2 en re menor, BWV 1008

Lynn Harrell, chelo

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op. 128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Domenico Scarlatti

Sonata en si menor, K. 377, arreglo para guitarra

Gergely Sárközy, guitarra

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº 1 en do menor, op. 89

Maureen Jones, piano

Quinteto Fauré de Roma

Guillaume Dumanoir

Suite del ballet de Estocolmo

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº 2 en mi menor, op. 57

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº 1 en fa menor, op. 120, Nº 1

Lars Anders Tomter, viola; Leif Ove Andsnes, piano

Franz Liszt

Prometeo, poema sinfónico Nº 5, S. 99

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

George Enescu

Suite para piano Nº 3, op. 18, “Piezas impromptu”

Aurora Ienei, piano

07.00

Y la mañana va

Robert Schumann

Manfredo, obertura, op. 115

Orquesta Philharmonia / Christian Thielemann

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en Fa mayor, op. 3, Nº 4

Dominique y Raymond D'Arco, violines

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº 2 en si bemol menor, op. 36

Alexis Weissenberg, piano

08.00

Benjamin Britten

Mañanas musicales, sobre temas de Gioacchino Rossini

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Edvard Grieg

Suite de los tiempos de Holberg, op. 40

Orquesta de Cámara de Mito / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K. 364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

09.00

Antonín Dvořák

Obertura Carnaval, op. 92

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

10.00

Franz Schubert

Sinfonía Nº 1 en Re mayor, D. 82

Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe

Eduard Tubin

Tres piezas para piano, del ciclo “Canciones populares de mi país”

Vardo Rumessen, piano

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op. 133

London Brass Virtuosi / David Honeyball

11.00

Los caminos del Barroco

Claudio Monteverdi

“Sanctus” y “Benedictus” de la Missa da capella sobre el motete “In illo tempore”, de Gombert

Ensamble Vocal Odhecaton / Paolo da Col

Claudio Monteverdi

“Domine, ad adjuvandum me festina”, del Vespro della Beata Vergine

Cantus Cölln / Konrad Junghänel

Claudio Monteverdi

“Dixit Dominus”, del Vespro della Beata Vergine

Collegium Vocale de Gante

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

Claudio Monteverdi

Himno “Ave maris stella”, del Vespro della Beata Vergine

Coro Arnold Schoenberg

Concentus Musicus / Nikolaus Harnoncourt

Claudio Monteverdi

“Nigra sum”, del Vespro della Beata Vergine

Nigel Noth, tenor

Taverner Consort / Andrew Parrott

Claudio Monteverdi

“Magnificat II” a seis partes, del Vespro della Beata Vergine

Solistas vocales

Coro Monteverdi

Coro de Oratorio Junior de Londres

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

12.00

Al mediodía

Józef Elsner

Sonata en Fa mayor para violín y piano, op. 10, Nº 1

Christoph Heidemann, violín; Beni Araki, piano

Leone Sinigaglia

Danzas piamontesas, op. 31

Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín / Michele Mariotti

René Eespere

Ritornell, para dos guitarras

Esteban Colucci, guitarra

Bedřich Dionys Weber

Variaciones en Fa mayor para trompeta y orquesta

Niklas Eklund, trompeta

Orquesta de Cámara de Suecia / Roy Goodman

Antonín Dvořák

Cipreses Nº 2, 3, 10 y 11

Cuarteto de Praga

13.00

Dos horas con la actualidad (Boris)

15.00

Música documental

Karl Friedrich Abel

Tres piezas para viola da gamba sola del Manuscrito Drexel

Petr Wagner, viola da gamba

Anton Reicha

Concierto en Mi bemol mayor para piano y orquesta

Jan Bartoš, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Petr Popelka

Alessandro Rolla

Cuarteto en Do mayor para flauta, violín, viola y chelo, op. 2, Nº 2

Mario Carbotta, flauta

Enrico Casazza, violín

Alice Bisanti, viola

Marcello Scandelli, chelo

18.00

El regreso

Claudio Rebagliati

Rapsodia peruana

Fort Worth Symphony Orchestra / Miguel Harth-Bedoya

Charles-Valentin Alkan

Sonatina para piano en la menor, op. 61

Bernard Ringeissen, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº 13 en re menor, K. 173

Cuarteto Festetics

Georges Bizet

Selección de la ópera Carmen

Elīna Garanča, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Karel Mark Chichon

19.00

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op. 13, Nº 6

Han de Vries, oboe

Wouter Möller, chelo barroco

Bob van Asperen, clave

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op. 33

Li-Wei Qin, chelo

Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász

Ludwig van Beethoven

Rondó para violín y piano en Sol mayor, WoO 41

David Garrett, violín

Bruno Canino, piano

20.00

Momentos musicales

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº 5 en Re mayor, op. 102, Nº 2

Pierre Fournier, chelo

Wilhelm Kempff, piano

Bedřich Smetana

Cinco danzas checas

Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / František Jílek

Georg Philipp Telemann

Concierto para viola y orquesta en Sol mayor

Simon Standage, viola

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

21.00

Ernest Bloch

Dos interludios de la ópera Macbeth

Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en re menor, K. 442

Trío Beaux Arts

Tobias Hume

Harke, harke, para viola da gamba

Good againe, para viola da gamba en Sol mayor

Jordi Savall, viola da gamba

Pieter van Maldere

Sinfonía en Fa mayor a cuatro

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

22.00

Industria Nacional

Robert Schumann

Liederkreis, op. 39

Lucas Debevec Mayer, bajo-barítono

Ana María Floriani, piano

Roberto García Morillo

Tres números de la Suite sinfónica “Usher”, según Edgar Allan Poe, op. 8

Orquesta Sinfónica Nacional / Simón Blech

Roberto Pintos

Mirando la tierra perdida y Va por el agua, para flauta, arpa y chelo

Trío Archipel

23.00

Complemento musical

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº 2 en Fa mayor, op. 99

Jacqueline du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Maurice Ravel

Mi madre la oca. Música de ballet

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit