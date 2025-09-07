Programación Lunes 8 de Septiembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Alfred Printz, clarinete
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Antonin Dvorák
La rueca de oro, op.109
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Claudio Monteverdi
Vísperas de la beata Virgen (comienzo)
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
Franz Liszt
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, S.124
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Béla Bartók
Cuarteto Nº1, op.7
Cuarteto Takács
Johannes Brahms
Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5
Grigory Sokolov, piano
Domenico Cimarosa
Serenata para flauta y guitarra
James Galway, flauta;
Kazuhito Yamashita, guitarra
Thomas Arne
Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Franz Schubert
Quinteto de cuerdas en Do mayor, op.163, D.956
Vera Beths, violín;
Lisa Rautenberg, violín;
Steven Dann, viola;
Kenneth Slowik, chelo;
Anner Bylsma, chelo
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82
Boris Berman, piano
06.00
Y la mañana va
Aram Jachaturian
Adagio de Espartaco y Frigia, del ballet “Espartaco”
Orquesta Royal Philharmonic / Yuri Temirkanov
Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis. Arreglo para dos pianos de
Maurice Jacobson
Dúo Goldstone y Clemmow
Johann Sebastian Bach
Concierto para oboe d’amore, cuerdas y contínuo en La mayor, BWV 1055
Douglas Boyd, oboe y dirección
Orquesta de Cámara de Europa
John Marsh
Sinfonía Nº2, en Si bemol mayor
London Mozart Players / Matthias Bamert
07.00
Antonín Dvorák
Rapsodia eslava, op.45, Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi
Franz Schubert
Impromptu para piano en mi bemol menor, Deutsch.946, Nº1
Maria João Pires, piano
Lars-Erik Larsson
Concertino para corno y orquesta de cuerdas, op.45, Nº5
Sören Hermansson, corno
Sinfonietta de Umea, Suecia / Edvard Tjivzjel
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12
I Musici
08.00
Isaac Albéniz
Suite orquestal de la ópera “Pepita Jiménez”
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña / Jaime Martín
Hugo Kauder (compositor y pedagogo judío-austríaco, 1888-1972)
Cuarteto para cuerdas Nro.2
Cuarteto Euclid
Edouard Lalo
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier
09.00
Nikolay Roslavets (compositor ruso que vivió entre 1881 y 1944)
Sonata para piano Nro.1
Marc-André Hamelin, piano
Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim
10.00
Guillaume Lekeu
Molto adagio, para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Debussy
Frédéric Chopin
Polonesa en fa sostenido menor, op.44
Rafal Blechacz, piano
Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.52
Ragin Wenk-Wolf, violín
Orquesta Filarmónica Janacek / Dennis Burkh
11.00
Los Caminos del Barroco
Evaristo Felice Dall´Abaco
Concierto para dos violines, cuerdas y bajo continuo en Re mayor, op. 5 Nº6
Nadja Zwiener y Tuomo Suni, violines barrocos
The English Concert / Harry Bicket
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y bajo continuo en Mi bemol mayor “La tempestad del mar”, op. 8 Nº5
John Holloway, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Georg Frideric Handel
Concierto para órgano y orquesta en Fa mayor, op. 4 Nº5
Herbert Tachezi, órgano
Conchéntus Músicus Vin / Nícolaus Járnoncurt
Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta dulce y bajo continuo en Do mayor (TWV 41:C5)
Frans Brüggen, flauta dulce
Anner Bylsma, violoncello
Gustav Leonhardt, clavecín
Johann Gottlieb Graun
Trío sonata en Mi bemol mayor
London Baroque
12.00
El Clásico del Mediodía
Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Pinchas Zukerman, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Piotr Ilich Chaikovsky
El cascanueces, suite para dos pianos, op.71a
Martha Argerich - Nicolas Economou, dúo de pianos
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo (s.XIV)
Lamento de Tristán
Ensamble Unicorn de Viena
Petrus de Domarto
"Agnus Dei”, de la Misa Spiritus almus (Espíritu amable), a cuatro voces
The Binchois Consort
Francesco Rognoni
Disminuciones sobre el madrigal “Aunque al partir me siento morir”, de Cipriano de Rore
Arreglo de “Susana un día”, de Orlando di Lasso
Arreglo de “Vestía las colinas y la campiña”, de Palestrina
Ensamble L’Allegrezza / Nanneke Schaap
Pierre Guédron
Mortales, dejad de quejaros, aria da corte
Claudine Ansermet, soprano
Paolo Cherici, laúd
Pierre Guédron
Yo soy un buen muchacho, aria da corte
Le Poème Harmmonique / Vincent Dumestre
José de Torres y Martínez Bravo
Batalla, para órgano
Bruno Forst, órgano
Johann Nawbach
Oh, amada, de prisa
Johann PhilipKrieger
Llorando y riendo de amor
Adam Krieger
El vino del Rin
Andreas Scholl, contratenor
Karl Ernst Schröder, laúd
Pablo Valetti y Stephanie Pfister, violines
Friedericke Heumann y Juan Manuel Quintana, viola da gamba
Alix Verzier, chelo
Markus Märkl, clave
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Ferdinand David (compositor y violinista alemán, 1810-1873)
Concierto para violín y orquesta N°4 en Mi mayor, op.23
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor
Pepe Romero, guitarra
Academy of St.Martin in the Fields Ensamble
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
Sonata para flauta, violín y bajo continuo Nº4 en sol menor, op.41
Olivier Riehl, flauta
Amandine Solano, violín
Cyril Poulet, chelo
Paolo Corsi, clave
19.00
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº1 en do menor, op.11
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin
Charles Ives
Tres canciones: “En los campos de Flandes”, “1,2,3” y “Tom navega lejos”
Anna Prohaska, soprano
Eric Schneider, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501
Martha Argerich - Stephen Kovacevich, piano a 4 manos
20.00
La Gran Aldea (Suiza)
Joseph Joachim Raff
Trio Nº3 en la menor, op.155
Trio opus 8
Ernst Levy
Concierto para chelo y orquesta
Scott Ballantyne, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / George Marriner Maull
21.00
Música Nocturna
Piotr Ilich Chaikovsky
Trío para piano, violín y violoncello en la menor, op.50
Martha Argerich, piano
Gidon Kremer, violín
Mischa Maisky, violoncello
Antonio Vivaldi
"Di verde ulivo", de la ópera Tito Manlio
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sol Gabetta, chelo
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
22.00
Alicia Terzián
Concierto para violín y orquesta
Rafael Gintoli, violín
Orquesta Sinfónica Estatal de Siberia / Vladimir Lande
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, K.137
Camerata Académica del Mozarteum de Salzburgo / Sandor Vegh
Maurice Ravel
Juegos de agua
Serenata grotesca
Bertrand Chamayou, piano
23.00
Industria Nacional
Juan Bautista Alberdi
Dos en uno, canción
Virginia Correa Dupuy, mezzosoprano
José Luis Juri, fortepiano
Remigio Navarro
El republicano, minué
El 1º de octubre, minué
El 1º de octubre, vals
El 18 de noviembre, minué
El 1º de septiembre, minué
José Luis Juri, fortepiano
Salistiano Zavalía
El paseo de San Isidro
Nicolás Albarellos
Valsa en Sol mayor
Fernando Cruz Cordero
Minué en Do mayor
José Luis Juri, fortepiano
Igor Herzog, guitarra
Juan José Castro
Corales criollos Nº3, para orquesta (1953)
Orquesta del Festival Interamericano / Julio Malaval
Juan José Castro
Corales criollos Nº1, para piano
Marcela González, piano
Jorge Edgar Molina
Antropos, obra electroacústica