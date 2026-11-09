Programación Lunes 9 de Noviembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20
Emanuel Ax, piano
Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Vincent D'Indy
Trío para clarinete, chelo y piano, op.29
Pascal Moraguès, clarinete;
Christophe Coin, chelo;
Patrick Cohen, piano
Benjamin Britten
Cuatro interludios marinos, op.33a
Orquesta Minnnesota / Neville Marriner
Astor Piazzolla
Las cuatro estaciones porteñas
Jorge de la Vega, flauta;
Claudio Baraviera, chelo;
Vera Anosova, piano
Baldassare Galuppi
La scusa, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi
Leo Brouwer
Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt
Roberto Aussel, guitarra
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117
Miklós Perényi, chelo;
Loránt Szücs, piano
André Cardinal Destouches
Los elementos. Suite de la ópera-ballet
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Anton Bruckner
Ave Maria
La Chapelle Royale Collegium Vocale / Philippe Herreweghe
Heinrich Franz von Biber
Sonata Nº12 de las Sonatas Tam aris quam aulis servientes
The Rare Fruits Council
Robert Schumann
Danzas de la liga de David, op.6 (primera versión 1838)
András Schiff, piano
07.00
Programación especial de música