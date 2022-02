Programación Martes 1 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Misha Tsiganov

Jed's place

Spring feelings

Daniele Di Bonaventura

Reminiscenze

La negra alegre

Lee Wiley

Manhattan

How deep is the ocean

Anytime, anyday, anywhere

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Vladimir Ashkenazy, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en fa menor, BWV 1018

Péter Czaba, violín;

Zoltán Kocsis, piano

Vasily Kalinikov

Sinfonía Nº2 en La mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

07.00

Y la mañana va

Malcolm Arnold

Danza de los insectos, Agua y Danza del fuego, de la suite de “Homenaje a la Reina”, op.42

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Michele Mascitti (compositor y violinista italiano, 1664-1760)

Concierto en mi menor, op.7, Nº2

Ensamble “Concerto Italiano” / Rinaldo Alessandrini

Vincent D’Indy

Helvetia, op.17

Michael Schäfer, piano

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Fa menor

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Aaron Copland

Nuestro pueblo

Orquesta Sinfónica de Londres / Aaron Copland

Nikolai Miaskovsky

Sonata N°5 en Si mayor, op.64, N°1

Murray McLachlan, piano

Hector Berlioz

“Coro del pueblo troyano” del Acto I, “Cacería real y tormenta” del Acto IV, y Final de la ópera “Los Troyanos”

Heather Begg, mezzosoprano

Roger Soyer, bajo barítono

Josephine Veasey, mezzosoprano

Coro y Orquesta de la Royal Opera House, Covent Garden / Colin Davis.

Johann Sebastian Bach

Sonata en trío de la Ofrenda musical

Manfredo Kraemer, violín

Manfredo Zimmerman, flauta barroca

Nina Diehl, chelo barroco

Mario Videla, clave

Clara Wieck Schumann

Variaciones sobre un tema de Robert Schumann, op.20

Judith Pfeiffer, piano

Moisei Vainberg (compositor ruso, 1919-1996)

Concierto para trompeta y orquesta en si bemol mayor, op.94

Sergei Nakariakov, trompeta

Orquesta Filarmónica de Jena (Alemania) / Andrey Boreyko

Claude Debussy

Cuarteto para cuerdas en sol menor, op.10

Cuarteto Takacs

Erich Wolfgang Korngold

Sonata para piano Nº2 en Mi mayor, op.2

Geoffrey Tozer, piano

Jacques Offenbach

Ballet pastoral

Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón