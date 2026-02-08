PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

08/02/2026

Programación Lunes 9 de Febrero

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº9 en Mi bemol mayor, K.271, "Jeunehomme"
Mitsuko Uchida, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate

Claude Debussy
Sonata para flauta, viola y arpa
Ursula Holliger, arpa;
Peter-Lukas Graf, flauta;
Serge Collot, viola

Valerius Otto
Danzas
Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Vladimir Ashkenazy, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Antonio Vivaldi
Lungi dal vago volto, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Arnold Schönberg
Sinfonía de cámara, op.9
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Zubin Mehta

Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia, piano

Benedetto Marcello
Sonata en Fa mayor op2, Nº7
Csaba Nagy, tárogató;
Péter Ella, clave;
Viktória Herencsár, cimbalon

Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Camille Saint-Saëns
El Carnaval de los animales
Martha Argerich, piano;
Nelson Freire, piano;
Gidon Kremer, violín;
Mischa Maisky, chelo y orquesta

Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Franz Liszt
Fantasía sobre temas folclóricos húngaros para piano y orquesta, S.123
Jenö Jando, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / András Ligeti

Erik Satie
Seis gnossiennes
Aldo Ciccolini, piano

Henry Purcell
Fantasía Nº10 para cuatro violas en mi menor, Z.741
London Baroque

07.00
Y la mañana va

Alexander Scriabin
Poema sinfónico en re menor
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

Vincent D'Indy
Schumanniana, op.30 y Minuet sobre el nombre de Haydn, op.65
Michael Schäfer, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Trío sonata en do menor, Catálogo 161, Nº1
Cuarteto Purcell

Ernst Mielck (compositor finlandés, 1877-1899)
Pieza de concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.8
John Storgårds, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

08.00

Frederic Chopin
Dos valses op.34
Artur Rubinstein, piano

Ottorino Respighi
Pastoral para violín y cuerdas
Ingolf Turban, violín
Orquesta de Cámara Inglesa / Marcello Viotti

Niels Gade
Sinfonía Nº8 en si menor, op.47
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

09.00

Gordon Jacob
Suite para fagot y cuarteto de cuerdas
Daniel Smith, fagot
Cuarteto Coulll

Quique Sinesi (compositor argentino, 1960)
Dos piezas para guitarra: “El abrazo” y “Terruño”
Ignacio López, guitarra

Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Trío Grieg

10.00

Florence Price (compositora y pianista estadounidense, 1887-1953)
Concierto para violín y orquesta Nro.2
Er-Gene Kahng, violín
Orquesta Filarmónica Janacek / Ryan Cockerham

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hoboken 16, Nro.20
Emanuel Ax, piano

Franz Liszt
“La batalla de los Hunos”, poema sinfónico Nº11
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

11.00
Música de Verano

Ludwig van Beethoven
Trío para clarinete, chelo y piano en Mi bemol mayor, op.11, "Gassenhauer"
Ensamble Walter Boeykens

Claude Debussy
Danzas para arpa y orquesta
Nicanor Zabaleta, arpa
Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz

Franz Liszt
Los preludios, poema sinfónico Nº3
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Piotr Ilich Chaikovsky
Noviembre (Troika), de Las estaciones, op.37b
Sviatoslav Richter, piano

12.00

Giovanni Benedetto Platti
Concerto grosso N°10 en Fa mayor
Academia de Música Antigua de Berlín

Kurt Weill
Suite de La ópera de los tres centavos
The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Piotr Ilich Chaikovsky
Suite del ballet El cascanueces
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Franz Schubert
Momento musical para piano Nº6 en La bemol mayor, D.780, Nº6
Jenö Jandó, piano

Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Aram Khachaturian
Concierto rapsodia para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.102
Oxana Yablonskaya, piano
Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky

Dietrich Buxtehude
Sonata en trío en La mayor, op.2, N°5
The Purcell Quartet

Johann Baptist Vanhal
Divertimento para violín, viola y contrabajo
Konrad Other, violín
Helmut Löchel, viola
Barbara Sanderling, contrabajo

19.00

Mieczyslaw Karlowicz
Estanislao y Ana, op.12
Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk

Vincenzo Righini (1756-1812)
Dos arias de la ópera El nacimiento de Apolo
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº5 en Fa mayor, K.158, "Cuarteto Milán Nº4"
Cuarteto Festetics

Percy Grainger
Mock Morris
Martin Jones, piano

20.00
Música de Verano

Filipe da Madre de Deus
Tum tutú burutum, negrilla de Navidad a ocho
Ars Longa / Teresa Paz

Édouard Lalo
Trío N°1 en do menor, op.7
Trío Parnassus

Alfredo Casella
Paganiniana. Divertimento para orquesta, op.65
Orquesta Filarmónica de La Scala / Riccardo Muti

21.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, “Waldstein”
Emil Gilels, piano

Arvid Kleven
El bosque durmiente, op.9, poema sinfónico (1923)
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Susanna Mälki

Tomaso Albinoni
Sonata en Fa mayor, op.6, N°5 (transcripción para trompeta y órgano)
Maurice André, trompeta
Marie-Claire Alain, órgano

22.00

Franz von Suppé
Obertura de la opereta Caballería ligera
Orquesta Filarmónica de Viena / Andris Nelsons
Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 2020

Heitor Villa-Lobos
Suite popular brasileña, para guitarra (primera versión)
Dagoberto Linhares, guitarra

Samuel Barber
Dover Beach
Samual Barber, barítono
Cuarteto Curtis

Hugo Alfvén
Rapsodia sueca N°1. Vigilia de verano, op.19

Loyset Compère
Somos de la orden de San Babouyn
Pierre de la Rue
Lo mismo se lleva el viento
Claudin de Sermisy
Ven a brindar
Ensemble Clement Janequin

23.00

Johannes Brahms
Dos canciones para contralto, viola y piano, op.91
Gabriele Preiser, contralto;
Ulrich Koch, viola;
Sachito Nakamura, piano

Sergei Prokofiev
Romeo y Julieta, op.64: Romeo en la tumba de Julieta; La muerte de Tibaldo
Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Emanuel Ax, piano
The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy