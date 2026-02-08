Programación Lunes 9 de Febrero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº9 en Mi bemol mayor, K.271, "Jeunehomme"
Mitsuko Uchida, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate
Claude Debussy
Sonata para flauta, viola y arpa
Ursula Holliger, arpa;
Peter-Lukas Graf, flauta;
Serge Collot, viola
Valerius Otto
Danzas
Música Bohémica / Jaroslav Krecek
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Vladimir Ashkenazy, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
Antonio Vivaldi
Lungi dal vago volto, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
Arnold Schönberg
Sinfonía de cámara, op.9
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Zubin Mehta
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia, piano
Benedetto Marcello
Sonata en Fa mayor op2, Nº7
Csaba Nagy, tárogató;
Péter Ella, clave;
Viktória Herencsár, cimbalon
Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado
Camille Saint-Saëns
El Carnaval de los animales
Martha Argerich, piano;
Nelson Freire, piano;
Gidon Kremer, violín;
Mischa Maisky, chelo y orquesta
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Franz Liszt
Fantasía sobre temas folclóricos húngaros para piano y orquesta, S.123
Jenö Jando, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / András Ligeti
Erik Satie
Seis gnossiennes
Aldo Ciccolini, piano
Henry Purcell
Fantasía Nº10 para cuatro violas en mi menor, Z.741
London Baroque
07.00
Y la mañana va
Alexander Scriabin
Poema sinfónico en re menor
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko
Vincent D'Indy
Schumanniana, op.30 y Minuet sobre el nombre de Haydn, op.65
Michael Schäfer, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Trío sonata en do menor, Catálogo 161, Nº1
Cuarteto Purcell
Ernst Mielck (compositor finlandés, 1877-1899)
Pieza de concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.8
John Storgårds, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo
08.00
Frederic Chopin
Dos valses op.34
Artur Rubinstein, piano
Ottorino Respighi
Pastoral para violín y cuerdas
Ingolf Turban, violín
Orquesta de Cámara Inglesa / Marcello Viotti
Niels Gade
Sinfonía Nº8 en si menor, op.47
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi
09.00
Gordon Jacob
Suite para fagot y cuarteto de cuerdas
Daniel Smith, fagot
Cuarteto Coulll
Quique Sinesi (compositor argentino, 1960)
Dos piezas para guitarra: “El abrazo” y “Terruño”
Ignacio López, guitarra
Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Trío Grieg
10.00
Florence Price (compositora y pianista estadounidense, 1887-1953)
Concierto para violín y orquesta Nro.2
Er-Gene Kahng, violín
Orquesta Filarmónica Janacek / Ryan Cockerham
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hoboken 16, Nro.20
Emanuel Ax, piano
Franz Liszt
“La batalla de los Hunos”, poema sinfónico Nº11
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
11.00
Música de Verano
Ludwig van Beethoven
Trío para clarinete, chelo y piano en Mi bemol mayor, op.11, "Gassenhauer"
Ensamble Walter Boeykens
Claude Debussy
Danzas para arpa y orquesta
Nicanor Zabaleta, arpa
Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz
Franz Liszt
Los preludios, poema sinfónico Nº3
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Piotr Ilich Chaikovsky
Noviembre (Troika), de Las estaciones, op.37b
Sviatoslav Richter, piano
12.00
Giovanni Benedetto Platti
Concerto grosso N°10 en Fa mayor
Academia de Música Antigua de Berlín
Kurt Weill
Suite de La ópera de los tres centavos
The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck
Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Piotr Ilich Chaikovsky
Suite del ballet El cascanueces
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
Franz Schubert
Momento musical para piano Nº6 en La bemol mayor, D.780, Nº6
Jenö Jandó, piano
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Aram Khachaturian
Concierto rapsodia para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.102
Oxana Yablonskaya, piano
Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky
Dietrich Buxtehude
Sonata en trío en La mayor, op.2, N°5
The Purcell Quartet
Johann Baptist Vanhal
Divertimento para violín, viola y contrabajo
Konrad Other, violín
Helmut Löchel, viola
Barbara Sanderling, contrabajo
19.00
Mieczyslaw Karlowicz
Estanislao y Ana, op.12
Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk
Vincenzo Righini (1756-1812)
Dos arias de la ópera El nacimiento de Apolo
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº5 en Fa mayor, K.158, "Cuarteto Milán Nº4"
Cuarteto Festetics
Percy Grainger
Mock Morris
Martin Jones, piano
20.00
Música de Verano
Filipe da Madre de Deus
Tum tutú burutum, negrilla de Navidad a ocho
Ars Longa / Teresa Paz
Édouard Lalo
Trío N°1 en do menor, op.7
Trío Parnassus
Alfredo Casella
Paganiniana. Divertimento para orquesta, op.65
Orquesta Filarmónica de La Scala / Riccardo Muti
21.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, “Waldstein”
Emil Gilels, piano
Arvid Kleven
El bosque durmiente, op.9, poema sinfónico (1923)
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Susanna Mälki
Tomaso Albinoni
Sonata en Fa mayor, op.6, N°5 (transcripción para trompeta y órgano)
Maurice André, trompeta
Marie-Claire Alain, órgano
22.00
Franz von Suppé
Obertura de la opereta Caballería ligera
Orquesta Filarmónica de Viena / Andris Nelsons
Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 2020
Heitor Villa-Lobos
Suite popular brasileña, para guitarra (primera versión)
Dagoberto Linhares, guitarra
Samuel Barber
Dover Beach
Samual Barber, barítono
Cuarteto Curtis
Hugo Alfvén
Rapsodia sueca N°1. Vigilia de verano, op.19
Loyset Compère
Somos de la orden de San Babouyn
Pierre de la Rue
Lo mismo se lleva el viento
Claudin de Sermisy
Ven a brindar
Ensemble Clement Janequin
23.00
Johannes Brahms
Dos canciones para contralto, viola y piano, op.91
Gabriele Preiser, contralto;
Ulrich Koch, viola;
Sachito Nakamura, piano
Sergei Prokofiev
Romeo y Julieta, op.64: Romeo en la tumba de Julieta; La muerte de Tibaldo
Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Emanuel Ax, piano
The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy