PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

09/11/2026

Programación Lunes 9 de Noviembre



00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20
Emanuel Ax, piano

Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Vincent D'Indy
Trío para clarinete, chelo y piano, op.29
Pascal Moraguès, clarinete;
Christophe Coin, chelo;
Patrick Cohen, piano

Benjamin Britten
Cuatro interludios marinos, op.33a
Orquesta Minnnesota / Neville Marriner

Astor Piazzolla
Las cuatro estaciones porteñas
Jorge de la Vega, flauta;
Claudio Baraviera, chelo;
Vera Anosova, piano

Baldassare Galuppi
La scusa, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Leo Brouwer
Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt
Roberto Aussel, guitarra

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117
Miklós Perényi, chelo;
Loránt Szücs, piano

André Cardinal Destouches
Los elementos. Suite de la ópera-ballet
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Anton Bruckner
Ave Maria
La Chapelle Royale Collegium Vocale / Philippe Herreweghe

Heinrich Franz von Biber
Sonata Nº12 de las Sonatas Tam aris quam aulis servientes
The Rare Fruits Council

Robert Schumann
Danzas de la liga de David, op.6 (primera versión 1838)
András Schiff, piano

07.00
Programación especial de música