Programación Lunes 9 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Arnold Schoenberg

Tres piezas para piano, op.11

Mitsuko Uchida, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para violín Nº1 en si menor, BWV 1002

Hilary Hahn, violín

Camille Saint-Saëns

Trío para violín, chelo y piano Nº2 en mi menor, op.92

Trío Florestan

Claude Debussy

Tres nocturnos para orquesta y coro femenino, L.91

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

Michel Mazuel

Suite para orquesta en Sol mayor

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº2 en Re mayor, op.94a (basada en la sonata para flauta y piano)

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

Pierre Attaignant

Turdión, Pavana y Gallarda

Collegium Aureum

Vasily Kalinnikov

Sinfonía Nº2 en La mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano en si menor

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11

Cuarteto Borodin

Georg Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y continuo en la menor

Jed Wentz, flauta

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Gustav Mahler

Las canciones del caminante

Kirsten Flagstad, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Sir Adrian Boult

Christoph Willibald Gluck

Ifigenia en Áulide, Wq40. Obertura

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Artur Rother

Robert Schumann

Carnaval, op.9

Claudio Arrau, piano

Andreas Hammerschmidt

Suite Nº1

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

07.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº2

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Michel Beroff, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para flauta y continuo de “El pastor fiel”, op.13

Mandel Quartet

Piotr Ilich Chaikovsky

El voyevoda, balada sinfónica op.78

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

08.00

Luis Gianneo

Dos piezas líricas (“Beatitud” y “Erótica”) y Dos ritos incaicos (“Invocación a los espíritus primitivos” y “Rito festivo”), para chelo y piano

Fernando Gentile, chelo

Laura Brunetti, piano

Gerald Finzi

Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor, op.31

Roeland Hendriks, clarinete

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281

Maria João Pires, piano

09.00

Giovanni Battista Sammartini

“De la Pasión de Jesucristo”, cantata sacra para solistas, orquesta y bajo continuo

Silvia Mapelli, soprano

Miroslava Yordanova, mezzosoprano

Giorgio Tiboni, tenor

Ensamble Symphonica / Daniele Ferrari

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

10.00

Dmitri Shostakovich

Dos piezas para octeto de cuerdas, op.11

Bambú Ensemble

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, Deutsch 157

Radu Lupu, piano

Mieczyslaw Karlowicz

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.8

Tasmin Little, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

11.00

Música de Verano

Ferdinand David (1810-1873)

Concierto para violín y orquesta N°5 en re menor, op.35

Hagai Shaham violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Samuel Barber

Música de verano, op.31

Quinteto de vientos Arcis

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano

12.00

Cécile Chaminade (1857 - 1944)

Trio N°2 en la menor, op.34

Trío Tzigane

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Dmitri Kitajenko

George Frideric Handel

“Dopo notte”, de la ópera Ariodante

Joyce Donato, mezzosoprano

Il Complesso Barocco/ Alan Curtis

13.00

Actualidad Musical

Gabriela Ortiz Torres (Nacida en México en 1964)

Kauyumari (la leyenda del ciervo azul)

Orquesta Filarmónica de Los Angeles / Gustavo Dudamel

Stern Auditorium, Carnegie Hall, New York City 26 de octubre 2022

Umberto Giordano

Acto segundo de Fedora, con libreto de Arturo Colautti,

basado en el drama de Victorien Sardou

Fedora Romazoff, la soprano Sonya Yoncheva

Loris Ipanoff, el tenor Piotr Beczala

De Siriex, el barítono Lucas Meachem

Olga Sukarev, la soprano Rosa Feola

Orquesta del Metropolitan / Marco Armiliato

Metropolitan Opera House de New York 31 diciembre 2022

14.00

Leonard Bernstein

Suite de West Side Story

Banda Sinfónica Municipal de Mar del Plata / Jose Maria Ulla

Grabado especialmente para Radio Nacional Clásica la temporada pasada

Alberto Ginastera

Sonata N°1

Jose Luis Juri, piano

Joseph Haydn

Concierto para violonchelo y orquesta N°1 en Do mayor

Kian Soltani, violonchelo

Orquesta Sinfónica de Detrot / Jader Bignamini

Orchestra Hall, Max A. & Marjorie S. Fisher Music Center, Detroit,

15.00

Friedrich Goldmann (Compositor alemán 1941-2009)

Sinfonía N°1

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Vladimir Jurowsky

Konzerthaus de Berlin 10 de diciembre pasado

Vissarion Shebalin (Compositor ruso 1896-1963)

Concertino para violin y cuerdas

Maria Andreeva, violin

Orquesta de cuerdas de Moscu / Dmitri Sinkovsky

Peretyatko-Skigin

Canciones de cuna para dormir

Olga Peretyatko, soprano

Semjon Skigin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

“Obertura” de la ópera La Flauta Mágica

Orquesta Filarmónica de Viena / Joana Mallwitz

Festival de Salzburgo, Austria 30 de julio de 2022

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Gioachino Rossini

Obertura de El barbero de Sevilla (transcripción para dos guitarras de Mauro Giuliani)

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº2 en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Mario Kuri-Aldana (Compositor mexicano, 1931 – 2013)

Trío mexicano

Trío Tempori

19.00

Benedetto Ferrari (compositor italiano del Barroco)

“Chi non sa come amor”, “Non fia piu ver” y “Quando prendon riposo”

Philippe Jaroussky, contratenor

L’Ensemble Artaserse

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Jenö Jandó, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Antal Jancsovics

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro para cuarteto en Fa mayor, K.288

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

20.00

Música Documental

Mesrop Machdotz

Ten piedad de mí

Coro Masculino / Emma Dzadurián

Stephanos Sunetzi

Bendigamos al Señor

Coro Masculino / Emma Dzadurián

Nercés Shnorhalí

Amén, santo es el padre, himno (versión polifónica posterior)

Coro Masculino / Emma Dzadurián

Matteo da Peruggia (activo alrededor de 1400)

A quien la fortuna, rondó

Solo marcho y hago cuanto mejor puedo, canon

No volveré a amar a una dama, virelai

Mala Punica / Pedro Memelsdorff

Nicola Matteis

Diverse bizaarrie y Giga al genio

Gli Incogniti

Amandine Beyer, violín y dirección

Marin Marais

“Preludio” y “Fantasía” de la Suite para viola da gamba y bajo continuo en mi menor, del Segundo Libro de Piezas para Viola

Juan Manuel Quintana, viola da gamba

Attilio Cremonesi, clave

José Marín (1618-1699)

La verdad de Perogrullo, Ojos, pues me desdeñáis y Niña como en tu mudanças

Montserrat Figueras, soprano

Rolf Lislevand, guitarra barroca y batente

Pedro Esteban, percusión

Adela González-Campa, castañuelas

21.00

Charles Valentin Alkan

Estudio en ritmo molosiano, op.39, N°2

“La canción de la loca al borde del mar”, N°8 de los Preludios op.31

“Allegro barbaro”, N°5 de los Estudios en las tonalidades menores, op.35

Ronald Smith, piano

Gustav Mahler

“Veni, creator spiritus”, Primer movimiento de la Sinfonía N°8 en Mi bemol mayor, “Sinfonía de los mil” (1906)

Heather Harper, Lucia Popp, Arleen Auger, sopranos

Yvonne Minton y Helen Wats, contraltos

René Kollo, tenor

John Shirley-Quirk, barítono

Martti Talvela, bajo

Coro de la Ópera del Estado de Viena

Asociación Coral de Viena

Niños Cantores de Viena

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Jean Sibelius

Primer movimiento de la Sinfonía N°3 en Do mayor, op.52 (1907)

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund

22.00

Música de Verano

Ludwig van Beethoven

Música para un ballet caballeresco, WoO 1t (1790)

Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos

Sergei Rachmaninov

“Danza de las muchachas”, de la ópera Aleko (1892)

Orquesta Philarmonia / Neeme Jrvi

Alberto Ginastera

Panambí. Leyenda coreográfica, op.1 (1937)

Orquesta Sinfónica de Londres / Giselle Ben Dor

23.00

Industria Nacional

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Xavier Inchausti, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Facundo Agudín

Mario García Acevedo

Fantasía –Toccata

Mercedes Pomilio