Programación Lunes 9 de Marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Franz Liszt
Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2
Yevgeny Kissin, piano
Alexander Borodin
Sinfonía Nº2 en si menor
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser
Ástor Piazzolla
Tres tangos para bandoneón y orquesta
Ástor Piazzolla, bandoneón
Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin
Wilhelm Stenhammar
Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
Samuel Barber
Sonata para chelo y piano en do menor, op.6
Roger Drinkal, chelo
Dian Baker, piano
Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet
Olivier Messiaen
Veinte miradas sobre el niño Jesús. 10. Mirada del Espíritu de alegría
Sonia Rubinsky, piano
Franz Schubert
Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs
William Byrd
Pavana para virginal en la menor
Timothy Roberts, virginal
Ottorino Respighi
Belfagor, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes
Felix Mendelssohn
Concierto Nº1 en sol menor, op.25
Andras Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit
Leo Brouwer
Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt
Roberto Aussel, guitarra
Johann Christian Bach
Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta
Eleonora Turovsky, violín
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
Ernest Bloch
Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)
István Kassi, piano
Ludwig van Beethoven
Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21a
Pinchas Zuckerman, violín
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Richard Strauss
Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
07.00
Y la mañana va
Jean Françaix
Obertura anacreóntica
Orquesta del Ulster / Thierry Fischer
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281
Maria João Pires, piano
Heinrich Franz von Biber
Partita Nro.7, de “Harmonia Artificioso Ariosa”
The Rare Fruits Council
Alexander Borodin
Danzas polovtsianas de “El príncipe Igor” (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)
Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev
8.00
Johann Baptist Vanhal
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor
John Miller, fagot
St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner
Edvard Grieg
Piezas para piano según canciones originales, vol.1, op.41
Eva Knardahl, piano
Giuseppe Valentini
Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
9.00
Alexander Zemlinsky
Cuarteto para cuerdas Nº2, op.15
Cuarteto Brodsky
Michael Tippett
Pequeña música para cuerdas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
10.00
Federico Mompou
Suite compostelana para guitarra
Andrés Segovia, guitarra
Johann Schobert
Trío en Fa mayor, op.16, Nº4
Luciano Sgrizzi, fortepiano
Chiara Banchini, violín
Philipp Bosbach, chelo
Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
11.00
Los Caminos del Barroco
Francesco Provenzale
Selección de “Diálogo por la Pasión”
Capella della Pietà de' Turchini / Antonio Florio
Nicola Porpora
Sinfonía en Do mayor para cello, op.2 Nº2
Josetxu Obregón, cello
La Ritirata
Nicola Porpora
Dos arias:
-Se pietoso il tuo labbro, de la ópera “Semiramide riconosciuta”
- Alto Giove, de la ópera "Polifemo"
Philippe Jaroussky, contratenor
Venice Baroque Orchestra / Andrea Marcon
Leonardo Vinci
Recitativo y aria "Vo solcando un mar crudele", de la ópera “Artaserse”
Simone Kermes, soprano
Le Musiche Nove / Claudio Osele
12.00
Al Mediodía
Arám Jachaturián
Toccata, para piano
Murray McLachlan, piano
Emmanuel Chabrier
Suite pastoral
Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier
Gioacchino Rossini
Sonata Nº1 en Sol mayor, para cuerdas
Salvatore Accardo y Silvie Gazeau, violines
Alain Meunier, chelo
Franco Petrachi, double bass
Carlos Chávez
Sinfonía India (Sinfonía Nº2) (1936)
New World Sumphony / Michael Tilson Thomas
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo
Stella fulget hodie (Hoy resplandece la estrella), tropo para la Epifanía del Benedicamus
Taller de Estudios Medievales / Montserrat Oliveras
Anónimo (s.XII)
Cedit Frigus Hiemale (El frío da paso al invierno), conductus
Ensamble Ars Musicae Barcelone
Anónimo (s.XIII)
Bien pensado, en el mundo, canción de trovadores
Ensamble Ars Musicae Barcelone
Anónimo (s.SXVI)
Pavana “La batalla", Gallarda "La gamba", Saltarello "Giorgio" y Pass’e mezzo de la Rocca al fuso
Concerto Veneto
Josquin Desprez
“Kyrie”, de la Misa Beata Vergine, a seis partes
A Sei Voci
Michelangelo Rossi
Toccata séptima, para clave
Tomothy Roberts, clave
Jean-Baptiste Stuck
Las fiestas boloñesas, cantata con texto de François Moncrif
Gérard Lesne, contratenor
Conjunto Il Seminario Musicale
Georg Joseph Werner
“Enero”, de, Nuevo y muy curioso calendario musical instrumental
Collegium Musicum de Viena / Paul Angerer
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Norbert Burgmüller (compositor alemán, 1810-1836)
Dúo para clarinete y piano en Mi bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Gordon Back, piano
Antonin Dvorák
El duende del agua, op.107
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Franz Schubert
Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos, op.35
Daniel Barenboim y Martha Argerich, piano a 4 manos
Conrad Friedrich Hurlebusch (compositor y organista germano-holandés de Barroco)
Concierto para dos oboes, violín y continuo en la menor
Paul van der Linden y Kristine Linde, oboes
Manfredo Kraemer, violín
Ensamble Musica ad Rhenum
Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate, jubilate, K.165
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer
Ferdinand Hiller
Trío Nº4 en la menor, op.64
Trío Göbel de Berlín
20.00
Momentos Musicales
Gabriel Fauré
Elegía para chelo y piano en do menor, op.24
Miklós Perenyi, chelo
Zoltán Kocsis, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº78 en do menor, Hob.I:78
Orquesta de Cámara Orpheus
Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Claudio Arrau, piano
Giacomo Puccini
Crisantemos para cuarteto de cuerdas (versión para orquesta de cuerdas)
Camerata Lysy Gstaad / Alberto Lysy
21.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Ernesto Nazareth (compositor brasileño, 1863-1934)
Dos valses: Julieta
Corazón que siente
Polly Ferman, piano
Jaromír Weinberger (compositor estadounidense, 1896-1967)
Polca y fuga de la ópera Schwanda el gaitero
Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould
Ferdinando Carulli (compositor italiano, 1770-1841)
Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190
Jean-Pierre Rampal, flauta
Alexander Lagoya, guitarra
22.00
Industria Nacional
Eduardo Bertola
Pexoa, obra electroacústica (1971)
Robert Schumann
Concierto en la menor para piano y orquesta, op.54
Ingrid Fliter, piano
Orquesta de la Radio de Noruega / Giancarlo Guerrero
Grabado en vivo el 6 de abril de 2013
Walter Heinze
Milonga de Moreira, Vidala y La trunca nueva
Jorge Santos, guitarra
23.00
Complemento musical
Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83
Nelson Goerner, piano
Orquesta Sinfónica NHK / Tadaaki Otaka
Maurice Ravel
Alborada del gracioso
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa