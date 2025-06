Programación Lunes 9 de Junio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Jean Sibelius

Sonatina para piano en fa sostenido menor, op.67, Nº1

Glenn Gould, piano

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Enrique Bátiz

Joseph Haydn

Divertimento para clave, dos violines y chelo en Do mayor

János Sebetien, clave

Trío Tátrai

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera Hippolyte et Aricie (selección)

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Maurizio Pollini, piano

Arthur Honegger

Suite de la banda de sonido de la película Napoleón (1927)

Orquesta Sinfónica de la Radio Checa de Bratislava / Adriano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola da gamba y clave en re mayor, BWV 1028

David Geringas, viola da gamba

Hanns Martin Schneidt, clave

Giuseppe Verdi

Sinfonía de la ópera I vespri siciliani

Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Richard Strauss

Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.13

Cuarteto con piano Ames

Franz Liszt

Cántico del Sol de San Francisco, S.499 (el número está mal en el CD)

Jenö Jandó, piano

06.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Alexis Weissenberg, piano

Heinrich Franz von Biber

Sonata representativa para violín y bajo continuo en La mayor

Ensamble Romanesca

Joseph Haydn

Sinfonía Nº27 en Sol mayor, Hoboken 1, Nro.27

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai



07.00

Rudolf Moser (compositor y pedagogo suizo, 1892-1960)

Obertura para un concierto de iglesia, op.41

Sinfonietta de Riga / Philippe Bach

Johann Sebastian Bach

Cantabile, ma un poco adagio, BWV 1019

Monica Huggett, violin

Ton Koopman, clave

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55. Arreglo para piano

Eva Knardahl, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nro.1 en Mi mayor, op.49

Patrick Gallois, flauta y dirección

Sinfonía Finlandia



08.00

Max Bruch

Cuarteto para cuerdas en do menor, op.9

Cuarteto de cuerdas de Mannheim

Ida Presti (guitarrista y compositora francesa, 1924-1967)

España, para dúo de guitarras

Olivier Chassain y Stein-Erik Olsen, guitarras

Giuseppe Verdi

Himno de las naciones, cantata, con textos de Arrigo Boito

Fabio Armiliato, tenor

Coro y Orquesta Filarmónica de la Ópera de Niza / Marcello Panni

09.00



Arthur Bliss (compositor ingles, 1891-1975)

Sinfonía de los colores

Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Richard Hickox

Mieczysław Weinberg (pianista y compositor ruso, 1919-1996)

Sonata para piano Nº5, op.58

Stefan Irmer, piano



10.00

Leopold Kozeluch

Concierto para piano a cuatro manos y orquesta en Si bemol mayor

Zdenka y Martin Hersel, piano a cuatro manos

Orquesta de Cámara de la República Checa / Leos Svarovsky

Christoph Graupner

Suite para tres clarinetes Nº1 (en tres chalumeaux: instrumento de madera con seis agujeros y boquilla con lengueta, predecesor del clarinete)

Keith Puddy, Gary Brodie y Paul Price, chalumeaux

Alexander Arutiunian

Sinfonietta

Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

11.00

Los Caminos del Barroco

Giovanni Legrenzi

Aria “Se tu sarai felice” de la ópera “Antioco il Grande”

Regula Mühlemann, soprano

Orquesta Barroca La Folia / Robin Peter Müller

Alessandro Scarlatti

Aria “Vò goder senza contrasto” de la ópera “Marc'Antonio e Cleopatra”

Regula Mühlemann, soprano

Orquesta Barroca La Folia / Robin Peter Müller

Georg Frideric Handel

Sinfonía y arias "Piangerò la sorte mia" y "Se pietà di me non senti...” , de la ópera “Giulio Cesare in Egitto”

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Johann Adolf Hasse

Arias “Quel candido armellino“ y “Pur ch'io possa”, de la ópera “Marc'Antonio e Cleopatra”

Vivica Genaux, mezzosoprano

Le Musiche Nove / Claudio Osele

Carl Heinrich Graun

Aria “Tra le procelle assorto”, de la ópera “Cleopatra e Cesare”

Regula Mühlemann, soprano

Orquesta Barroca La Folia / Robin Peter Müller

12.00

El Clásico del Mediodía

Alexander Scriabin

El poema del éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

Alexander Scriabin

Diez mazurcas para piano, op.3

Nathalie Bera-Tagrine, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Gilles Binchois

Salve santa parens (Salve santa madre), fabordón

Ensamble Discantus / Brigitte Lesne

Juan de Anchieta

“Introito. Salve sancta Madre”, de la Missa Sine Nomine

Capilla Peñaflorida

Ministriles de Marsias / Josep Cabré

Juan de Anchieta

Con amores, la mi madre, villancico

Kaori Muraji, soprano

The Sixteen / Harry Christophers

Johann Hyeronimus Kapsberger

Tocata arpegiada

Francesca Benettti, tiorba

Maurizio Cazzati

Capricho sobre siete notas

Ensamble Eridanus

Henry Purcell

Música para el funeral de la Reina María II

Collegium Vocale de Gante / Phillippe Herreweghe

Georg Philip Telemann

Fantasía N°1 en Sol mayor para flauta

Walter van Hauwe\Blockflutes 1



16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Aram Jachaturian

Suite Nº1 del ballet “Gayaneh”

Orquesta Filarmónica Real / Yuri Temirkánov

Joseph Haydn

Trío Nº19 en Fa mayor, Hob.XV:6

Trío 1790

Franz Schubert

El rey de los Alisos, op.1

Jessye Norman, soprano

Phillip Moll, piano

19.00

Amanda Maier (violinista y compositora sueca, 1853-1894)

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Marin Marais

Suite para flautas, violines y violas da gamba en Re mayor

Ensamble A los Pies del Rey

Franz Liszt

Prometeo, poema sinfónico Nº5, S.99

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Howard Ferguson (compositor inglés, 1908 – 1999)

Cuatro piezas cortas para clarinete y piano, op.6

Thea King, clarinete

Clifford Benson, piano

20.00

La Gran Aldea (Rumania)

Livia Teodorescu Ciocanea

El empeño de las campanas

Tamara Smolyar, piano

George Enescu

Sinfonía concertante para chelo y orquesta, op.8

Marin Cazacu, chelo

Orquesta de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu

George Enescu

La voz de la naturaleza

Orquesta de la Radio y Televisión de Rumania / Remus Georgescu

Tudor Ciortea

Suite para flauta y piano sobre temas populares de Bihor

Radu Cotutiu, flauta

Heidi Brunner-Gut, piano

21.00

Música Nocturna

George Frideric Handel

El festín de Alejandro o El poder de la música, oratorio sobre la oda homónima de John Dreyden

Donna Brown, soprano

Carolyn Watkinson, mezzosoprano

Ashley Stafford, contratenor

Nigel Robson, tenor

Stephen Varcoe, bajo barítono

Coro Monteverdi

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Bedrich Smetana

“El alto castillo”, del ciclo de poemas sinfónicos Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann

23.00

Industria Nacional

Arnaldo D’Espósito

Sonata para violín y piano (1943)

Sebastián Masci, violín

Irene Amerio, piano

Mario García Acevedo

Hellas (2002) (“Elysium”, “Hypokrene” y “Dionysos”)

Ana Rosa Rodríguez, flauta

María de los Ángeles Zanzi, oboe

David Lheritier, clarinete

María Marta Ferreyra, fagot

Carlos Hussain, corno

Fanny Suárez, piano

Mario Majnarić, director

Jorge Variego

Pares

Ensamble de Guitarras Carnegie Mellon