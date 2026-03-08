Programación Lunes 9 de Marzo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2

Yevgeny Kissin, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

Ástor Piazzolla

Tres tangos para bandoneón y orquesta

Ástor Piazzolla, bandoneón

Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin

Wilhelm Stenhammar

Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Samuel Barber

Sonata para chelo y piano en do menor, op.6

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Olivier Messiaen

Veinte miradas sobre el niño Jesús. 10. Mirada del Espíritu de alegría

Sonia Rubinsky, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

William Byrd

Pavana para virginal en la menor

Timothy Roberts, virginal

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 en sol menor, op.25

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Leo Brouwer

Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt

Roberto Aussel, guitarra

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ernest Bloch

Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)

István Kassi, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21a

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Richard Strauss

Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

07.00

Y la mañana va

Jean Françaix

Obertura anacreóntica

Orquesta del Ulster / Thierry Fischer

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281

Maria João Pires, piano

Heinrich Franz von Biber

Partita Nro.7, de “Harmonia Artificioso Ariosa”

The Rare Fruits Council

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de “El príncipe Igor” (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)

Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

8.00



Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner

Edvard Grieg

Piezas para piano según canciones originales, vol.1, op.41

Eva Knardahl, piano

Giuseppe Valentini

Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

9.00



Alexander Zemlinsky

Cuarteto para cuerdas Nº2, op.15

Cuarteto Brodsky

Michael Tippett

Pequeña música para cuerdas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Federico Mompou

Suite compostelana para guitarra

Andrés Segovia, guitarra

Johann Schobert

Trío en Fa mayor, op.16, Nº4

Luciano Sgrizzi, fortepiano

Chiara Banchini, violín

Philipp Bosbach, chelo

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

11.00

Los Caminos del Barroco

Francesco Provenzale

Selección de “Diálogo por la Pasión”

Capella della Pietà de' Turchini / Antonio Florio

Nicola Porpora

Sinfonía en Do mayor para cello, op.2 Nº2

Josetxu Obregón, cello

La Ritirata

Nicola Porpora

Dos arias:

-Se pietoso il tuo labbro, de la ópera “Semiramide riconosciuta”

- Alto Giove, de la ópera "Polifemo"

Philippe Jaroussky, contratenor

Venice Baroque Orchestra / Andrea Marcon

Leonardo Vinci

Recitativo y aria "Vo solcando un mar crudele", de la ópera “Artaserse”

Simone Kermes, soprano

Le Musiche Nove / Claudio Osele

12.00

Al Mediodía

Arám Jachaturián

Toccata, para piano

Murray McLachlan, piano

’

Emmanuel Chabrier

Suite pastoral

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Gioacchino Rossini

Sonata Nº1 en Sol mayor, para cuerdas

Salvatore Accardo y Silvie Gazeau, violines

Alain Meunier, chelo

Franco Petrachi, double bass

Carlos Chávez

Sinfonía India (Sinfonía Nº2) (1936)

New World Sumphony / Michael Tilson Thomas

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo

Stella fulget hodie (Hoy resplandece la estrella), tropo para la Epifanía del Benedicamus

Taller de Estudios Medievales / Montserrat Oliveras

Anónimo (s.XII)

Cedit Frigus Hiemale (El frío da paso al invierno), conductus

Ensamble Ars Musicae Barcelone

Anónimo (s.XIII)

Bien pensado, en el mundo, canción de trovadores

Ensamble Ars Musicae Barcelone

Anónimo (s.SXVI)

Pavana “La batalla", Gallarda "La gamba", Saltarello "Giorgio" y Pass’e mezzo de la Rocca al fuso

Concerto Veneto

Josquin Desprez

“Kyrie”, de la Misa Beata Vergine, a seis partes

A Sei Voci

Michelangelo Rossi

Toccata séptima, para clave

Tomothy Roberts, clave

Jean-Baptiste Stuck

Las fiestas boloñesas, cantata con texto de François Moncrif

Gérard Lesne, contratenor

Conjunto Il Seminario Musicale

Georg Joseph Werner

“Enero”, de, Nuevo y muy curioso calendario musical instrumental

Collegium Musicum de Viena / Paul Angerer

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Norbert Burgmüller (compositor alemán, 1810-1836)

Dúo para clarinete y piano en Mi bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Antonin Dvorák

El duende del agua, op.107

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Franz Schubert

Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos, op.35

Daniel Barenboim y Martha Argerich, piano a 4 manos

Conrad Friedrich Hurlebusch (compositor y organista germano-holandés de Barroco)

Concierto para dos oboes, violín y continuo en la menor

Paul van der Linden y Kristine Linde, oboes

Manfredo Kraemer, violín

Ensamble Musica ad Rhenum

Wolfgang Amadeus Mozart

Exsultate, jubilate, K.165

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

Ferdinand Hiller

Trío Nº4 en la menor, op.64

Trío Göbel de Berlín

20.00

Momentos Musicales

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y piano en do menor, op.24

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº78 en do menor, Hob.I:78

Orquesta de Cámara Orpheus

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Claudio Arrau, piano

Giacomo Puccini

Crisantemos para cuarteto de cuerdas (versión para orquesta de cuerdas)

Camerata Lysy Gstaad / Alberto Lysy

21.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Ernesto Nazareth (compositor brasileño, 1863-1934)

Dos valses: Julieta

Corazón que siente

Polly Ferman, piano

Jaromír Weinberger (compositor estadounidense, 1896-1967)

Polca y fuga de la ópera Schwanda el gaitero

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

Ferdinando Carulli (compositor italiano, 1770-1841)

Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexander Lagoya, guitarra

22.00

Industria Nacional

Eduardo Bertola

Pexoa, obra electroacústica (1971)

Robert Schumann

Concierto en la menor para piano y orquesta, op.54

Ingrid Fliter, piano

Orquesta de la Radio de Noruega / Giancarlo Guerrero

Grabado en vivo el 6 de abril de 2013

Walter Heinze

Milonga de Moreira, Vidala y La trunca nueva

Jorge Santos, guitarra

23.00

Complemento musical

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Nelson Goerner, piano

Orquesta Sinfónica NHK / Tadaaki Otaka

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa