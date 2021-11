Programación Lunes 8 de Noviembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Ludwig van Beethoven

Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y cuerdas en la menor, R.448

László Czidra, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

Eric Coates

The Three Elizabeths Suite

East of London Orchestra / Malcolm Nabarro

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120 (versión para clarinete, chelo y piano)

Pascal Moraguès, clarinete

Christophe Coin, chelo

Patrick Cohen, piano

Richard Strauss

Burlesca para piano y orquesta en re menor, op.85

Glenn Gould, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Peter Adler

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para oboe y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314

Neil Black, oboe

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund

07.00

Y la mañana va

Josef Bohuslav Foerster

Allegro deciso, de la Suite sinfónica “Cyrano de Bergerac”, op.55

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Smetacek

Witold Lutowslaski

Variaciones Paganini

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca / Antoni Wit

Francesco Pollini

Capricho y aria con variaciones para arpa

Claudia Antonelli, arpa

Leos Janacek

Concierto para piano, 2 violines, viola, clarinete y corno

Thomas Hlawatsch, piano

Béla Nagy & Vilmos Oláh, violines

Csaba Babácsi, viola

Géza Bánhegyi, clarinete

Károly Ambrus, corno

Michael Haydn

Sinfonía Nº23 en Re mayor, Perger 43

Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y piano en sol menor, "El trino del diablo"

Itzhak Perlman, violín

Janet Goodman Guggenheim, piano (grabación realizada el 30 de abril de 1990 en el Chaikovsky Hall de Moscú)

Igor Stravinsky

“Juegos de cartas”, ballet en tres rondas

Orquesta Filarmónica de Rótterdam / James Conlon

Arnold Bax

En una tarde de mayo

Eric Parkin, piano

Mauro Giuliani

Variaciones concertantes para dos guitarras, op.130

Jutta Wenzlaff y Thomas Bittermann, guitarras



Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico

Orquesta Filarmónica Estatal de Renania-Palatinado / Pierre Stoll

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº3 en do menor, op.60

Trio Wanderer

Christophe Gaugué, viola

Piotr illych Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Franz Liszt

Dúo para violín y piano en do sostenido menor, Searle 127

Chris Nicholls, violín

Jonathan Ayerst, piano

Gaetano Donizetti

Concertino para flauta y orquesta en Re mayor

Marc Grauwels, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio y TV de Bélgica / André Vandernoot

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas para piano a cuatro manos, op.46: N°5 a 7

Dúo Crommelynck, piano a cuatro manos

