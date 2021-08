Programación Lunes 9 de Agosto

00.00

02.00

04.00

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ottorino Respighi

Variaciones sinfónicas

Orquesta de la Radio de Bratislava / Adriano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Arnold Bax

Música acuática

Eric Parkin, piano

Nicolò Porpora

Sinfonía de cámara en Re mayor, op.2, Nº4

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Antonin Dvorák

Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.97

Ensamble Raphael

Henry Purcell

Divine Hymn, de Harmonia Sacra

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº17 en Si bemol mayor, K.458, “De la caza”

Cuarteto Bartók

Benjamin Britten

Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, op.10

Sinfonietta de Bournemouth / Richard Studt

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

George Gershwin

But not for me Pero no para mí

Jessye Norman, soprano

John Williams, piano

Orlando Gibbons

Tres fantasías a 3 “para el gran contrabajo” Nº20, Nº16 y Nº17

The Parley of instruments / Peter Holman

07.00

Alphons Diepenbrock (comporitor holandés, 1862 – 1921)

Himno para violín y orquesta

Emmy Verhey, violín

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Ludwig van Beethoven

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, obra sin opus Nº36

New Zealand Piano Quartet

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a, de la ópera Peter Grimes

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Edvard Grieg

Ocho canciones del ciclo “La doncella de la montaña”, op.67. Transcripción para trompeta y piano.

Tine Thing Helseth, trompeta

Håvard Gimse, piano

Henry Purcell

Música para el funeral de la Reina María, Catálogo Zimmerman 860

Felicity Lott, soprano

Charles Brett, contratenor

Thomas Allen, bajo

Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Friedrich Hartmann Graf (compositor alemán, 1727 – 1795)

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Jan Vogler, chelo

Orquesta de cámara de Munich / Reinhard Goebel

Richard Wagner

“Murmullos del bosque” del acto II de Sigfrido

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, Ryom 347

Itzhak Perlman, violín y dirección

Orquesta Filarmónica de Israel

Claude Debussy

El balcón” y “La fuente”, dos canciones sobre textos de Baudelaire

Nathalie Stutzmann, contralto

Catherine Collard, piano

Ottorino Respighi

Suite del ballet El caldero mágico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº3 en Sol mayor, K.156, “Cuarteto Milán Nº2”

Cuarteto Festetics

César Franck

Andantino quietoso en Mi bemol menor para violín y piano, op. 6

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor, op.48

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

18.00

20.00

22.00

23.00

