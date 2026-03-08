PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

08/03/2026

Programación Lunes 9 de Marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Franz Liszt
Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2
Yevgeny Kissin, piano

Alexander Borodin
Sinfonía Nº2 en si menor
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

Ástor Piazzolla
Tres tangos para bandoneón y orquesta
Ástor Piazzolla, bandoneón
Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin

Wilhelm Stenhammar
Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Samuel Barber
Sonata para chelo y piano en do menor, op.6
Roger Drinkal, chelo
Dian Baker, piano

Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet

Olivier Messiaen
Veinte miradas sobre el niño Jesús. 10. Mirada del Espíritu de alegría
Sonia Rubinsky, piano

Franz Schubert
Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

William Byrd
Pavana para virginal en la menor
Timothy Roberts, virginal

Ottorino Respighi
Belfagor, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Felix Mendelssohn
Concierto Nº1 en sol menor, op.25
Andras Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Leo Brouwer
Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt
Roberto Aussel, guitarra

Johann Christian Bach
Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta
Eleonora Turovsky, violín
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ernest Bloch
Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)
István Kassi, piano

Ludwig van Beethoven
Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21a
Pinchas Zuckerman, violín
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano

Richard Strauss
Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano

07.00
Y la mañana va

Jean Françaix
Obertura anacreóntica
Orquesta del Ulster / Thierry Fischer

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281
Maria João Pires, piano

Heinrich Franz von Biber
Partita Nro.7, de “Harmonia Artificioso Ariosa”
The Rare Fruits Council

Alexander Borodin
Danzas polovtsianas de “El príncipe Igor” (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)
Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

8.00

Johann Baptist Vanhal
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor
John Miller, fagot
St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner

Edvard Grieg
Piezas para piano según canciones originales, vol.1, op.41
Eva Knardahl, piano

Giuseppe Valentini
Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

9.00

Alexander Zemlinsky
Cuarteto para cuerdas Nº2, op.15
Cuarteto Brodsky

Michael Tippett
Pequeña música para cuerdas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Federico Mompou
Suite compostelana para guitarra
Andrés Segovia, guitarra

Johann Schobert
Trío en Fa mayor, op.16, Nº4
Luciano Sgrizzi, fortepiano
Chiara Banchini, violín
Philipp Bosbach, chelo

Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147
Orquesta del Ulster / Vernon Handley

11.00
Los Caminos del Barroco

Francesco Provenzale
Selección de “Diálogo por la Pasión”
Capella della Pietà de' Turchini / Antonio Florio

Nicola Porpora
Sinfonía en Do mayor para cello, op.2 Nº2
Josetxu Obregón, cello
La Ritirata

Nicola Porpora
Dos arias:
-Se pietoso il tuo labbro, de la ópera “Semiramide riconosciuta”
- Alto Giove, de la ópera "Polifemo"
Philippe Jaroussky, contratenor
Venice Baroque Orchestra / Andrea Marcon

Leonardo Vinci
Recitativo y aria "Vo solcando un mar crudele", de la ópera “Artaserse”
Simone Kermes, soprano
Le Musiche Nove / Claudio Osele

12.00
Al Mediodía

Arám Jachaturián
Toccata, para piano
Murray McLachlan, piano

Emmanuel Chabrier
Suite pastoral
Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Gioacchino Rossini
Sonata Nº1 en Sol mayor, para cuerdas
Salvatore Accardo y Silvie Gazeau, violines
Alain Meunier, chelo
Franco Petrachi, double bass

Carlos Chávez
Sinfonía India (Sinfonía Nº2) (1936)
New World Sumphony / Michael Tilson Thomas

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Anónimo
Stella fulget hodie (Hoy resplandece la estrella), tropo para la Epifanía del Benedicamus
Taller de Estudios Medievales / Montserrat Oliveras

Anónimo (s.XII)
Cedit Frigus Hiemale (El frío da paso al invierno), conductus
Ensamble Ars Musicae Barcelone

Anónimo (s.XIII)
Bien pensado, en el mundo, canción de trovadores
Ensamble Ars Musicae Barcelone

Anónimo (s.SXVI)
Pavana “La batalla", Gallarda "La gamba", Saltarello "Giorgio" y Pass’e mezzo de la Rocca al fuso
Concerto Veneto

Josquin Desprez
“Kyrie”, de la Misa Beata Vergine, a seis partes
A Sei Voci

Michelangelo Rossi
Toccata séptima, para clave
Tomothy Roberts, clave

Jean-Baptiste Stuck
Las fiestas boloñesas, cantata con texto de François Moncrif
Gérard Lesne, contratenor
Conjunto Il Seminario Musicale

Georg Joseph Werner
“Enero”, de, Nuevo y muy curioso calendario musical instrumental
Collegium Musicum de Viena / Paul Angerer

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Norbert Burgmüller (compositor alemán, 1810-1836)
Dúo para clarinete y piano en Mi bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Gordon Back, piano

Antonin Dvorák
El duende del agua, op.107
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Franz Schubert
Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos, op.35
Daniel Barenboim y Martha Argerich, piano a 4 manos

Conrad Friedrich Hurlebusch (compositor y organista germano-holandés de Barroco)
Concierto para dos oboes, violín y continuo en la menor
Paul van der Linden y Kristine Linde, oboes
Manfredo Kraemer, violín
Ensamble Musica ad Rhenum

Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate, jubilate, K.165
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

Ferdinand Hiller
Trío Nº4 en la menor, op.64
Trío Göbel de Berlín

20.00
Momentos Musicales

Gabriel Fauré
Elegía para chelo y piano en do menor, op.24
Miklós Perenyi, chelo
Zoltán Kocsis, piano

Joseph Haydn
Sinfonía Nº78 en do menor, Hob.I:78
Orquesta de Cámara Orpheus

Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Claudio Arrau, piano

Giacomo Puccini
Crisantemos para cuarteto de cuerdas (versión para orquesta de cuerdas)
Camerata Lysy Gstaad / Alberto Lysy

21.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Ernesto Nazareth (compositor brasileño, 1863-1934)
Dos valses: Julieta
Corazón que siente
Polly Ferman, piano

Jaromír Weinberger (compositor estadounidense, 1896-1967)
Polca y fuga de la ópera Schwanda el gaitero
Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

Ferdinando Carulli (compositor italiano, 1770-1841)
Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190
Jean-Pierre Rampal, flauta
Alexander Lagoya, guitarra

22.00
Industria Nacional

Eduardo Bertola
Pexoa, obra electroacústica (1971)

Robert Schumann
Concierto en la menor para piano y orquesta, op.54
Ingrid Fliter, piano
Orquesta de la Radio de Noruega / Giancarlo Guerrero
Grabado en vivo el 6 de abril de 2013

Walter Heinze
Milonga de Moreira, Vidala y La trunca nueva
Jorge Santos, guitarra

23.00
Complemento musical

Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83
Nelson Goerner, piano
Orquesta Sinfónica NHK / Tadaaki Otaka

Maurice Ravel
Alborada del gracioso
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa