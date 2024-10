Programación Martes 1 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Art Tatum

Blue Lou

Isn’t it romantic

Love for sale

Lazarev Project Group

Grenzenlos

Keenan McKenzie Septet

Transcontinental

Callous and kind

The dwindling light by the sea

00.30

La Trasnoche Clásica

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20

Vladimir Horowitz, piano

Charles Avison

Concerto grosso Nº3 en re menor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Carlos Chávez

Sarabanda para cuerdas

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Johannes Brahms

Souvenir de Rusia

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

George Frideric Handel

The King Shall Rejoice, HWV 260

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Sergei Prokofiev

Tres piezas para piano, op.59

Boris Berman, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en si menor, R.424

Heinrich Schiff, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Anton Webern

Variaciones para piano, op.27

Maurizio Pollini, piano

Jean-Baptiste Antoine Forqueray

La du vancel (arr. para viola da gamba de J. Savall)

Jordi Savall, viola da gamba

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

Federico El Grande

Adagio del Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Re mayor, K.175

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Frank Bridge

Cuarteto Nº2 en sol menor

Cuarteto Delmé

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Louis Ferdinand

Trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

06.00

Y la mañana va

Felix Mendelssohn

“Sueño de una noche de verano”, obertura en Mi mayor, op.21

Orquesta Estatal de Hungría / Adam Fischer

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor, op.37, Nº1

Donatella Failoni, piano

Georg Philipp Telemann

Sonata en trío para flauta dulce, oboe y bajo continuo en do menor

Miembros de la Camerata Köln

Dmitri Shostakovich

“Octubre”, poema sinfónico en do menor, op.131

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi



07.00

Johann Simon Mayr

Obertura para el melodrama “Los americanos”

Orquesta Concerto de Bassus / Franz Hauk

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano N°31 en La bemol mayor, op.10

Alexandre Tharaud, piano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en Ia menor, op.1, N°4

Ensamble L’Ecole d’Orphée

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1

Orquesta Juvenil de Copenhague / Morten Ryelund Sörensen



08.00

Francis Poulenc

Concierto para dos pianos y orquesta en re menor

Tomer Lev y Daniel Borovitzky, pianos

Royal Philharmonic Orchestra / Dmitry Yablonsky

Franz Schubert

Cuarteto Nº4 en Do mayor, Deutsch 46

Cuarteto Meios

Francesco Geminiani

Concerto grosso en La mayor, op.2, N°6

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken



09.00

William Hurlstone

Fantasía sobre un aire sueco

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Hugo Stähie (compositor alemán, 1826-1848) .

Cuarteto con piano en La mayor, op.1

Cuarteto Mozart



10.00

Charles Bestor (compositor y pedagogo estadounidense, 1924-2016)

3 bocetos para octeto de vientos

Ensamble de vientos de Massachusetts

Bohuslav Martinú

Sonata para piano

Giorgio Koukl, piano

Anton Arensky

Suite del ballet “Las noches egipcias”, op.50

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Boris Demchenko

11.00

Los Caminos del Barroco

André Campra

“Italia”, segunda entrada, y “España”, tercera entrada, de ópera-ballet La Europa galante (1697)

Hana Blazikova y Judith van Wanroij, sopranos

Reinoud Van Mechelen, contratenor

Lisandro Abadie, bajo barítono

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Jean-Joseph Mouret

Los amores de Ragonde, opéra-comique con libreto de Philippe Néricault Destouches. (1714)

Michael Verschaeve, tenor

Jean-Paul Fouchecourt, tenor

Sophie Marin Degor, soprano

Jean-Louis Bendi, bajo

Otros cantantes

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

12.00

El Clásico del Mediodía

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en la menor

Gidon Kremer, violín;

Veronika Hagen, viola;

Clemens Hagen, chelo;

Oleg Maisenberg, piano

Gustav Mahler

Sinfonía Nº9 en Re mayor (último movimiento)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Gustav Mahler

Las canciones del caminante

Thomas Hampson, barítono;

David Lutz, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Francisco António de Almeida (c.1702-1755)

A quel leggiadro volto (A este distinguido rostro), cantata

Gemma Bertagnoli, soprano

Divino Sospiro / Enrico Onofrio

Johann Christian Bach

Sinfonía para vientos N°1 en Mi bemol mayor

Ensamble Música Nocturna

Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges (c-1745-1799)

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.3, Nº1

Qian Zhou, violín

Camerata Toronto Camerana / Kevin Mallon

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Gian Francesco Malipiero

Concierto para piano y orquesta Nº2

Sandro Ivo Bartoli, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Michele Carulli

Ludwig van Beethoven

Trío Nº5 en Re mayor, op.70, Nº1, "Fantasma"

Henryk Szeryng, violín

Pierre Fournier, chelo

Wilhelm Kempff, piano

Amilcare Ponchielli

Danza de las horas de la ópera La Gioconda

Orquesta de la Ópera del Estado Húngaro / János Sándor

19.00

Domenico Zipoli

Cantata “En este mundo inconstante”

Rodrigo del pozo, tenor

L'Harmonie des saisons / Eric Milnes

Hong Nan-pa (compositor coreano, 1898 - 1941)

Primavera en mi ciudad natal

EunJi Yoo, guitarra

Zequinha de Abreu (compositor brasileño, 1880 – 1935)

Tico-Tico no fubá

EunJi Yoo, guitarra

HoJin Lee, guitarra

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Pieter van Maldere

Sinfonía en Fa mayor

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

20.00

La Gran Aldea (Hungría)

Karl Goldmark

En Italia, op.49

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórody

Erno von Dohnanyi

Cuarteto de cuerda Nº2 en Re bemol mayor, op.15

Cuarteto Kódaly

Miklos Rozsa

Tema con variaciones para violín, chelo y orquesta

Jascha Heifetz, violín

Gregor PIatigorsky, chelo

Orquesta Sinfónica RCA Víctor / Donald Voorhees

Anónimo

Dos canciones folclóricas húngaras

Ensamble Kecskés / András Kecskés

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Amancio Alcorta

Minué en Sol mayor, Cuadrillas, Un destello de dolor (contradanza) y Angelita. Polca en Sol mayor

Alfredo Corral, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Fragmento del final de La finta giardiniera (La falsa jardinera)

Mirtha Garbarini, Susana Rouco, Silvia Baleani, sopranos

Carmen Burello, mezzosoprano

Renato Sassola y Nino Falsetti, tenores

Ricardo Catena, barítono

Orquesta Estable del Teatro Colón / Juan Emilio Martini

Grabación de estudio de 1971

Nino Rota

Segunda escena, “El narrador” y tercera escena, ”La pensión”, de la ópera I Due Timidi (Los dos tímidos)

Juan Barile, bajo-barítono

Alejandra Malvino y Adriana Mastrangelo, mezzosopranos

Leonardo Estévez, barítono

Graciela Oddone, Sonia Stelman y María Bugallo, sopranos

Ensamble Instrumental de la Ópera de Cámara del Teatro Colón / Ligia Amadio

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 24 de septiembre de 2004

Carlos Guastavino

Sonata N°2 para guitarra

Carlos Groisman, guitarra

David Horta

Puntos suspensivos, para flauta, clarinete, chelo y piano (1995)

Patricia Da Dalt, flauta

Guillermo Sánchez, clarinete

Jorge Pérez Tedesco, chelo

Haydée Schvartz, piano

Elías Gurevich, dirección